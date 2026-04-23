Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder den 28 april 2026
23.4.2026 16:11:26 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktiges nästa sammanträde hålls den 28 april 2026 från kl. 17.30 på Fullmäktigegården i Esbo, Esbogatan 5.
Under sammanträdet behandlas bland annat nationalspråksnämndens redogörelse och välfärdsområdesstyrelsens utlåtande om hur de språkliga rättigheterna förverkligats 2025 och om utvecklingen av tjänsterna för språkliga minoriteter samt svar på fullmäktigemotioner.
Vid sammanträdet behandlas svar på fullmäktigemotioner med följande teman:
- bekämpning av arbetsrelaterat utnyttjande och människohandel i välfärdsområdets upphandlingar och underleverantörskedjor
- vårdstigen för preeklampsi
- en intensifiering av samarbetet mellan rådgivningen och småbarnspedagogiken
- införande av friskvårdstimmar för personalen inom Västra Nylands välfärdsområde
- inrättande av ett "fältsjukhus" för att trygga barnens hälsa och skolarbete
- firande av De ensammas dag i Västra Nylands välfärdsområde
- kvaliteten på tjänster för äldre
- den svenskspråkiga funktionshinderservicen i välfärdsområdet
- fungerande av tjänsterna som ersätter köp av stödrelationer för barn och unga
- ett värdigt bemötande och en trygg vård för äldre personer
- stöd för barn med utmanande beteende och sektorsövergripande utmaningar
- tillgången till serviceboende för äldre på svenska i Esbo
- situationen och tillsynen inom äldreomsorgen samt
- fullmäktigemotion om avtalsbrandkårerna.
Sammanträdet är offentligt och kan följas i direkt webbsändning eller efter sammanträdet som inspelning på välfärdsområdets Youtube-kanal.
På samma Youtube-kanal hittar du också en inspelning av stämningen efter sammanträdet, det vill säga "Eftersnacket" där välfärdsområdesfullmäktiges ordförande Mervi Katainen och fullmäktigeledamöter diskuterar olika teman.
Sammanträdesmaterialen kan läsas på välfärdsområdets webbplats.
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu 28.4.202623.4.2026 16:14:58 EEST | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous järjestetään 28.04.2026, klo 17.30 alkaen Espoon Valtuustotalossa, Espoonkatu 5.
Självbokningen i Lunna nu tillgänglig i nio kommuner – Hangö går med i maj23.4.2026 12:41:46 EEST | Tiedote
I Lunna utvidgas självbokningen och visningen av egna uppgifter den 23 april till Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Även elevhälsans psykologer kan framöver nås i Lunna.
Lunnan itseajanvaraus käytössä yhdeksässä kunnassa – Hanko mukaan toukokuussa23.4.2026 12:34:47 EEST | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvoitnalueen digitaalisen asiointikanava Lunnan itseajanvaraus ja omien tietojen näkyminen laajenee 23.4. Inkooseen, Karkkilaan, Kirkkonummelle, Lohjalle, Raaseporiin, Siuntioon ja Vihtiin. Myös opiskeluhuollon psykologit tavoittaa jatkossa Lunnasta.
Akutmottagningens öppettider förlängs i Lojo i maj22.4.2026 09:14:53 EEST | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområdes akutmottagning vid Lojo sjukhus flyttar till nya lokaler och förlänger sina öppettider. Förändringarna genomförs stegvis under april–maj. Målet är att underlätta invånarnas tillgång till brådskande vård och minska belastningen på HUS jouravdelning.
Kiirevastaanoton aukiolo laajenee Lohjalla toukokuussa22.4.2026 09:14:23 EEST | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kiirevastaanotto Lohjan sairaalassa muuttaa uusiin tiloihin ja laajentaa aukioloaan. Muutokset toteutetaan vaiheittain huhti–toukokuussa. Tavoitteena on helpottaa asukkaiden pääsyä kiireelliseen hoitoon ja vähentää HUSin päivystyksen kuormitusta.
