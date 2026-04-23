Tekninen häiriö Kelan palveluissa jatkuu
23.4.2026 17:37:29 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Kelan palveluihin vaikuttava laaja tekninen häiriö jatkuu. Häiriötä korjataan edelleen. Jos asiakkaan asia ei ole akuutti, Kela pyytää odottamaan, kunnes häiriö saadaan korjattua.
Aamuyöllä 23.4. alkanut laaja tekninen häiriö Kelan palveluissa jatkuu. Kela.fi-verkkopalvelu on väliaikaisesti pois käytöstä, ja asiakkaille näkyy varasivusto. Myös OmaKelassa ja puhelinpalvelussa on häiriöitä, eikä asiointi etäpalvelussa tällä hetkellä onnistu.
– Häiriö vaikuttaa edelleen laajasti Kelan palveluihin ja työskentelemme tilanteen korjaamiseksi. Olemme pahoillamme asiakkaille aiheutuvasta haitasta, sanoo Kelan IT-johtaja Jukka Melanen.
Jos asiakkaan asia ei ole akuutti, Kela pyytää odottamaan, kunnes häiriö saadaan korjattua. Toimeentulotuen asiakkaiden puhelinpalvelu on toiminnassa vain kiireellisen toimeentulotuen asiakkaille. Palvelussa voi olla häiriötilanteen vuoksi ruuhkaa.
Tällä hetkellä Kelan palvelupisteillä voidaan antaa vain yleisneuvontaa.
– Tilanne on haastava, mutta teemme kaikkemme, jotta asiakkaat saavat palvelua, Melanen sanoo.
Teknisen häiriön ratkaisuja selvitetään. Palvelujen toiminta pyritään palauttamaan normaaliksi mahdollisimman pian.
Lisätiedot
Kelan mediapuhelin: 020 634 7745
Yhteyshenkilöt
Kelan viestintä
Puh: 020 634 7745
viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
