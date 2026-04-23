Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsingin liikuntakenttien tarjonta paranee – Uusia tekonurmikenttiä rakennetaan kesän aikana

24.4.2026 09:31:33 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Helsingin kaupunki rakentaa täysin uuden Ojapuiston liikuntapuiston Mellunmäkeen. Viikinkenttä ja Viikinmäessä sijaitseva Maarianmaan puisto sekä Mustikkamaan liikuntapuisto saavat uudet tekonurmikentät.

Arkistokuva Kruunuvuorenrannan tekonurmikentältä. Sami Saastamoinen

Mellunmäkeen rakennettavasta Ojapuiston liikuntapuistosta tulee monipuolinen liikkumisen paikka, joka palvelee niin alueen koululaisia kuin muita liikkujia. Uuteen liikuntapuistoon tulee monitoimikenttä sekä täyteaineeton tekonurmikenttä, joka voidaan talvisin jäädyttää myös luistelua varten.

Lisäksi puistoon rakennetaan juoksurata ja yleisurheilun harjoittelupaikkoja. Kenttien läheisyyteen tulee ulkokuntosali.

Puiston rakennustyöt alkavat toukokuussa ja valmistuvat suunnitelmien mukaan loka–marraskuussa. Alueella on jo tehty esirakentamistöitä, jotka valmistuivat vuonna 2025.

Viikin alueen liikuntamahdollisuudet paranevat

Viikinkentän kivituhkapinta saa kesän aikana uuden täyteaineettoman tekonurmen. Kenttä voidaan talvisin myös jäädyttää luistelua varten. Lisäksi rakennetaan juoksurata kentän ympäri ja uusi pituushyppypaikka. Kentän läheisyyteen rakennetaan ulkokuntosali, ja ympäristöä kohennetaan uusin istutuksin.

Viikinkentän rakennustyöt alkavat toukokuun puolivälissä ja valmistuvat suunnitellusti lokakuun loppuun mennessä. 

Viikinmäen Maarianmaanpuiston kulunut kenttä muutetaan monitoimikentäksi, johon tulee uudentyyppinen tekonurmi. Tuleva kenttä palvelee jalkapallon, koripallon ja pesäpallon harrastajien lisäksi hyvin mailapelien, kuten sählyn ja maahockeyn, pelaajia. 

Maarianmaan puiston kentän rakennustyöt alkavat toukokuun alussa, ja kenttä on tavoitteen mukaan käytettävissä elokuussa koulujen alkaessa.

Mustikkamaan liikuntapuiston kunnostus jatkuu tekonurmen asennuksella

Mustikkamaan liikuntapuiston vaiheittainen kunnostus jatkuu huhti–toukokuussa. Puiston nykyinen kivituhkakenttä muutetaan tekonurmeksi. Täyteaineena käytetään maissirouhetta.

Puiston valaistus uusitaan. Alueelle lisätään roska-astioita, penkkejä, piknik-pöytiä ja pyörätelineitä. Myös pysäköintialuetta kunnostetaan.

Töiden on määrä valmistua syksyllä syys–lokakuussa.

Yhteyshenkilöt

Ojapuisto ja Mustikkamaa:
Paula Kukkola
projektipäällikkö
kaupunkiympäristön toimiala
p. 09 310 52774
paula.kukkola@hel.fi

Viikin alue:
Aki Silvennoinen
projektinjohtaja
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 52213
aki.silvennoinen@hel.fi

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

