SDP:n Kumpula-Natri: Kokoomusministeri rikkoo tahallaan tasa-arvodirektiiviä

23.4.2026 17:38:02 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

EU pyrkii palkkatasa-arvoon, mutta Suomi jättää omat naisensa heikommalle, kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri harmittelee.

Miapetra Kumpula-Natri Jukka-Pekka Flander

Ministeri Grahn-Laasonen (kok) kommentoi Ylelle, ettei pidä asiaa kovin vakavana.

- Merkillistä vähättelyä asiasta vastaavalta ministeriltä tasa-arvon kustannuksella, Kumpula-Natri puuskahtaa.

Hallitus on vesittämässä EU:n palkka-avoimuusdirektiivin vähimmäisvaatimukset. Lausuntokierroksella ollut lakiluonnos ei sisältänyt mm. määritelmää samanarvoisesta työstä.

Direktiivin lähtökohtana on, että perusteettomat palkkaerot tulisivat esiin. Sääntelyn tiukentuminen itsessään ei nosta palkkoja, mutta mahdollistaa mekanismin, jolla perusteettomista palkkaeroista päästäisiin eroon.

Tasa-arvovaltuutetun mukaan laki jäisi hallituksen lausuntokierroksen version muutoksien mukaisena tehottomaksi ja toimisi jopa vastoin direktiivin tavoitteita.

Hallituksen esitys olisi pitänyt tulla eduskuntaan jo viime viikolla, jotta se ehtisi voimaan direktiivin voimaan tullessa.

- Tulisiko puolueiden naisjärjestöiltä apua herättämään hallitus tai edes Grahn-Laasonen, joka sekä vesittää että lykkää palkkatasa-arvodirektiiviä, toivoo Kumpula-Natri, muistellen määräaikaisia työsuhteita helpottavaa hallituksen esitystä kritisoivaa  yhteistyötä puolueiden naisjärjestöjen kesken.

Kokoomuksen muuttunut tasa-arvolinja näkyy tässä, sillä vielä 2023 kaikki kokoomusmepit tukivat direktiiviä.

Hallituksella on ollut aikaa tehdä tarvittavat valmistelut ja muutokset omaan esitykseensä. Direktiivin täytäntöönpanon takaraja on 7.6.2026 ja se saatiin valmiiksi jo vuonna 2023, hallituksen esitys palasi lausuntoluonnokseltakin jo 2025.

