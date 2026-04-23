Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu 28.4.2026

Kokouksessa käsiteltävinä asioina ovat kansalliskielilautakunnan selvitys ja aluehallituksen lausunto vuoden 2025 kielellisten oikeuksien toteutumisesta ja kielivähemmistöjen palvelujen kehittämisestä sekä vastaukset valtuustoaloitteisiin.

Kokouksessa käsitellään vastauksia valtuustoaloitteisiin, joissa aiheina ovat:

- työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan torjunta hyvinvointialueen hankinnoissa ja alihankintaketjuissa

- raskausmyrkytyksen hoitopolku

- neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyön tiivistäminen

- hyvinvointituntien käyttöönotto Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen työntekijöille

- “kenttäsairaalan” perustaminen lasten terveyden ja koulutyön turvaamiseksi

- yksinäisten päivän viettäminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella

- ikääntyneiden palveluiden laatu

- ruotsinkieliset vammaispalvelut hyvinvointialueella

- lasten ja nuorten tukisuhdeostoja korvaavien palvelujen toimivuus

- ikääntyneiden arvokas kohtelu ja turvallinen hoito

- vaativaa käyttäytymistä ja monialaisia haasteita omaavien lasten tukeminen

- ikääntyneiden palveluasumisen saatavuus ruotsiksi Espoossa

- ikäihmisten hoivapalveluiden tilanne ja valvonta alueella, sekä

- sopimuspalokuntia koskeva valtuustoaloite.

Kokous on avoin ja sitä voi seurata suorana verkkolähetyksenä tai kokouksen jälkeen tallenteena hyvinvointialueen Youtube-kanavalla.

Samalta Youtube-kanavalta löydät myös tallenteen kokouksen jälkeisistä tunnelmista sekä eri aiheista eli aluevaltuuston puheenjohtajan Mervi Kataisen ja aluevaltuutettujen Jälkilöylyt-keskustelun.

Kokousaineistot ovat luettavissa hyvinvointialueen verkkosivuilla.