Tekninen häiriö Kelan palveluissa jatkuu

23.4.2026 17:37:29 EEST | Kela/FPA | Tiedote

Kelan palveluihin vaikuttava laaja tekninen häiriö jatkuu. Häiriötä korjataan edelleen. Jos asiakkaan asia ei ole akuutti, Kela pyytää odottamaan, kunnes häiriö saadaan korjattua. 

Aamuyöllä 23.4. alkanut laaja tekninen häiriö Kelan palveluissa jatkuu. Kela.fi-verkkopalvelu on väliaikaisesti pois käytöstä, ja asiakkaille näkyy varasivusto. Myös OmaKelassa ja puhelinpalvelussa on häiriöitä, eikä asiointi etäpalvelussa tällä hetkellä onnistu.  

– Häiriö vaikuttaa edelleen laajasti Kelan palveluihin ja työskentelemme tilanteen korjaamiseksi. Olemme pahoillamme asiakkaille aiheutuvasta haitasta, sanoo Kelan IT-johtaja Jukka Melanen

Jos asiakkaan asia ei ole akuutti, Kela pyytää odottamaan, kunnes häiriö saadaan korjattua. Toimeentulotuen asiakkaiden puhelinpalvelu on toiminnassa vain kiireellisen toimeentulotuen asiakkaille. Palvelussa voi olla häiriötilanteen vuoksi ruuhkaa.  

Tällä hetkellä Kelan palvelupisteillä voidaan antaa vain yleisneuvontaa.  

– Tilanne on haastava, mutta teemme kaikkemme, jotta asiakkaat saavat palvelua, Melanen sanoo.  

Teknisen häiriön ratkaisuja selvitetään. Palvelujen toiminta pyritään palauttamaan normaaliksi mahdollisimman pian.  

Lisätiedot 

Kelan mediapuhelin: 020 634 7745 

Yhteyshenkilöt

Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.

Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi

Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.

