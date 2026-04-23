Keski-Suomen hyvinvointialue etsii perheitä tarjoamaan turvallisen kodin lapsille ja nuorille – tervetuloa infotilaisuuteen

–Perhehoitajana annat nuorelle mahdollisuuden kasvaa ja saat itse merkityksellisen roolin hänen elämässään. Et jää tehtävässä yksin, vaan saat valmennuksen ja jatkuvan tuen ammattilaisilta. Perhehoito voi olla elämäntilanteeseesi sopiva tapa auttaa, joko kokoaikaisesti tai oman työn rinnalla, kertoo johtava sosiaalityöntekijä Marja-Leena HuiskoKeski-Suomen hyvinvointialueelta.

Etäyhteyksin järjestettävissä infotilaisuuksissa saa tietoa perhehoitajien valmennuksesta ja perhehoitajana toimimisesta. Infotilaisuudet lasten tai nuorten perhehoidosta kiinnostuneille järjestetään:

Keskiviikkona 6.5. kello 17–18.30

Maanantaina 25.5. kello 17–18.30

Ilmoittaudu infotilaisuuteen sähköpostiosoitteeseen perhehoitokoivikko(at)hyvaks.fi viimeistään infoa edeltävänä päivänä. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuutta sähköpostitse.

– Etsimme perhehoitajia eri-ikäisille lapsille ja nuorille. Tällä hetkellä meillä on erityisen suuri tarve yli 12-vuotiaiden nuorten perhehoitajille. Lämpimästi tervetuloa infotilaisuuksiimme, jatkaa Huisko.

Tarjoa lapselle arkea ja turvaa, ryhdy perhehoitajaksi

Keski-Suomen hyvinvointialueen Perhehoitoyksikkö Koivikossa on jatkuva haku perhehoidon valmennuksiin. Perhehoitajaa eli sijaisperhettä tarvitaan silloin, kun lapsi syystä tai toisesta ei pysty asumaan vanhempiensa kanssa. Tarve voi olla lyhyt- tai pitkäaikainen. Perhehoitajat tarjoavat lapsille kodissaan ympärivuorokautista hoivaa, kasvatusta, turvaa ja välittämistä. Tehtäväänsä perheet saavat tukea ja koulutusta ja heille maksetaan palkkiota ja kulukorvausta.

Keski-Suomen hyvinvointialueen perhehoitoyksikkö Koivikko rekrytoi, valmentaa ja tukee perhehoitajia. Vielä valmennuksen aikana ja sen jälkeenkin perheellä on mahdollisuus miettiä omaa halukkuuttaan ja valmiuttaan ryhtyä perhehoitajaksi.

Lisätietoja: