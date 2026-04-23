Katja Ketun uutuusromaani nostaa esiin Lars Levi Laestadiuksen vaimon Brita-Kajsan vaietun tarinan
27.4.2026 13:18:05 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Katja Ketun Brita‑Kajsa on väkevä romaani Brita‑Kajsa Laestadiuksesta, Lars Levi Laestadiuksen puolisosta, jonka elämä jäi kuuluisan saarnaajan ja herätysliikkeen perustajan varjoon. Ketun romaani kertoo villin tarinan rakkaudesta, petoksesta, hurmoksesta ja anteeksiantamisen vaikeudesta.
Brita-Kajsasta tuli Lars Levi Laestadiuksen vaimo uhmakkuuttaan ja liian nuorena. Kuudennella kuulla raskaana hän hiihti Laestadiuksen perässä Karesuandoon ja vaati tätä vihille. Lopulta pari naitettiin piispan käskystä salaa Suomen Markkinassa.
Katja Kettu kuvaa romaanissaan Brita-Kajsan elämää hengellisen suurmiehen rinnalla. Brita-Kajsa sai viisitoista lasta, useita keskenmenoja ja hautasi Laestadiuksen nimikkopoika Levin sillä aikaa, kun aviomies kestitsi Ranskan akatemian tutkimusretkikuntaa, harjoitti yhteiskunnallista toimintaa ja botaniikkaa, sai hermoromahduksen, perusti herätysliikkeen ja haastoi riitaa niin vallanpitäjien kuin talouden mahtimiesten kanssa.
Tuon ajan naisen asemaa määrittivät vahvasti perhe, maine ja yhteisön moraalinen kontrolli. Brita-Kajsa ei alistunut mihinkään näistä, vaan oli vaimon roolinsa rinnalla itsepäinen, osaava parantaja ja arjen ja tiedon kantaja, joka haki itselleen sitkeästi tilaa sekä kirkon että perinteen puristuksessa. Voimakas ja viisas parantajanainen koki 1800-luvun kuohuvassa Lapissa suuren herätysliikkeen syntyhetket.
Katja Kettu (1978) on Rovaniemeltä kotoisin oleva kirjailija, jonka teoksia on käännetty yli kahdellekymmenelle kielelle. Hänen romaaneissaan sekoittuvat maaginen realismi, kielen taituruus ja kyky hahmottaa historian linjoja pienen ihmisen kautta. Ketun teokset ovat voittaneet mm. Runeberg-, Kalevi Jäntti- ja Kiitos kirjasta -palkinnot, sekä useita kansainvälisiä tunnustuksia. Romaani Rose on poissa oli Finlandia-ehdokkaana ja voitti Yleisö-Finlandia-palkinnon.
Brita‑Kajsa on arvosteluvapaa 6.5.2026.
Kirja julkaistaan kaikissa formaateissa. Äänikirjan lukee Eija Ahvo.
Haastattelupyynnöt, tiedustelut ja pdf-vedokset medialle: jenni.heiti@otava.fi
Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
