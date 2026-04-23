SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: sote-leikkaukset lisäävät alan työttömyyttä ja heikentävät niiden järjestöjen toimintaa, jotka auttavat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia.
23.4.2026 16:35:30 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Hallituksen kehysriihessä päätetyt sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset sekä uudet leikkaukset sote-järjestöjen rahoitukseen ovat huolestuttava suunta. Ne kohdistuvat suoraan niihin ihmisiin, joilla on jo valmiiksi heikoimmat mahdollisuudet selvitä arjessaan. Lisäksi ne aiheuttavat irtisanomisia ja lisäävät työttömyyttä, toteaa Laine-Nousimaa.
— Asiakasmaksujen korottaminen tarkoittaa leikkausta hyvinvointialueiden rahoitukseen. Maksujen korotukset lisäävät myös kynnystä hakeutua hoitoon ja pahimmillaan siirtävät ihmisiä perusterveydenhuollosta raskaampien ja kalliimpien palvelujen piiriin. Tämä ei ole taloudellisesti kestävää eikä inhimillisesti hyväksyttävää, arvioi Laine-Nousimaa.
— Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksen samanaikainen leikkaaminen heikentää ennaltaehkäisevää työtä ja matalan kynnyksen tukea. Julkinen järjestelmä ei yksin pysty näitä palveluja tarjoamaan. Järjestöt tavoittavat ihmisiä, jotka muuten jäisivät palveluiden ulkopuolelle, nostaa Laine-Nousimaa.
— Hallituksen päätösten yhteisvaikutus on selvä, eriarvoisuus kasvaa ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten, nuorten, vammaisten ja ikäihmisten tilanne vaikeutuu. Tarvitaan ratkaisuja, jotka vahvistavat ihmisten hyvinvointia ja palvelujen saavutettavuutta – emme sellaisia, jotka heikentävät niitä, ehdottaa Hanna Laine-Nousimaa.
Hanna Laine-Nousimaa, Sd.
kansanedustaja, Kangasalan kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Hanna Laine-NousimaakansanedustajaPuh:09 432 3111hanna.laine-nousimaa@eduskunta.fiwww.hannalaine.fi
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
