TOT 3/25: Asentaja puristui alas laskeutuneen lavetin alle
24.4.2026 09:11:18 EEST | Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) | Tiedote
Koneasentaja jäi alas laskeutuneen raskaankaluston kuljetukseen tarkoitetun siirtolavetin alle. Asentajan kuolemaan johtanut työtapaturma tapahtui toukokuussa 2025. Tapaus tutkittiin TVK:n johdolla ja tutkinnasta on julkaistu tutkintaseloste TOT 3/25.
Asennusryhmä oli vaihtamassa lavetin jarrun kulutusosaa. Asentaja työskenteli hydraulisesti ylös huoltoasentoon nostetun lavetin alla. Hydraulisesti toimiva lavetti laskeutui yllättäen alas, jolloin asentaja puristui lavetin ja maan väliin. Asentaja kuoli puristumisesta saamiinsa vammoihin välittömästi.
Työtapaturmasta suoritettiin työpaikkaonnettomuuksien tutkinta (TOT) ja sen tuloksista laadittiin tutkintaseloste, jossa kuvataan onnettomuuteen johtaneet tekijät sekä annetaan suosituksia työturvallisuuden kehittämiseksi.
Onnettomuuden syyt
Tutkintaselosteelta ilmenee, ettei lavetissa ollut kiinteitä tai sen mukana kulkevia tukia, eikä muitakaan turvajärjestelmiä, joilla lavetin ylhäällä pysyminen olisi varmistettu huollon aikana. Järjestelmä ei myöskään varoittanut lavetin laskeutumisesta ääni- tai valomerkein.
Asennusryhmä ei käyttänyt huoltotyössä mekaanisia tukia, koska niitä ei ollut huoltotyön aikana käytettävissä.
”Lavetti laskeutui epämääräisellä viiveellä. Lavetin alle pystyi menemään, kun se oli ylhäällä ilman asianmukaisia tukia, tajuamatta, että lavetti laskeutuu vetokoneen sammuttamisen jälkeen jossakin vaiheessa”, kertoo tutkintaryhmää johtanut työturvallisuusasiantuntija Otto Veijola.
Ei ole tiedossa, tiesikö onnettomuudessa kuollut asentaja lavetin itsestään laskeutumisesta ja laskeutumiseen liittyvästä epämääräisestä viiveestä, kun vetokone on sammutettu.
Asennusryhmässä kukaan ei ollut suorittanut lavetin valmistajan koulutusta lavetin huollosta.
Jarrujen kulutusosan vaihtoon liittyvä huoltotyö koettiin yksinkertaiseksi, joka omalta osaltaan johti riskien aliarviointiin. Asennustyöryhmä työskenteli itseohjautuvasti ilman valvontaa eikä tehnyt viime hetken riskienarviointia.
Lavetin valmistaja ei ollut suunnitellut teknistä ratkaisua lavetin tuentaan huoltotilanteessa. Huoltotoimenpiteen turvallisuus perustui käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaiseen toimintaan. Valmistajan huolto-ohjeessa ei ollut määritelty tukirakenteiden vahvuusvaatimuksia.
Kuinka välttää vastaavat onnettomuudet
Tutkintaselosteella annetaan useita suosituksia vastaavan tyyppisten onnettomuuksien välttämiseksi.
Lavetin rakenteeseen muun muassa suositellaan lisättäväksi kiinteitä huoltotukia tai sylinterien lukitukset, jotta lavetti pysyy yläasennossa huollon aikana. Lisäksi suositellaan kehittämään tuentapisteiden merkintöjä, ohjetekstejä ja varoituksia.
Turvallisin ratkaisu on huoltokohteen siirtäminen pois lavetin alta. Lavetin virta tulisi ottaa sellaisesta paikasta, joka ei ole sidoksissa vetokoneen lämpötilaan, jälkijäähdytykseen tai muihin ohjelmallisiin muutoksiin.
Lavetin alas laskeutumisen hälytysäänijärjestelmässä tulee olla vara-akku, jotta varoitusääni kuuluu myös virran katketessa, ja sen on oltava selkeästi havaittavissa lavetin ulkopuolella ennen sen laskeutumista.
