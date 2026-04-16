EU:n 20. Venäjä-pakotepaketti hyväksytty – ammoniakille tuontikiintiö

23.4.2026 21:53:00 EEST | Tulli | Tiedote

EU jatkaa paineen lisäämistä Venäjää kohtaan heikentämällä Venäjän kykyä käydä hyökkäyssotaa Ukrainassa. EU:n Venäjän vastaisten pakotteiden 20. pakotepaketti on julkaistu. Uudet pakotteet tulevat voimaan 24.4.2026. Uusin paketti laajentaa jälleen tuonti- ja vientikieltolistoja, ja ammoniakin tuonnille asetetaan kiintiö.

Ammoniakille asetettiin 688 000 tonnin vuotuinen kiintiö, joka on pienempi kuin ammoniakin tuonti EU-maihin tällä hetkellä. Suomen tuonti on noin kolmasosa koko EU:n tuonnista.

Uusia vientipakotteita asetettiin Venäjän teollista tai sotilaallista kykyä edistävielle tuotteille, muun muassa kumituotteille, traktoreille, metallintuotantotyökaluille, teollisuustraktoreille, tietokoneohjatuille työstökoneille, mikroelektroniikalle, drone-komponenteille sekä komponenteille ajoneuvoihin ja koneisiin. Myös kauttakuljetuspakotteiden tavaraluetteloa laajennettiin.

Tuontipakotelistalle tuli uusia metalleja, kemikaaleja ja kriittisiä mineraaleja sekä vulkanoidusta kumista valmistetut tavarat ja parkitut turkisnahat.

EU aktivoi ensimmäistä kertaa työkalun, jolla voidaan kieltää tiettyjen korkean riskin tuotteiden vienti maihin, joista ne todennäköisesti päätyisivät edelleen Venäjälle. Kirgisian tasavalta nähdään alueena, jonka kautta pakotteiden kiertämisen riski on kohonnut sekä jatkuva. Korkean riskin tuotteiksi nimettiin tietokoneohjattuja työstökoneita ja radiolaitteita. Suomesta näitä on viety Kirgisiaan muutamalla tuhannella eurolla vuonna 2025.

EU päätti mahdollisuudesta asettaa meripalvelukielto venäläisen raakaöljyn ja öljytuotteiden kuljetuksille. Kiellolla on tarkoitus korvata nykyinen öljyn hintakattomekanismi. EU koordinoi meripalvelukiellon käyttöön ottamista G7 maiden kanssa.

Varjolaivastolistalle lisättiin 46 uutta alusta, jolloin pakotteiden piirissä on yhteensä 651 alusta.

Lisätietoja

Uudet pakotteet on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä torstaina 23.4.2026 ja tulevat voimaan vuorokauden vaihtuessa perjantaille 24.4.2026.

EU tiukentaa pakotteita merkittävällä 20. pakotepaketilla (ulkoministeriön tiedote 23.4.2026)

