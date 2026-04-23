Varman sijoitusten arvo säilyi vakaana levottomassa markkinaympäristössä
24.4.2026 09:03:40 EEST | Varma | Tiedote
Varman sijoitusten arvo pysyi vakaana tammi–maaliskuussa poikkeuksellisen epävakaassa markkinaympäristössä. Hajautus maanosittain ja omaisuuslajeittain toi suojaa Iranin sodan vaikutuksilta, vaikka energian hintapiikit heijastuivat laajasti eri omaisuuslajeihin.
Varman sijoitukset tuottivat tammi–maaliskuussa -0,1 (0,0) prosenttia. Varman sijoitusten arvo oli 67,9 (68,3 vuoden alussa) miljardia euroa.
– Varman sijoitukset säilyttivät arvonsa epävarmassa markkinaympäristössä. Suurin riski liittyy nyt Iranin sotaan. Hormuzinsalmen pitkäaikainen sulkeutuminen olisi vakava takaisku myös Suomen taloudelle, Varman toimitusjohtaja Risto Murto sanoo.
Varman sijoituksista positiivisesti tuottivat pääomasijoitukset (2,2 prosenttia) ja hedgerahastot (1,6 prosenttia), samoin kuin suomalaiset osakkeet. Eri omaisuuslajeista osakesijoitukset tuottivat -0,2 (-1,0) prosenttia, korkosijoitukset -1,2 (1,0) ja kiinteistösijoitukset -0,3 (0,8) prosenttia.
– Helmikuun lopun jälkeen markkinoita on hallinnut yksi teema eli sodan vaikutukset energian hintoihin ja saatavuuteen. Osakemarkkinat ovat toistaiseksi liikkuneet tavanomaisissa vaihtelurajoissa, mutta inflaatioriski näkyy jo nousseina korkoina. Osakemarkkinoiden kehityksen kannalta ratkaisevaa on kriisin kesto, varatoimitusjohtaja Markus Aho sanoo.
Varman vakavaraisuus säilyi turvaavalla tasolla: vakavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 134,7 (135,7 vuoden alussa) prosenttia. Vakavaraisuuspääoma oli 17,7 (18,2 vuoden alussa) miljardia euroa.
Varma sai päätökseen asuinkiinteistöjensä myynnin Lumolle
Varma on myynyt asuinkiinteistönsä Lumo Asuminen Oy:lle ja kasvattanut samalla omistusosuuttaan emoyhtiössä Lumo Kodit Oyj:ssä. Varma jatkaa asuntosijoittamista Lumo Kotien merkittävänä osakkeenomistajana.
Eläkejärjestelmää tulee kehittää johdonmukaisesti ja pitkällä aikavälillä
Eläkeuudistusta koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle maaliskuun lopussa. Eläkeuudistus on astumassa voimaan 1.7.2026. Uudistuksen keskeisimmät muutokset koskevat sijoitustoiminnan sääntelyä. Eläke-etuuksiin ja -maksuihin ei ole tulossa muutoksia.
– Nyt toteutettava eläkeuudistus on sijoitussääntelyä koskevana uudistuksena merkittävä. Se vahvistaa järjestelmää lisäämällä liikkumavaraa sijoitustoiminnassa ja parantamalla pitkän aikavälin tuottoedellytyksiä. Varman valmiudet toimeenpanolle ovat hyvät, Risto Murto sanoo.
– Kevään vilkas keskustelu eläkeiästä ja leikkauksista kertoo paineesta hakea nopeita ratkaisuja valtiontalouteen. Eläkejärjestelmä toimii kuitenkin vuosikymmenten aikajänteellä. Pitkäjänteisyyden on tärkeää säilyä eläkejärjestelmän kehittämisen lähtökohtana myös jatkossa, Murto sanoo.
Varman ilmastotavoitteet etenivät tavoiteaikataulua nopeammin
Varma julkaisi maaliskuussa Vastuullisen sijoittamisen katsauksen 2025, jossa kerromme keskeisten tavoitteidemme saavuttamisesta.
Varman ilmastotavoitteet ovat edenneet tavoitteille asetettua aikataulua nopeammin. Ilmastoa huomioivien sijoitusten osuus lähestyy jo puolta Varman sijoitussalkusta. Varma on saavuttanut myös noteeratuille sijoituksille asetetun hiili-intensiteettitavoitteen, jonka mukaan noteerattujen sijoitusten hiili-intensiteettiä oli tarkoitus pienentää 40 prosenttia vuoden 2025 loppuun mennessä verrattuna vuoteen 2016.
Työuraeläkehakemukset merkittävässä kasvussa
Varmasta annettiin tammi–maaliskuussa yhteensä 13 700 eläkepäätöstä. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemus- ja päätösmäärät nousivat yli kolmanneksella viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Viime vuonna hakemuksia osittaiselle vanhuuseläkkeelle tuli tavallista vähemmän, koska yksikään uusi ikäluokka ei saavuttanut eläkelajin alinta ikärajaa.
Harvinaisemmista eläkelajeista työuraeläkehakemusten määrä kasvoi yli 50 prosentilla viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kasvu kiihtyi jo vuonna 2025, jolloin hakemuksia saapui Varmaan 211 kappaletta.
Työuraeläke voidaan myöntää vain yli 63-vuotiaalle, joka on tehnyt kuluttavaa työtä vähintään 38 vuotta, ja jonka työkyky on pysyvästi heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi. Työuraeläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi, kun eläkeikä täyttyy.
Hanna KaskelaJohtaja, Vastuullisuus ja viestintäPuh:040 584 5045hanna.kaskela@varma.fi
Marjut TervolaViestintäpäällikkö
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla 957 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2025 Varman maksutulo oli 6,9 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 7,7 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli maaliskuun 2026 lopussa 67,9 miljardia euroa.
Työuraeläkehakemukset voimakkaassa kasvussa23.4.2026 09:48:38 EEST | Tiedote
Varmaan tuli vuonna 2025 noin 46 prosenttia edellisvuotta enemmän työuraeläkehakemuksia. Hakemusmäärä oli 211. Kasvu on jatkunut alkuvuonna.