Tarkemmin onnettomuuteen johtaneista syistä ja tutkinnan antamista suosituksista tutkintaselosteella TOT 3/25.
Tapaturmavakuutuskeskus tulee julkaisemaan myöhemmin tänä vuonna TOT 3/25 tutkintaa sekä laajemmin koneturvallisuutta käsittelevän animaation ja vodcastin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sanna SinkkiläViestintäpäällikköTapaturmavakuutuskeskus / ViestintäyksikköPuh:0404504261sanna.sinkkila@tvk.fi
Kuvat
Linkit
Mitä Tapaturmavakuutuskeskus tekee?
Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) koordinoi ja kehittää työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimeenpanoa. TVK:n asemasta ja tehtävistä säädetään työtapaturma- ja ammattitautilaissa.
TVK käsittelee vakuuttamattomassa työssä sattuneiden vahinkotapahtumien korvausasiat. TVK:n ylläpitää ja julkaisee tilastoja työtapaturmista ja ammattitaudeista sekä valvoo työnantajien vakuuttamisvelvollisuuden toteutumista.
TVK huolehtii työpaikkaonnettomuuksien tutkinnan operatiivisen toiminnan järjestämisestä, tutkinnan kehittämisestä sekä tutkintaan liittyvästä viestinnästä ja koulutuksesta.
TVK huolehtii myös ammattiurheilijoiden vakuuttamisen seurannasta ja yleisestä valvonnasta sekä pitää rekisteriä urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukaan vakuutetuista urheilijoista ja vakuutuksenottajista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tapaturmavakuutuskeskus (TVK)
Työtapaturmavakuutus jäi ottamatta yli 2 600 tapauksessa: toistuvat laiminlyönnit lisääntyivät19.3.2026 12:08:31 EET | Tiedote
Tapaturmavakuutuskeskus havaitsi viime vuonna 2 618 tapausta, joissa työnantaja ei ollut ottanut lakisääteistä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta. Valtaosa tapauksista johtui tietämättömyydestä, mutta tietoiset ja toistuvat laiminlyönnit sekä pakkovakuutusten käyttö lisääntyivät vuonna 2025.
Viime vuonna tutkittiin 11 työpaikkaonnettomuutta13.3.2026 07:11:49 EET | Tiedote
Vuonna 2025 työpaikkaonnettomuuksien tutkinnassa selvitettiin 10 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa. Näissä työtapaturmissa kuoli yhdeksän työntekijää sekä yksi maatalousyrittäjä. Neljästä tapauksesta suoritettiin tarkempi tutkinta. Lisäksi tutkinta aloitettiin yhdestä maatalousyrittäjän vakavaan loukkaantumiseen johtaneesta tapauksesta.
Työmatkatapaturmat vähenivät selvästi vuonna 20259.3.2026 07:47:02 EET | Tiedote
Vuonna 2025 sattui yhteensä 107 000 työtapaturmaa, mikä on kolme prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lasku johtui erityisesti työmatkatapaturmien määrän selvästä vähenemisestä. Työpaikkatapaturmien määrä pysyi edellisvuoden tasolla ja taajuus nousi vain vähän.
Työtapaturmavakuutus kantaa vastuunsa vuosikymmenten yli: vanhimmat korvaukset 1940-luvulta6.3.2026 09:34:07 EET | Tiedote
Suomalainen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on osoittanut taloudellisen kestävyytensä. Järjestelmä on onnistunut hinnoittelemaan vakuutusturvan niin, että jopa vuosikymmeniä kestävät korvausvastuut voidaan hoitaa ilman rahoitusongelmia.
Asentaja putosi kahdeksasta metristä vaarallisen työmenetelmän seurauksena3.3.2026 15:50:40 EET | Tiedote
Telakalla rakenteilla olevan aluksen peräluukun kannatinvaijeri sinkosi asentajan luukusta kahdeksan metrin korkeudelta laivanrakennushallin lattialle. Asentajan kuolemaan johtanut työtapaturma tapahtui huhtikuussa 2025. Tapaus tutkittiin TVK:n johdolla ja tutkinnasta on julkaistu tutkintaseloste TOT 2/25.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme