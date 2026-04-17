Juristiliitto tuomitsee yksittäisen käräjänotaarin maalittamisen

Oikeudellisia ratkaisuja saa kritisoida, mutta yksittäiseen lainkäyttäjään kohdistuva painostus, perättömien väitteiden levittäminen ja henkilöön käyvä kampanjointi eivät kuulu oikeusvaltioon.

– Tuomioistuinten tehtävä on ratkaista asiat riippumattomasti ja puolueettomasti. Oikeusvaltio edellyttää, että oikeusalan ammattilaiset voivat tehdä työnsä ilman henkilökohtaista painostusta tai pelkoa, toteaa Juristiliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander.

Tyytymättömyys käräjäoikeuden ratkaisuun kuuluu käsitellä laillisilla muutoksenhakukeinoilla, ei sosiaalisessa mediassa yksittäistä henkilöä vastaan suunnatulla painostuksella. Käräjäoikeuden ratkaisuun voi hakea muutosta valittamalla, ja tätä varten on olemassa selvä oikeudellinen menettely.

– Jos yksittäisiin ratkaisijoihin kohdistuva maalittaminen normalisoituu, kyse ei ole vain yksittäisten oikeudenhoidon ammattilaisen asemasta. Kyse on tuomioistuinten riippumattomuudesta ja lopulta jokaisen oikeusturvasta, Tilander korostaa.