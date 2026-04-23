Keski-Suomen hyvinvointialue etsii perheitä tarjoamaan turvallisen kodin lapsille ja nuorille – tervetuloa infotilaisuuteen
24.4.2026 10:42:58 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue etsii perheitä tarjoamaan turvallisen kodin lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat arkeensa aikuisen tukea. Voisitko sinä olla turvallinen aikuinen lapselle?
–Perhehoitajana annat nuorelle mahdollisuuden kasvaa ja saat itse merkityksellisen roolin hänen elämässään. Et jää tehtävässä yksin, vaan saat valmennuksen ja jatkuvan tuen ammattilaisilta. Perhehoito voi olla elämäntilanteeseesi sopiva tapa auttaa, joko kokoaikaisesti tai oman työn rinnalla, kertoo johtava sosiaalityöntekijä Marja-Leena HuiskoKeski-Suomen hyvinvointialueelta.
Etäyhteyksin järjestettävissä infotilaisuuksissa saa tietoa perhehoitajien valmennuksesta ja perhehoitajana toimimisesta. Infotilaisuudet lasten tai nuorten perhehoidosta kiinnostuneille järjestetään:
- Keskiviikkona 6.5. kello 17–18.30
- Maanantaina 25.5. kello 17–18.30
Ilmoittaudu infotilaisuuteen sähköpostiosoitteeseen perhehoitokoivikko(at)hyvaks.fi viimeistään infoa edeltävänä päivänä. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuutta sähköpostitse.
– Etsimme perhehoitajia eri-ikäisille lapsille ja nuorille. Tällä hetkellä meillä on erityisen suuri tarve yli 12-vuotiaiden nuorten perhehoitajille. Lämpimästi tervetuloa infotilaisuuksiimme, jatkaa Huisko.
Tarjoa lapselle arkea ja turvaa, ryhdy perhehoitajaksi
Keski-Suomen hyvinvointialueen Perhehoitoyksikkö Koivikossa on jatkuva haku perhehoidon valmennuksiin. Perhehoitajaa eli sijaisperhettä tarvitaan silloin, kun lapsi syystä tai toisesta ei pysty asumaan vanhempiensa kanssa. Tarve voi olla lyhyt- tai pitkäaikainen. Perhehoitajat tarjoavat lapsille kodissaan ympärivuorokautista hoivaa, kasvatusta, turvaa ja välittämistä. Tehtäväänsä perheet saavat tukea ja koulutusta ja heille maksetaan palkkiota ja kulukorvausta.
Keski-Suomen hyvinvointialueen perhehoitoyksikkö Koivikko rekrytoi, valmentaa ja tukee perhehoitajia. Vielä valmennuksen aikana ja sen jälkeenkin perheellä on mahdollisuus miettiä omaa halukkuuttaan ja valmiuttaan ryhtyä perhehoitajaksi.
Lisää tietoa perhehoitajuudesta Perhehoitoyksikkö Koivikon verkkosivuilla.
Lisätietoja:
- Marja-Leena Huisko, johtava sosiaalityöntekijä, p. 040 663 4728, marja-leena.huisko(at)hyvaks.fi, perhehoitoyksikkö Koivikko, Keski-Suomen hyvinvointialue
- Perhehoitoyksikkö Koivikko p. 050 311 8620
- Viestinnän yhteyshenkilö: Sanna-Riikka Koponen, viestintäpäällikkö, p. 050 598 8481, sanna-riikka.koponen(at)hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
