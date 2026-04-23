SDP:n Riitta Kaarisalo: Osaamisseteli ei korvaa toimintakykyä – nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä ei voi jättää tyhjän päälle

”Hallitus löytää 20 miljoonaa euroa osaamisseteleihin, mutta säästää 12,5 miljoonaa euroa purkamalla juuri niitä palveluja, joita moni pitkäaikaistyötön ja nuori aidosti tarvitsee. Ihmistä ei voi lähettää osaamissetelin kanssa tyhjän päälle”, Kaarisalo vaatii.

Monen pitkäaikaistyöttömän ja yhä useammin myös nuoren ensisijainen tarve ei ole uusi kurssi tai koulutusseteli. Ensisijainen tarve on saada takaisin toimintakyky, arjen hallinta ja riittävä tuki mielenterveyteen ja kuntoutumiseen. Sosiaalinen kuntoutus on ollut keskeinen tällainen toiminto ja keskeinen tuki osallistumisessa kuntouttavaan työtoimintaan sekä opiskelu- ja työkyvyn palauttamisessa. Kaarisalo toteaa, ettei hallituksessa oikeasti ymmärretä, miten huonovointisia monet suomalaiset tosi asiassa ovat.

Kaarisalo muistuttaa, ettei kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta voi korvata pistemäisillä piloteilla tai seteleillä. Kun matalan kynnyksen palveluja puretaan, paine siirtyy raskaampiin ja kalliimpiin palveluihin. Erikoissairaanhoito esimerkiksi psykiatrian laitoshoidon osalta ei tule missään tapauksessa kestämään.

” On vaikea kuvitella, että hallitus voisi enää alemmaksi vajota. Tämä on sekä inhimillisesti kohtuutonta että taloudellisesti käsittämättömän typerää. Hallituksen on peruttava palvelujen lakkauttaminen tai tuotava tilalle aidosti toimiva ja riittävästi resursoitu palvelukokonaisuus. Nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä ei saa jättää heitteille”, Kaarisalo jyrähtää.