SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: sote-leikkaukset lisäävät alan työttömyyttä ja heikentävät niiden järjestöjen toimintaa, jotka auttavat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia.

— Asiakasmaksujen korottaminen tarkoittaa leikkausta hyvinvointialueiden rahoitukseen. Maksujen korotukset lisäävät myös kynnystä hakeutua hoitoon ja pahimmillaan siirtävät ihmisiä perusterveydenhuollosta raskaampien ja kalliimpien palvelujen piiriin. Tämä ei ole taloudellisesti kestävää eikä inhimillisesti hyväksyttävää, arvioi Laine-Nousimaa.

— Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksen samanaikainen leikkaaminen heikentää ennaltaehkäisevää työtä ja matalan kynnyksen tukea. Julkinen järjestelmä ei yksin pysty näitä palveluja tarjoamaan. Järjestöt tavoittavat ihmisiä, jotka muuten jäisivät palveluiden ulkopuolelle, nostaa Laine-Nousimaa.

— Hallituksen päätösten yhteisvaikutus on selvä, eriarvoisuus kasvaa ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten, nuorten, vammaisten ja ikäihmisten tilanne vaikeutuu. Tarvitaan ratkaisuja, jotka vahvistavat ihmisten hyvinvointia ja palvelujen saavutettavuutta – emme sellaisia, jotka heikentävät niitä, ehdottaa Hanna Laine-Nousimaa.

