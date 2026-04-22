Kymenlaakson hyvinvointialue

Vastatulitekniikoista uutta osaamista maastopalojen hallintaan: pilottikoulutus toukokuussa

24.4.2026 09:23:00 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Kymenlaakson pelastuslaitos on mukana kehittämässä Suomeen uutta osaamisaluetta: maastopalojen vastatulitekniikoita. Vuosille 2025-2026 ajoittuva koulutushanke vastaa kasvavaan tarpeeseen kehittää tehokkaita ja turvallisia menetelmiä yleistyvien maastopalojen hallintaan.

Kaksi pelastustoimen ammattilaista keltaisissa suojavaatteissa lähellä loimuavaa tulipaloa aukealla maalla.
Ranskan Landesin pelastustoimen polttoharjoituksesta suomalaiset pelastustoimen asiantuntijat pääsivät harjoittelemaan vastatulitekniikoiden käyttöä. Kymenlaakson pelastuslaitos

Ilmastonmuutoksen myötä maastopalot ovat muuttuneet entistä haastavammiksi. Vastatulitekniikka perustuu hallittuihin polttoihin ("fighting fire with fire"), jolla palon etenemistä voidaan pysäyttää tai ohjata. Menetelmää ei ole aiemmin Suomessa systemaattisesti koulutettu pelastushenkilöstölle.

Hankkeesta valtakunnalliseen käyttöön

Koulutushankkeen päätoteuttajana toimii Kymenlaakson pelastuslaitos yhteistyössä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen sekä kansallisten ja kansainvälisten tuella. Hankkeen rahoittaa Reijo Rautauoma -säätiö.

Tavoitteena on rakentaa pedagogisesti laadukas ja modulaarinen koulutusohjelma valtakunnalliseen käyttöön. Hankkeen tuloksena koulutetaan ensimmäinen asiantuntijaryhmä, joka toimii osaamisen levittäjinä eri pelastuslaitoksissa.

Pilottikoulutus huipentuu käytännön harjoitukseen

Osana hanketta järjestetään pelastuslaitoksille suunnattu pilottikoulutus, johon valitaan yhteensä 10 henkilöä eri puolelta Suomea. Koulutus koostuu:

  • Verkkokurssista Pelastusopiston Koulumaali-alustalla
  • Verkkokoulutustilaisuudesta
  • Kolmipäiväisestä käytännön koulutuksesta 25.-27.5.2026 Pohjois-Karjalan alueella


Käytännön koulutuksessa osallistujat harjoittelevat vastatulitekniikoiden suunnittelua ja toteutusta turvallisesti ohjatuissa olosuhteissa. Harjoitukset sisältävät muun muassa rastikoulutusta, polttoharjoituksia sekä erikoiskaluston hallintaa.

Osaamista koko Suomeen

Koulutuksen tavoitteena on, että pilottiin osallistuvat asiantuntijat vievät osaamisen omiin organisaatioihinsa ja tukevat menetelmien käyttöönottoa valtakunnallisesti. Koulutusmateriaali tulee maksutta kaikkien pelastuslaitosten käyttöön.

Hanke on merkittävä askel suomalaisen pelastustoimen kehittämisessä ja varautumisessa tulevaisuuden maastopalotilanteisiin.

Media tervetullut seuraamaan harjoitusta

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan käytännön koulutusta Pohjois-Karjalaan. Kyseessä on harvinainen mahdollisuus tutustua käytännössä siihen, miten maastopaloja hallitaan vastatulitekniikoiden avulla.

Haastattelupyynnöt ja tarkemmat vierailuajat sovitaan pelastuspäällikkö Teemu Veneskarin kanssa.

Liittenä olevat kuvat on otettu Ranskan Landesin pelastustoimen polttoharjoituksesta syyskuussa 2025, johon osallistui asiantuntijoita sekä Kymenlaakson että Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksilta. Koulutuksessa suomalaiset pelastustoimen asiantuntijat pääsivät harjoittelemaan vastatulitekniikoiden käyttöä. Mikäli media hyödyntää kuvia, tulee kuvien yhteydessä mainita kuvaajaksi Kymenlaakson pelastuslaitos.

Avainsanat

kymenlaakson pelastuslaitospelastuslaitospelastustoimi

Yhteyshenkilöt

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt
Pelastuspäällikkö Teemu Veneskari
Kymenlaakson pelastuslaitos
044 702 6232
teemu.veneskari@kymenhva.fi

Muut lisätiedot ja pyynnöt (21.5.2026 saakka, jonka jälkeen poissa)
Kehittämispäällikkö Merisade Kuusela
Kymenlaakson pelastuslaitos
044 702 6215
merisade.kuusela@kymenhva.fi

Kuvat

Kaksi pelastushenkilöä keltaisissa suojapuvuissa osallistuu hallittuun polttoharjoitukseen.
Ranskan Landesin pelastustoimen polttoharjoitus syyskuussa 2025
Kymenlaakson pelastuslaitos
Lataa
Palomiehet maastopalon harjoituksessa metsäalueella.
Ranskan Landesin pelastustoimen polttoharjoitus syyskuussa 2025
Kymenlaakson pelastuslaitos
Lataa
Pelastushenkilökuntaa savuisessa maastossa Ranskan Landesin polttoharjoituksessa.
Ranskan Landesin pelastustoimen polttoharjoitus syyskuussa 2025
Kymenlaakson pelastuslaitos
Lataa
Peltoalueella on savuava metsäpalo ja taustalla näkyy metsä.
Ranskan Landesin pelastustoimen polttoharjoitus syyskuussa 2025
Kymenlaakson pelastuslaitos
Lataa

Linkit

Kymenlaakson pelastuslaitos

Kymenlaakson pelastuslaitos pelastaa ja suojaa ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä kaikissa pelastustoimelle säädetyissä tehtävissä Kymenlaakson maakunnan alueella. 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kymenlaakson hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
