EU:n 20. Venäjä-pakotepaketti hyväksytty – ammoniakille tuontikiintiö

Viranomaisten pankkitietojentiedustelu tehostuu 16.4.2026 08:30:00 EEST | Tiedote

Kesäkuusta alkaen viranomaiset voivat tehdä saldo- ja tilitapahtumatietojen kyselyitä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän (PMJ) avulla. Muutos parantaa tietosuojaa ja -turvaa sekä tuo kustannussäästöjä. Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmä tehostaa myös rikostorjuntaa ja harmaan talouden torjuntaa.