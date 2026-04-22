Adlercreutz: Osaamistakuulla oikeudenmukaisempaa arviointia ja vahvemmat perustaidot
23.4.2026 19:27:33 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP:n puheenjohtaja ja opetusministeri Anders Adlercreutz on tänään esitellyt eduskunnalle lakiesityksen niin sanotusta osaamistakuusta. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen oppilas saa riittävät tiedot ja taidot siirtyäkseen opinnoissaan eteenpäin ja että arviointi on oikeudenmukaista ja yhdenmukaista.
– Kiitettävien arvosanojen osuus on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, vaikka oppimistulokset samalla ovat heikentyneet. Tämä osoittaa, että arviointikriteerejä on selkeytettävä ja yhtenäistettävä, Adlercreutz sanoo.
– Tiedämme myös, että sama suoritus voi johtaa eri arvosanoihin eri kouluissa. Tällä hetkellä samat tiedot voivat tarkoittaa arvosanaa 7 yhdessä koulussa ja 9 toisessa. Tämä ei ole hyväksyttävää. Oppilaiden on voitava luottaa siihen, että heitä arvioidaan samojen periaatteiden mukaan koko maassa, Adlercreutz jatkaa.
Osaamistakuu on viimeinen osa laajempaa uudistuskokonaisuutta, jonka tavoitteena on vahvistaa oppimista. Keskeinen osa uudistusta on antaa opettajille selkeämmät suuntaviivat siitä, mitä oppilaiden odotetaan osaavan kussakin vuosiluokassa. Tämä edellyttää myös opetussuunnitelman tarkastelua.
Uudistus tarkoittaa myös sitä, että hyväksytyn ja hylätyn raja selkeytyy. Jos oppilas ei saavuta hyväksyttyä tasoa jossakin oppiaineessa, se voi johtaa siihen, että oppilas joutuisi jäämään luokalle.
– Uudistuksen tavoitteena ei ole, että yhä useampi oppilas joutuisi jäämään luokalle. Uudistuksen tavoitteena on, että jokainen oppilas saavuttaa riittävän osaamisen jotta pärjäisi seuraavalla luokalla. Osaamistakuu on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa olemme samalla vahvistaneet oppimisen tukea, jotta jokainen oppilas saa oikea-aikaista apua ja tukea oppimiseen, Adlercreutz sanoo.
Yhteyshenkilöt
Andreas Elfvingspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anders Adlercreutz)Puh:+358 50 310 0274
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Wickström: Viktiga åtgärder för tillväxt - bra att läget med funktionshinderservicen på svenska ses över22.4.2026 22:41:54 EEST | Pressmeddelande
SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström anser att regeringens ramförhandlingar innehåller en hel del goda nyheter, trots att förhandlingarna fördes i ett svårt läge.
Strand: Vi säkrar framtidstro, arbete och tillväxt i ett pressat läge22.4.2026 21:28:21 EEST | Pressmeddelande
Regeringen har nu slutfört sina sista ramförhandlingar om planen för de offentliga finanserna för åren 2027–2030. I ett läge där den globala ekonomin fortsätter att vara osäker är det avgörande att Finland har en politik som stärker arbete, företagsamhet och framtidstro, säger Europa- och ägarstyrningsminister Joakim Strand efter ramförhandlingarna. Svenska folkpartiet har i förhandlingarna konsekvent drivit en linje där ekonomiskt ansvar kombineras med konkreta åtgärder för tillväxt och sysselsättning.
Strand: Turvaamme tulevaisuudenuskon, työn ja kasvun paineisessa tilanteessa22.4.2026 21:28:21 EEST | Tiedote
Hallitus on nyt saanut päätökseen viimeiset kehysneuvottelunsa vuosien 2027–2030 julkisen talouden suunnitelmasta. Tilanteessa, jossa maailmanlaajuinen talous on edelleen epävarma, on ratkaisevan tärkeää, että Suomessa tehdään politiikkaa, joka vahvistaa työtä, yrittäjyyttä ja tulevaisuudenuskoa, sanoo Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand kehysneuvottelujen jälkeen. Ruotsalainen kansanpuolue on neuvotteluissa johdonmukaisesti edistänyt linjaa, jossa taloudellinen vastuullisuus yhdistyy konkreettisiin kasvu- ja työllisyystoimiin.
Adlercreutz: Framtidstro och förutsättningar för tillväxt22.4.2026 21:23:59 EEST | Pressmeddelande
Regeringen har nu slutfört sina sista ramförhandlingar om planen för de offentliga finanserna för åren 2027–2030. Förutsättningarna för den tillväxt som Finland behöver måste skapas i ett fortsatt utmanande globalt ekonomiskt läge, säger SFP:s ordförande, undervisningsminister Anders Adlercreutz efter ramförhandlingarna.
Adlercreutz: Uskoa tulevaisuuteen ja edellytyksiä kasvulle22.4.2026 21:23:59 EEST | Tiedote
Hallitus on tänään saanut päätökseen kehysriihineuvottelunsa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2027–2030. Suomen tarvitseman kasvun edellytykset on varmistettava myös tässä haastavassa globaalissa taloustilanteessa, toteaa RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz kehysriihen jälkeen.
