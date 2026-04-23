SDP:n Anna-Kristiina Mikkonen: Hallituksen Itä-Suomi-paketti ohittaa Etelä-Savon - ei edes turvallisuushankkeita
23.4.2026 17:29:18 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Hallituksen kehysriihessä sopima Itä-Suomen liikennepaketti jättää Etelä-Savon kokonaan ilman investointeja, huomauttaa kansanedustaja Anna-Kristiina Mikkonen (sd.).
Mikkosen mukaan ratkaisu herättää vakavaa huolta, kun hallitus samaan aikaan korostaa itäisen Suomen elinvoiman ja turvallisuuden vahvistamista.
”Hallitus puhuu Itä-Suomen kasvusta ja turvallisuudesta, mutta Etelä-Savo puuttuu listalta kokonaan. On vaikea ymmärtää, miksi kokonainen maakunta jää näin tärkeässä asiassa ulkopuolelle,” Mikkonen ihmettelee.
Hallitus on perustellut liikenneinvestointeja erityisesti saavutettavuudella ja sotilaallisella liikkuvuudella. Mikkosen mukaan Etelä-Savo jää ulkopuolelle myös tästä kokonaisuudesta.
”On huolestuttavaa, että edes sotilaallisen liikkuvuuden hankkeissa Etelä-Savoa ei ole huomioitu. Kyse on paitsi aluekehityksestä myös kokonaisturvallisuudesta,” Mikkonen sanoo.
Mikkonen korostaa, että toimiva liikenneinfra on keskeinen edellytys alueen elinvoimalle ja turvallisuudelle.
”Etelä-Savo on olennainen osa itäistä Suomea. Alueen saavutettavuudesta ja kehittämisestä on huolehdittava samalla tavoin kuin muillakin alueilla,” Mikkonen toteaa.
Mikkosen mukaan kehysriihen kokonaisuus jättää alueellisen tasapainon puutteelliseksi.
”Epävarmuuden ajassa tarvitaan päätöksiä, jotka vahvistavat luottamusta ja kasvua koko Suomessa. Nyt kokonaisuus jää tältä osin vajaaksi,” Mikkonen summaa.
Mikkonen vaatii hallitukselta korjausliikettä.
”Etelä-Savoa ei voi jättää sivuun, kun rakennetaan Itä-Suomen tulevaisuutta. Hallituksen on vielä täydennettävä kokonaisuutta niin, että kaikki itäisen Suomen maakunnat ovat mukana,” Mikkonen päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna-Kristiina MikkonenKansanedustajaPuh:050 477 4681anna-kristiina.mikkonen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Kumpula-Natri: Kokoomusministeri rikkoo tahallaan tasa-arvodirektiiviä23.4.2026 17:38:02 EEST | Tiedote
EU pyrkii palkkatasa-arvoon, mutta Suomi jättää omat naisensa heikommalle, kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri harmittelee.
SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: sote-leikkaukset lisäävät alan työttömyyttä ja heikentävät niiden järjestöjen toimintaa, jotka auttavat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia.23.4.2026 16:35:30 EEST | Tiedote
Hallituksen kehysriihessä päätetyt sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset sekä uudet leikkaukset sote-järjestöjen rahoitukseen ovat huolestuttava suunta. Ne kohdistuvat suoraan niihin ihmisiin, joilla on jo valmiiksi heikoimmat mahdollisuudet selvitä arjessaan. Lisäksi ne aiheuttavat irtisanomisia ja lisäävät työttömyyttä, toteaa Laine-Nousimaa.
SDP:n Riitta Kaarisalo: Osaamisseteli ei korvaa toimintakykyä – nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä ei voi jättää tyhjän päälle23.4.2026 15:46:48 EEST | Tiedote
Hallituksen päätös lakkauttaa kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus on vakava virhe. Samalla kun hallitus puhuu nuorisotyöttömyyden hoidosta ja tarjoaa pitkäaikaistyöttömille osaamisseteleitä, se purkaa juuri niitä palveluja, joita moni ihminen tosiasiassa tarvitsee päästäkseen takaisin kiinni arkeen, toimintakykyyn, opintoihin tai työelämään.
SDP:n Aki Lindén: Tavallisen ihmisen lääkärikäynti kallistuu tuntuvasti23.4.2026 14:26:05 EEST | Tiedote
Hallitus nostaa kehysriihessä terveyskeskusmaksuja 20 prosentilla ja kiristää laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja. Päätökset näkyvät suoraan ihmisten arjessa: jo muutama lääkärikäynti vuodessa maksaa jatkossa kymmeniä euroja enemmän.
SDP:n Lauri Lyly: Hallituksen työllisyystoimet ovat näpertelyä tilanteessa, jossa työttömyys kasvaa koko ajan23.4.2026 12:47:58 EEST | Tiedote
Kehysriihi ei vastaa heikkenevän työllisyyden haasteeseen, arvioi kansanedustaja Lauri Lyly (sd.). Lylyn mukaan hallituksen työllisyystoimet jäävät riittämättömiksi tilanteessa, jossa nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys jatkaa kasvuaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme