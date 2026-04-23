Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder den 28 april 2026

Under sammanträdet behandlas bland annat nationalspråksnämndens redogörelse och välfärdsområdesstyrelsens utlåtande om hur de språkliga rättigheterna förverkligats 2025 och om utvecklingen av tjänsterna för språkliga minoriteter samt svar på fullmäktigemotioner.

Vid sammanträdet behandlas svar på fullmäktigemotioner med följande teman:

- bekämpning av arbetsrelaterat utnyttjande och människohandel i välfärdsområdets upphandlingar och underleverantörskedjor

- vårdstigen för preeklampsi

- en intensifiering av samarbetet mellan rådgivningen och småbarnspedagogiken

- införande av friskvårdstimmar för personalen inom Västra Nylands välfärdsområde

- inrättande av ett "fältsjukhus" för att trygga barnens hälsa och skolarbete

- firande av De ensammas dag i Västra Nylands välfärdsområde

- kvaliteten på tjänster för äldre

- den svenskspråkiga funktionshinderservicen i välfärdsområdet

- fungerande av tjänsterna som ersätter köp av stödrelationer för barn och unga

- ett värdigt bemötande och en trygg vård för äldre personer

- stöd för barn med utmanande beteende och sektorsövergripande utmaningar

- tillgången till serviceboende för äldre på svenska i Esbo

- situationen och tillsynen inom äldreomsorgen samt

- fullmäktigemotion om avtalsbrandkårerna.

Sammanträdet är offentligt och kan följas i direkt webbsändning eller efter sammanträdet som inspelning på välfärdsområdets Youtube-kanal.

På samma Youtube-kanal hittar du också en inspelning av stämningen efter sammanträdet, det vill säga "Eftersnacket" där välfärdsområdesfullmäktiges ordförande Mervi Katainen och fullmäktigeledamöter diskuterar olika teman.

Sammanträdesmaterialen kan läsas på välfärdsområdets webbplats.