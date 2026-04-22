Vastatulitekniikoista uutta osaamista maastopalojen hallintaan: pilottikoulutus toukokuussa
24.4.2026 09:23:00 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Kymenlaakson pelastuslaitos on mukana kehittämässä Suomeen uutta osaamisaluetta: maastopalojen vastatulitekniikoita. Vuosille 2025-2026 ajoittuva koulutushanke vastaa kasvavaan tarpeeseen kehittää tehokkaita ja turvallisia menetelmiä yleistyvien maastopalojen hallintaan.
Ilmastonmuutoksen myötä maastopalot ovat muuttuneet entistä haastavammiksi. Vastatulitekniikka perustuu hallittuihin polttoihin ("fighting fire with fire"), jolla palon etenemistä voidaan pysäyttää tai ohjata. Menetelmää ei ole aiemmin Suomessa systemaattisesti koulutettu pelastushenkilöstölle.
Hankkeesta valtakunnalliseen käyttöön
Koulutushankkeen päätoteuttajana toimii Kymenlaakson pelastuslaitos yhteistyössä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen sekä kansallisten ja kansainvälisten tuella. Hankkeen rahoittaa Reijo Rautauoma -säätiö.
Tavoitteena on rakentaa pedagogisesti laadukas ja modulaarinen koulutusohjelma valtakunnalliseen käyttöön. Hankkeen tuloksena koulutetaan ensimmäinen asiantuntijaryhmä, joka toimii osaamisen levittäjinä eri pelastuslaitoksissa.
Pilottikoulutus huipentuu käytännön harjoitukseen
Osana hanketta järjestetään pelastuslaitoksille suunnattu pilottikoulutus, johon valitaan yhteensä 10 henkilöä eri puolelta Suomea. Koulutus koostuu:
- Verkkokurssista Pelastusopiston Koulumaali-alustalla
- Verkkokoulutustilaisuudesta
- Kolmipäiväisestä käytännön koulutuksesta 25.-27.5.2026 Pohjois-Karjalan alueella
Käytännön koulutuksessa osallistujat harjoittelevat vastatulitekniikoiden suunnittelua ja toteutusta turvallisesti ohjatuissa olosuhteissa. Harjoitukset sisältävät muun muassa rastikoulutusta, polttoharjoituksia sekä erikoiskaluston hallintaa.
Osaamista koko Suomeen
Koulutuksen tavoitteena on, että pilottiin osallistuvat asiantuntijat vievät osaamisen omiin organisaatioihinsa ja tukevat menetelmien käyttöönottoa valtakunnallisesti. Koulutusmateriaali tulee maksutta kaikkien pelastuslaitosten käyttöön.
Hanke on merkittävä askel suomalaisen pelastustoimen kehittämisessä ja varautumisessa tulevaisuuden maastopalotilanteisiin.
Media tervetullut seuraamaan harjoitusta
Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan käytännön koulutusta Pohjois-Karjalaan. Kyseessä on harvinainen mahdollisuus tutustua käytännössä siihen, miten maastopaloja hallitaan vastatulitekniikoiden avulla.
Haastattelupyynnöt ja tarkemmat vierailuajat sovitaan pelastuspäällikkö Teemu Veneskarin kanssa.
Liittenä olevat kuvat on otettu Ranskan Landesin pelastustoimen polttoharjoituksesta syyskuussa 2025, johon osallistui asiantuntijoita sekä Kymenlaakson että Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksilta. Koulutuksessa suomalaiset pelastustoimen asiantuntijat pääsivät harjoittelemaan vastatulitekniikoiden käyttöä. Mikäli media hyödyntää kuvia, tulee kuvien yhteydessä mainita kuvaajaksi Kymenlaakson pelastuslaitos.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt
Pelastuspäällikkö Teemu Veneskari
Kymenlaakson pelastuslaitos
044 702 6232
teemu.veneskari@kymenhva.fi
Muut lisätiedot ja pyynnöt (21.5.2026 saakka, jonka jälkeen poissa)
Kehittämispäällikkö Merisade Kuusela
Kymenlaakson pelastuslaitos
044 702 6215
merisade.kuusela@kymenhva.fi
Kuvat
Linkit
Kymenlaakson pelastuslaitos
Kymenlaakson pelastuslaitos pelastaa ja suojaa ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä kaikissa pelastustoimelle säädetyissä tehtävissä Kymenlaakson maakunnan alueella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
