Kuusakoski Oy

Kuusakoski Groupin vuoden 2025 vuosikertomus julkaistu

24.4.2026 10:00:00 EEST | Kuusakoski Oy | Tiedote

Jaa

Kuusakoski Group Oy:n vuosikertomus sisältää kierrätys- ja valimoliiketoimintojen vuosikatsaukset, hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Lisäksi vuosikertomus sisältää teemaosion ja laajan vastuullisuusraportin.

Kuusakosken vuosikertomuksen teemana on tänä vuonna sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätys ja kriittiset metallit.

Vastuullisuusraportti on toteutettu Global Reporting Initiative (GRI) -aloitteen mukaisesti ja ulkopuolinen taho (Ernst & Young Oy) on varmentanut valitut vastuullisuustiedot. Raportti kattaa kierrätysliiketoiminnan toiminnan globaalisti.

Vuosikertomus on julkaistu kokonaisuudessaan suomeksi ja englanniksi, ja se on saatavana pdf-tiedostona. Vuosikertomus on luettavissa myös Kuusakoski Oy:n verkkosivuilla osoitteessa https://www.kuusakoski.com/fi/finland/ ja https://www.kuusakoski.com/en/global/

Avainsanat

kuusakoski oykuusakoski groupvuosikertomusvastuullisuusraportti

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Tietoa julkaisijasta

Kuusakoski on pohjoisen Euroopan johtava kierrätyspalveluja tarjoava yritys. Yhtiön visiona on olla asiakkaiden valittu kumppani kierrätyspalveluissa ja liiketoiminnan vastuullisuuden kehittämisessä. Kuusakosken vahvuus perustuu materiaalien, kierrätyksen ja ympäristöteknologian osaamiseen. Yhtiön suurin vaikutus globaaliin ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön tulee vältetyistä päästöistä kierrätystuotteiden korvatessa neitseellisiä materiaaleja. Tästä positiivisesta vaikutuksesta huolimatta yhtiö on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen saada oma toiminta hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä, ja koko arvoketju hiilineutraaliksi vuoteen 2045 mennessä. Kuusakoski Group Oy:n liikevaihto vuonna 2025 oli 589,8 M€ ja se työllisti keskimäärin 1 563 henkilöä.  Yritys on perustettu vuonna 1914. Lue lisää osoitteesta kuusakoski.com

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
