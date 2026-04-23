SDP:n Anna-Kristiina Mikkonen: Hallituksen Itä-Suomi-paketti ohittaa Etelä-Savon - ei edes turvallisuushankkeita

23.4.2026 17:29:18 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Hallituksen kehysriihessä sopima Itä-Suomen liikennepaketti jättää Etelä-Savon kokonaan ilman investointeja, huomauttaa kansanedustaja Anna-Kristiina Mikkonen (sd.).

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Mikkosen mukaan ratkaisu herättää vakavaa huolta, kun hallitus samaan aikaan korostaa itäisen Suomen elinvoiman ja turvallisuuden vahvistamista.

”Hallitus puhuu Itä-Suomen kasvusta ja turvallisuudesta, mutta Etelä-Savo puuttuu listalta kokonaan. On vaikea ymmärtää, miksi kokonainen maakunta jää näin tärkeässä asiassa ulkopuolelle,” Mikkonen ihmettelee.

Hallitus on perustellut liikenneinvestointeja erityisesti saavutettavuudella ja sotilaallisella liikkuvuudella. Mikkosen mukaan Etelä-Savo jää ulkopuolelle myös tästä kokonaisuudesta.

”On huolestuttavaa, että edes sotilaallisen liikkuvuuden hankkeissa Etelä-Savoa ei ole huomioitu. Kyse on paitsi aluekehityksestä myös kokonaisturvallisuudesta,” Mikkonen sanoo.

Mikkonen korostaa, että toimiva liikenneinfra on keskeinen edellytys alueen elinvoimalle ja turvallisuudelle.

”Etelä-Savo on olennainen osa itäistä Suomea. Alueen saavutettavuudesta ja kehittämisestä on huolehdittava samalla tavoin kuin muillakin alueilla,” Mikkonen toteaa.

Mikkosen mukaan kehysriihen kokonaisuus jättää alueellisen tasapainon puutteelliseksi.

”Epävarmuuden ajassa tarvitaan päätöksiä, jotka vahvistavat luottamusta ja kasvua koko Suomessa. Nyt kokonaisuus jää tältä osin vajaaksi,” Mikkonen summaa.

Mikkonen vaatii hallitukselta korjausliikettä.

”Etelä-Savoa ei voi jättää sivuun, kun rakennetaan Itä-Suomen tulevaisuutta. Hallituksen on vielä täydennettävä kokonaisuutta niin, että kaikki itäisen Suomen maakunnat ovat mukana,” Mikkonen päättää.

kehysriihietelä-savoturvallisuuspolitiikkaliikennehankkeetliikennepolitiikkaliikenneinfrasotilaallinen liikkuvuus

Yhteyshenkilöt

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: sote-leikkaukset lisäävät alan työttömyyttä ja heikentävät niiden järjestöjen toimintaa, jotka auttavat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia.23.4.2026 16:35:30 EEST | Tiedote

Hallituksen kehysriihessä päätetyt sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset sekä uudet leikkaukset sote-järjestöjen rahoitukseen ovat huolestuttava suunta. Ne kohdistuvat suoraan niihin ihmisiin, joilla on jo valmiiksi heikoimmat mahdollisuudet selvitä arjessaan. Lisäksi ne aiheuttavat irtisanomisia ja lisäävät työttömyyttä, toteaa Laine-Nousimaa.

SDP:n Riitta Kaarisalo: Osaamisseteli ei korvaa toimintakykyä – nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä ei voi jättää tyhjän päälle23.4.2026 15:46:48 EEST | Tiedote

Hallituksen päätös lakkauttaa kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus on vakava virhe. Samalla kun hallitus puhuu nuorisotyöttömyyden hoidosta ja tarjoaa pitkäaikaistyöttömille osaamisseteleitä, se purkaa juuri niitä palveluja, joita moni ihminen tosiasiassa tarvitsee päästäkseen takaisin kiinni arkeen, toimintakykyyn, opintoihin tai työelämään.

