Juristiliitto tuomitsee yksittäisen käräjänotaarin maalittamisen
23.4.2026 16:24:51 EEST | Juristiliitto - Juristförbundet | Tiedote
Juristiliitto tuomitsee jyrkästi sen, että käräjäoikeuden yksittäinen notaari on joutunut sosiaalisessa mediassa järjestelmällisen häirinnän kohteeksi Elokapinaa koskeneen käräjäoikeuden ratkaisun vuoksi. Juristiliitto puolustaa oikeusalan ammattilaisten työturvallisuutta ja työrauhaa.
Oikeudellisia ratkaisuja saa kritisoida, mutta yksittäiseen lainkäyttäjään kohdistuva painostus, perättömien väitteiden levittäminen ja henkilöön käyvä kampanjointi eivät kuulu oikeusvaltioon.
– Tuomioistuinten tehtävä on ratkaista asiat riippumattomasti ja puolueettomasti. Oikeusvaltio edellyttää, että oikeusalan ammattilaiset voivat tehdä työnsä ilman henkilökohtaista painostusta tai pelkoa, toteaa Juristiliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander.
Tyytymättömyys käräjäoikeuden ratkaisuun kuuluu käsitellä laillisilla muutoksenhakukeinoilla, ei sosiaalisessa mediassa yksittäistä henkilöä vastaan suunnatulla painostuksella. Käräjäoikeuden ratkaisuun voi hakea muutosta valittamalla, ja tätä varten on olemassa selvä oikeudellinen menettely.
– Jos yksittäisiin ratkaisijoihin kohdistuva maalittaminen normalisoituu, kyse ei ole vain yksittäisten oikeudenhoidon ammattilaisen asemasta. Kyse on tuomioistuinten riippumattomuudesta ja lopulta jokaisen oikeusturvasta, Tilander korostaa.
Janne LaukkanenJohtaja, viestintä ja vaikuttaminenPuh:040 588 1925janne.laukkanen@juristiliitto.fi
Juristiliitto - Juristförbundet
Juristiliitto on kaikkien juristien ja oikeustieteen opiskelijoiden yhteinen etu- ja palvelujärjestö. Meitä on yhteensä jo 16 000! Rakennamme oikeudenmukaista Suomea, jossa oikeus kuuluu kaikille.
