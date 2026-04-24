Ilmarinen

Ilmarisen alkuvuosi: Asiakashankinta ennätystasolla, vakavaraisuus säilyi vahvana

24.4.2026 13:03:46 EEST | Ilmarinen | Tiedote

Ilmarisen sijoitustuotto oli tammi-maaliskuussa -0,5 prosenttia. Vakavaraisuus on vahva ja kustannustehokkuus hyvällä tasolla. Asiakashankinnassa alkuvuosi sujui ennätysvauhdissa. 

– Alkuvuosi oli taloudessa ja sijoitusmarkkinoilla poikkeuksellisen jännitteinen. Ilmarisen sijoitustuotto jäi tammi-maaliskuussa hieman negatiiviseksi. Vakavaraisuus on vahva ja kustannustehokkuus hyvällä tasolla. Asiakashankinnassa alkuvuosi oli ennätyksellinen, Ilmarisen toimitusjohtaja Mikko Mursula sanoo.  

Listatut osakesijoitukset ja korkosijoitukset laskivat sijoitustuottoa – pitkän aikavälin tuotot hyvällä tasolla  

Ilmarisen sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 66,8 miljardia euroa (67,5 mrd. euroa vuoden 2025 lopussa). Sijoitustuotto oli tammi-maaliskuussa -0,5 (0,2) prosenttia eli -0,3 miljardia euroa.

– Tammi-helmikuussa talouskasvuun ja yritysten tulosnäkymiin sekä inflaatioon ja rahapolitiikkaan liittyvä kehitys oli sijoittajan kannalta suotuisaa. Pääomaisuusluokkien tuotto oli hyvä helmikuun loppuun saakka. Tilannekuva muuttui kuitenkin dramaattisesti maaliskuun alusta, kun geopoliittinen tilanne kriisiytyi Lähi-idässä, Ilmarisen sijoitusjohtaja Annika Ekman kuvailee.   

– Osakemarkkinoiden tuotto jäi alkuvuonna pääosin negatiiviseksi. Ilmarisen sijoitustuottoa laskivat listatut osakesijoitukset ja korkosijoitukset, Ekman sanoo.  

Ilmarisen osakesijoitusten tuotto oli -0,7 (-0,6) prosenttia ja korkosijoitusten tuotto -1,1 (1,3) prosenttia. Kiinteistösijoitusten tuotto oli 0,9 (0,2) prosenttia ja muiden sijoitusten tuotto 1,0 (1,6) prosenttia.

Pitkän aikavälin tuotot olivat hyvällä tasolla. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto vuodesta 1997 alkaen oli 5,8 prosenttia. Se vastaa 3,9 prosentin reaalituottoa.

Vakavaraisuus on vahva  

Vakavaraisuuspääoma oli maaliskuun lopussa 14,7 miljardia euroa (15,5 mrd. euroa vuoden 2025 lopussa) ja vakavaraisuusaste 127,7 prosenttia (129,2 prosenttia vuoden 2025 lopussa).

Suunnitelmallinen työ tehokkuuden parantamiseksi jatkui, ja kustannustehokkuus parani edelleen. Hoitokulut laskivat 23 (24) miljoonaan euroon eli 0,33 (0,34) prosenttiin vakuutettujen TyEL-palkkasummasta ja YEL-työtulosta.

Asiakashankinnassa erinomainen alkuvuosi

Asiakashankinta oli alkuvuonna erittäin vahvaa ja asiakaspysyvyys oli erinomaisella tasolla. Nettoasiakashankinta oli 83 (-9) miljoonaa euroa ja asiakaspysyvyys 96,3 (96,3) prosenttia.

– Onnistuimme laajasti kaikissa segmenteissä, ja saimme Ilmariseen ennätysmäärän uusia asiakkaita. Vahvistimme asemaamme entisestään sekä maksutulossa että vakuutusten kappalemäärissä mitattuna, Mursula kertoo.

