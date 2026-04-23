SDP EDUSKUNTA

SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: sote-leikkaukset lisäävät alan työttömyyttä ja heikentävät niiden järjestöjen toimintaa, jotka auttavat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia.

23.4.2026 16:35:30 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Jaa

Hallituksen kehysriihessä päätetyt sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset sekä uudet leikkaukset sote-järjestöjen rahoitukseen ovat huolestuttava suunta. Ne kohdistuvat suoraan niihin ihmisiin, joilla on jo valmiiksi heikoimmat mahdollisuudet selvitä arjessaan. Lisäksi ne aiheuttavat irtisanomisia ja lisäävät työttömyyttä, toteaa Laine-Nousimaa.

Kuva: JP Flander / SDP

— Asiakasmaksujen korottaminen tarkoittaa leikkausta hyvinvointialueiden rahoitukseen. Maksujen korotukset lisäävät myös kynnystä hakeutua hoitoon ja pahimmillaan siirtävät ihmisiä perusterveydenhuollosta raskaampien ja kalliimpien palvelujen piiriin. Tämä ei ole taloudellisesti kestävää eikä inhimillisesti hyväksyttävää, arvioi Laine-Nousimaa.

— Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksen samanaikainen leikkaaminen heikentää ennaltaehkäisevää työtä ja matalan kynnyksen tukea. Julkinen järjestelmä ei yksin pysty näitä palveluja tarjoamaan. Järjestöt tavoittavat ihmisiä, jotka muuten jäisivät palveluiden ulkopuolelle, nostaa Laine-Nousimaa.

— Hallituksen päätösten yhteisvaikutus on selvä, eriarvoisuus kasvaa ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten, nuorten, vammaisten ja ikäihmisten tilanne vaikeutuu. Tarvitaan ratkaisuja, jotka vahvistavat ihmisten hyvinvointia ja palvelujen saavutettavuutta – emme sellaisia, jotka heikentävät niitä, ehdottaa Hanna Laine-Nousimaa.

Hanna Laine-Nousimaa, Sd.

kansanedustaja, Kangasalan kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Sähköposti: hanna.laine-nousimaa@eduskunta.fi 

Puhelin: 09 432 3111

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

SDP:n Riitta Kaarisalo: Osaamisseteli ei korvaa toimintakykyä – nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä ei voi jättää tyhjän päälle23.4.2026 15:46:48 EEST | Tiedote

Hallituksen päätös lakkauttaa kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus on vakava virhe. Samalla kun hallitus puhuu nuorisotyöttömyyden hoidosta ja tarjoaa pitkäaikaistyöttömille osaamisseteleitä, se purkaa juuri niitä palveluja, joita moni ihminen tosiasiassa tarvitsee päästäkseen takaisin kiinni arkeen, toimintakykyyn, opintoihin tai työelämään.

SDP:n kansanedustaja, puolueen 1. vpj Nasima Razmyar kritisoi Orpon hallituksen kehysriihen päätöksiä: Liian vähän, liian myöhään – lasku jää tuleville sukupolville23.4.2026 11:55:28 EEST | Tiedote

Juuri päättynyt hallituksen kehysriihi osoitti konkreettisesti, miten monella tavalla Orpon hallitus on epäonnistunut talouspolitiikassaan. Suomen talouskasvu on ollut surkeaa, eikä hallitus ole kyennyt vastaamaan ajoissa rakennusalan ahdinkoon tai talouden tilanteeseen. Hallitus on koko kautensa ajan tehnyt aivan liian vähän ja liian myöhään, sanoo Razmyar.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye