Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
23.4.2026 21:45:17 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 23.4.2026
Liikennevälinepalo, keskisuuri, Vaajakoskentie, Jyväskylä
Purulastissa ollut täysperävaunuyhdistelmä syttyi ajon aikana palamaan moottoritien rampilla Vaajakoskella. Palo levisi myös purulastiin. Pelastuslaitos sammuttaa paloa viiden yksikön voimin. Ei henkilövahinkoja.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