Ilmarisen vakuutusmaksutulo oli edellisvuoden tasolla, 1,75 (1,75) miljardia euroa. Maksutuloa kasvatti asiakkaiden palkkasumman kasvu. Samalla sitä heikensi kuitenkin TyEL-maksuprosentin lievä lasku vertailuvuoteen nähden. Maksuprosentin lasku johtui siitä, että koronapandemian vuoksi annetun työnantajien tilapäisen maksunalennuksen takaisinmaksu päättyi vuonna 2025.

Maksetut eläkkeet nousivat 3 prosenttia 2,01 (1,95) miljardiin euroon. Eläkkeensaajia oli maaliskuun lopussa 447 646 (453 338).   

Eläkeuudistus parantaa edelleen eläkejärjestelmän rahoituksellista kestävyyttä  

Maaliskuussa hallitus esitti eduskunnalle seuraavaa eläkeuudistusta. Sen tarkoituksena on varmistaa työeläkejärjestelmän rahoituksellinen kestävyys ja riittävä eläkkeiden taso pitkällä tähtäimellä. Myös yrittäjien eläkejärjestelmän uudistukseen odotetaan ratkaisuja kevään aikana.

Alkuvuoden aikana julkisuudessa on keskusteltu paljon eläkkeiden leikkaamisesta, nuorten asemasta ylisukupolvisessa ketjussa sekä eläkkeiden kertymisen perusteista.

– Keskustelusta voi saada kuvan, että eläkejärjestelmä on remontin tarpeessa. Keskustelu on kuitenkin seurausta julkisen talouden heikosta tilanteesta. Eläkejärjestelmämme rahoituksellinen tilanne on vakaa ja eläkkeelle jäädään jo nyt aiempaa myöhemmin. Pian voimaan tuleva eläkeuudistus parantaa edelleen eläkejärjestelmän rahoituksellista asemaa, Mursula sanoo.

Tammi-maaliskuun kehitys Ilmarisessa lyhyesti:

  • Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli -0,5 (0,2) prosenttia eli -0,3 miljardia euroa.
  • Sijoitusten markkina-arvo laski 66,8 (67,5) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto vuodesta 1997 alkaen oli 5,8 prosenttia. Tämä vastaa 3,9 prosentin reaalituottoa.
  • Kokonaistulos oli -786 (-164) miljoonaa euroa.
  • Vakuutusmaksutulo oli edellisen vuoden tasolla 1 749 (1 749) miljoonaa euroa. Maksetut eläkkeet nousivat 3 prosenttia 2 009 (1 951) miljoonaan euroon.
  • Nettoasiakashankinta oli 83 (-9) miljoonaa euroa ja rullaava edellisen 12 kuukauden asiakaspysyvyys oli 96,3 (96,3) prosenttia.
  • Hoitokulut laskivat 23 (24) miljoonaan euroon eli 0,33 (0,34) prosenttiin vakuutettujen TyEL-palkkasummasta ja YEL-työtulosta.
  • Vakavaraisuuspääoma oli 14,7 (15,5) miljardia euroa ja vakavaraisuusaste 127,7 (129,2) prosenttia.
  • Näkymät: Ilmarisen maksutulon odotetaan kasvavan hieman palkkasumman kasvua hitaammin, sillä TyEL-maksuprosentti laski vuodelle 2026. Maksuprosentin lasku johtui siitä, että koronapandemian vuoksi annetun työnantajien tilapäisen maksunalennuksen takaisinmaksu päättyi vuonna 2025.

Lisätietoja:


Tietoja julkaisijasta

Ilmarinen on työeläkeyhtiö ihmistä varten. Huolehdimme 1,1 miljoonan ihmisen eläketurvasta ja pidennämme työuria, jotta jokainen voi suhtautua huomiseen luottavaisena ja toiveikkaana. Me teemme töitä tänään, jotta asiakkaittemme toimeentulo on turvattu huomenna. Näin varaudumme hyvään huomiseen. Eläkevastuiden katteena on yli 60 miljardin euron sijoitusvarallisuus. Lisätietoja: www.ilmarinen.fi

Lue lisää julkaisijalta Ilmarinen

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye