Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu 28.4.2026

23.4.2026 16:14:58 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous järjestetään 28.04.2026, klo 17.30 alkaen Espoon Valtuustotalossa, Espoonkatu 5.

Kokouksessa käsiteltävinä asioina ovat kansalliskielilautakunnan selvitys ja aluehallituksen lausunto vuoden 2025 kielellisten oikeuksien toteutumisesta ja kielivähemmistöjen palvelujen kehittämisestä sekä vastaukset valtuustoaloitteisiin.

Kokouksessa käsitellään vastauksia valtuustoaloitteisiin, joissa aiheina ovat:

- työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan torjunta hyvinvointialueen hankinnoissa ja alihankintaketjuissa

- raskausmyrkytyksen hoitopolku

- neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyön tiivistäminen

- hyvinvointituntien käyttöönotto Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen työntekijöille

- “kenttäsairaalan” perustaminen lasten terveyden ja koulutyön turvaamiseksi

- yksinäisten päivän viettäminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella

- ikääntyneiden palveluiden laatu

- ruotsinkieliset vammaispalvelut hyvinvointialueella

- lasten ja nuorten tukisuhdeostoja korvaavien palvelujen toimivuus

- ikääntyneiden arvokas kohtelu ja turvallinen hoito

- vaativaa käyttäytymistä ja monialaisia haasteita omaavien lasten tukeminen

- ikääntyneiden palveluasumisen saatavuus ruotsiksi Espoossa

- ikäihmisten hoivapalveluiden tilanne ja valvonta alueella, sekä

- sopimuspalokuntia koskeva valtuustoaloite.

Kokous on avoin ja sitä voi seurata suorana verkkolähetyksenä tai kokouksen jälkeen tallenteena hyvinvointialueen Youtube-kanavalla.

Samalta Youtube-kanavalta löydät myös tallenteen kokouksen jälkeisistä tunnelmista sekä eri aiheista eli aluevaltuuston puheenjohtajan Mervi Kataisen ja aluevaltuutettujen Jälkilöylyt-keskustelun.  

Kokousaineistot ovat luettavissa hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye