HSY saneeraa vesihuoltoa Lehtisaaressa ja Kuusisaarentiellä
24.4.2026 10:17:46 EEST | HSY | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY aloittaa vesihuoltoverkoston saneerauksen Helsingin Lehtisaaressa ja Kuusisaarentiellä. Työt kestävät toukokuun lopusta joulukuuhun 2026.
HSY:n hallitus valitsi 24.4.2026 hankkeen urakoitsijaksi Tieluiska Oy:n. Lehtisaaren ja Kuusisaarentien vesihuoltoverkostot on rakennettu 1950–60-luvulla, ja ne ovat käyttöikänsä päässä. Saneeraus parantaa vedenjakelun painetasoa ja varmuutta sekä veden laatua. Samassa yhteydessä saneerataan myös huonokuntoista jäte- ja hulevesiviemäriä.
”Oikea-aikainen saneeraus vähentää vuotoriskejä ja varmistaa, että palvelumme toimii häiriöttä myös tulevina vuosina. Rakennamme vesihuoltoa, jonka tavoitteena on toimia vähintään seuraavan sadan vuoden ajan”, toimitusjohtaja Tommi Fred kertoo.
Urakka toteutetaan pääosin kaivamattomilla menetelmillä, mikä tarkoittaa, että vesijohtoja kunnostetaan pitkälti ilman laajoja kaivuutöitä. Työ aiheuttaa vähemmän häiriötä ympäristölle, ja katualueelle tarvitaan vähemmän kaivantoja kuin perinteisessä saneerauksessa.
Infolaatikko
- HSY vastaa pääkaupunkiseudun vesijohto- ja viemäriverkostojen ylläpidosta sekä uuden vesihuoltoverkoston suunnittelusta ja rakentamisesta. Verkostojen kokonaispituus on yhteensä noin 9 000 kilometriä.
- HSY tekee investointisuunnitelmat kahdeksikymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Vuonna 2025 vesihuoltoverkostojen saneerausinvestoinnit olivat ennätykselliset 71,7 Meur. Vanhaa verkostoa saneerattiin 56 kilometriä ja uutta verkostoa rakennettiin 78 kilometriä.
- HSY toteuttaa hankkeita sekä yksin että yhdessä kaupunkien kanssa. Työt sovitetaan mahdollisuuksien mukaan yhteen katu- ja muiden infratöiden kanssa ja niistä viestitään alueellisesti, jotta työmaiden vaikutukset asukkaiden arkeen olisivat mahdollisimman vähäisiä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Fred TommiToimitusjohtajaHSYPuh:050 348 4841tommi.fred@hsy.fi
Korhonen IlpoVerkostoprojektit-yksikön päällikköHSYPuh:050 340 5383ilpo.korhonen@hsy.fi
Tietoja julkaisijasta
Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.
Tehdään yhdessä maailman kestävin kaupunkiseutu!
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme