SDP:n Kumpula-Natri: Kokoomusministeri rikkoo tahallaan tasa-arvodirektiiviä
23.4.2026 17:38:02 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
EU pyrkii palkkatasa-arvoon, mutta Suomi jättää omat naisensa heikommalle, kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri harmittelee.
Ministeri Grahn-Laasonen (kok) kommentoi Ylelle, ettei pidä asiaa kovin vakavana.
- Merkillistä vähättelyä asiasta vastaavalta ministeriltä tasa-arvon kustannuksella, Kumpula-Natri puuskahtaa.
Hallitus on vesittämässä EU:n palkka-avoimuusdirektiivin vähimmäisvaatimukset. Lausuntokierroksella ollut lakiluonnos ei sisältänyt mm. määritelmää samanarvoisesta työstä.
Direktiivin lähtökohtana on, että perusteettomat palkkaerot tulisivat esiin. Sääntelyn tiukentuminen itsessään ei nosta palkkoja, mutta mahdollistaa mekanismin, jolla perusteettomista palkkaeroista päästäisiin eroon.
Tasa-arvovaltuutetun mukaan laki jäisi hallituksen lausuntokierroksen version muutoksien mukaisena tehottomaksi ja toimisi jopa vastoin direktiivin tavoitteita.
Hallituksen esitys olisi pitänyt tulla eduskuntaan jo viime viikolla, jotta se ehtisi voimaan direktiivin voimaan tullessa.
- Tulisiko puolueiden naisjärjestöiltä apua herättämään hallitus tai edes Grahn-Laasonen, joka sekä vesittää että lykkää palkkatasa-arvodirektiiviä, toivoo Kumpula-Natri, muistellen määräaikaisia työsuhteita helpottavaa hallituksen esitystä kritisoivaa yhteistyötä puolueiden naisjärjestöjen kesken.
Kokoomuksen muuttunut tasa-arvolinja näkyy tässä, sillä vielä 2023 kaikki kokoomusmepit tukivat direktiiviä.
Hallituksella on ollut aikaa tehdä tarvittavat valmistelut ja muutokset omaan esitykseensä. Direktiivin täytäntöönpanon takaraja on 7.6.2026 ja se saatiin valmiiksi jo vuonna 2023, hallituksen esitys palasi lausuntoluonnokseltakin jo 2025.
Yhteyshenkilöt
Miapetra Kumpula-NatriKansanedustajaPuh:0505113004
SDP:n Anna-Kristiina Mikkonen: Hallituksen Itä-Suomi-paketti ohittaa Etelä-Savon - ei edes turvallisuushankkeita23.4.2026 17:29:18 EEST | Tiedote
Hallituksen kehysriihessä sopima Itä-Suomen liikennepaketti jättää Etelä-Savon kokonaan ilman investointeja, huomauttaa kansanedustaja Anna-Kristiina Mikkonen (sd.).
SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: sote-leikkaukset lisäävät alan työttömyyttä ja heikentävät niiden järjestöjen toimintaa, jotka auttavat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia.23.4.2026 16:35:30 EEST | Tiedote
Hallituksen kehysriihessä päätetyt sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset sekä uudet leikkaukset sote-järjestöjen rahoitukseen ovat huolestuttava suunta. Ne kohdistuvat suoraan niihin ihmisiin, joilla on jo valmiiksi heikoimmat mahdollisuudet selvitä arjessaan. Lisäksi ne aiheuttavat irtisanomisia ja lisäävät työttömyyttä, toteaa Laine-Nousimaa.
SDP:n Riitta Kaarisalo: Osaamisseteli ei korvaa toimintakykyä – nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä ei voi jättää tyhjän päälle23.4.2026 15:46:48 EEST | Tiedote
Hallituksen päätös lakkauttaa kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus on vakava virhe. Samalla kun hallitus puhuu nuorisotyöttömyyden hoidosta ja tarjoaa pitkäaikaistyöttömille osaamisseteleitä, se purkaa juuri niitä palveluja, joita moni ihminen tosiasiassa tarvitsee päästäkseen takaisin kiinni arkeen, toimintakykyyn, opintoihin tai työelämään.
SDP:n Aki Lindén: Tavallisen ihmisen lääkärikäynti kallistuu tuntuvasti23.4.2026 14:26:05 EEST | Tiedote
Hallitus nostaa kehysriihessä terveyskeskusmaksuja 20 prosentilla ja kiristää laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja. Päätökset näkyvät suoraan ihmisten arjessa: jo muutama lääkärikäynti vuodessa maksaa jatkossa kymmeniä euroja enemmän.
SDP:n Lauri Lyly: Hallituksen työllisyystoimet ovat näpertelyä tilanteessa, jossa työttömyys kasvaa koko ajan23.4.2026 12:47:58 EEST | Tiedote
Kehysriihi ei vastaa heikkenevän työllisyyden haasteeseen, arvioi kansanedustaja Lauri Lyly (sd.). Lylyn mukaan hallituksen työllisyystoimet jäävät riittämättömiksi tilanteessa, jossa nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys jatkaa kasvuaan.
