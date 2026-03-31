Kuusakoski Groupin vuoden 2025 vuosikertomus julkaistu
24.4.2026 10:00:00 EEST | Kuusakoski Oy | Tiedote
Kuusakoski Group Oy:n vuosikertomus sisältää kierrätys- ja valimoliiketoimintojen vuosikatsaukset, hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Lisäksi vuosikertomus sisältää teemaosion ja laajan vastuullisuusraportin.
Vastuullisuusraportti on toteutettu Global Reporting Initiative (GRI) -aloitteen mukaisesti ja ulkopuolinen taho (Ernst & Young Oy) on varmentanut valitut vastuullisuustiedot. Raportti kattaa kierrätysliiketoiminnan toiminnan globaalisti.
Vuosikertomus on julkaistu kokonaisuudessaan suomeksi ja englanniksi, ja se on saatavana pdf-tiedostona. Vuosikertomus on luettavissa myös Kuusakoski Oy:n verkkosivuilla osoitteessa https://www.kuusakoski.com/fi/finland/ ja https://www.kuusakoski.com/en/global/
Tuomas HaikkaJohtaja, vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteetPuh:+358 40 749 4218tuomas.haikka@kuusakoski.com
Kuusakoski on pohjoisen Euroopan johtava kierrätyspalveluja tarjoava yritys. Yhtiön visiona on olla asiakkaiden valittu kumppani kierrätyspalveluissa ja liiketoiminnan vastuullisuuden kehittämisessä. Kuusakosken vahvuus perustuu materiaalien, kierrätyksen ja ympäristöteknologian osaamiseen. Yhtiön suurin vaikutus globaaliin ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön tulee vältetyistä päästöistä kierrätystuotteiden korvatessa neitseellisiä materiaaleja. Tästä positiivisesta vaikutuksesta huolimatta yhtiö on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen saada oma toiminta hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä, ja koko arvoketju hiilineutraaliksi vuoteen 2045 mennessä. Kuusakoski Group Oy:n liikevaihto vuonna 2025 oli 589,8 M€ ja se työllisti keskimäärin 1 563 henkilöä. Yritys on perustettu vuonna 1914. Lue lisää osoitteesta kuusakoski.com
