Årets början för Ilmarinen: Rekordstor kundanskaffning, solvensen var fortsatt stark
24.4.2026 13:05:59 EEST | Ilmarinen | Tiedote
Ilmarinens placeringsintäkt var -0,5 procent i januari–mars. Solvensen är stark och kostnadseffektiviteten på en god nivå. Kundanskaffningen har varit rekordsnabb under början av året.
– Det förekom exceptionellt mycket spänningar inom ekonomin och på placeringsmarknaden under början av året. Ilmarinens placeringsintäkt blev något negativ i januari–mars. Solvensen är stark och kostnadseffektiviteten på en god nivå. Kundanskaffningen var rekordstor under början av året, berättar Ilmarinens verkställande direktör Mikko Mursula.
De noterade aktieplaceringarna och ränteplaceringarna minskade placeringsintäkterna – de långsiktiga placeringsavkastningarna är på en god nivå
Marknadsvärdet för Ilmarinens placeringar var 66,8 miljarder euro i slutet av mars (67,5 miljarder euro i slutet av 2025). Placeringsintäkten i januari–mars var -0,5 (0,2) procent, dvs. -0,3 miljarder euro.
– I januari–februari var utvecklingen i fråga om den ekonomiska tillväxten och företagens resultatutsikter samt inflationen och penningpolitiken gynnsam för investeraren. Kapitalklassernas avkastning var god fram till slutet av februari. Lägesbilden förändrades dock dramatiskt i början av mars när det geopolitiska läget i Mellanöstern blev krisartat, beskriver Ilmarinens placeringsdirektör Annika Ekman.
– Avkastningen på aktiemarknaden var i huvudsak negativ under början av året. De noterade aktieplaceringarna och ränteplaceringarna minskade Ilmarinens placeringsintäkter, säger Ekman.
Avkastningen på Ilmarinens aktieplaceringar var -0,7 (-0,6) procent och avkastningen på ränteplaceringar -1,1 (1,3) procent. Avkastningen på fastighetsplaceringar var 0,9 (0,2) procent och avkastningen på övriga placeringar 1,0 (1,6) procent.
De långsiktiga placeringsavkastningarna låg på en god nivå. Placeringarnas genomsnittliga avkastning på lång sikt var 5,8 procent från och med 1997. Detta motsvarar en realavkastning på 3,9 procent.
Solvensen är stark
Solvenskapitalet uppgick i slutet av mars till 14,7 miljarder euro (15,5 miljarder euro i slutet av 2025) och solvensnivån till 127,7 procent (129,2 procent i slutet av 2025).
Det systematiska arbetet för att förbättra effektiviteten fortsatte och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare. Omkostnaderna sjönk till 23 (24) miljoner euro, det vill säga 0,33 (0,34) procent av de försäkrades ArPL-lönesumma och FöPL-arbetsinkomst.
En utmärkt början på året för kundanskaffningen
Kundanskaffningen var mycket stark under början av året och kundlojaliteten var på en utmärkt nivå. Kundanskaffningen netto var 83 (-9) miljoner euro och kundlojaliteten var 96,3 (96,3) procent.
– Vi lyckades i stor utsträckning i alla segment och Ilmarinen fick rekordmånga nya kunder. Vi stärkte vår ställning ytterligare både i fråga om premieinkomsten och antalet försäkringar, berättar Mursula.
Ilmarinens premieinkomst var på samma nivå som året innan, 1,75 (1,75) miljarder euro. Premieinkomsten steg på grund av att kundernas lönesumma ökade. Samtidigt försämrades den dock av att ArPL-avgiftsprocenten sjönk något jämfört med jämförelseåret. Sänkningen av avgiftsprocenten berodde på att återbetalningen av den tillfälliga avgiftssänkningen för arbetsgivare som infördes på grund av coronapandemin avslutades år 2025.
Utbetalda pensioner ökade med 3 procent till 2,01 (1,95) miljarder euro. I slutet av mars uppgick antalet pensionstagare till 447 646 (453 338).
Pensionsreformen förbättrar pensionssystemets finansiella hållbarhet ytterligare
I mars föreslog regeringen nästa pensionsreform för riksdagen. Dess syfte är att säkerställa arbetspensionssystemets finansiella hållbarhet och en tillräcklig pensionsnivå på lång sikt. Under våren väntas också lösningar för reformen av företagarnas pensionssystem.
Under början av året har det förekommit mycket offentlig diskussion om nedskärningar i pensionerna, de ungas ställning i den generationsöverskridande kedjan samt grunderna för intjänande av pensioner.
– Diskussionen kan ge en bild av att pensionssystemet är i behov av en renovering. Diskussionen är dock en konsekvens av de offentliga finansernas svaga tillstånd. Vårt pensionssystems finansiella läge är stabilt och redan nu går man i pension senare än förut. Den pensionsreform som snart träder i kraft förbättrar pensionssystemets finansiella ställning ytterligare, säger Mursula.
Utvecklingen i Ilmarinen under januari–mars i korthet:
- Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var -0,5 (0,2) procent, dvs. -0,3 miljarder euro.
- Placeringarnas marknadsvärde sjönk till 66,8 (67,5) miljarder euro. Placeringarnas genomsnittliga avkastning på lång sikt var 5,8 procent från och med 1997. Detta motsvarar en realavkastning på 3,9 procent.
- Bruttoresultatet var -786 (-164) miljoner euro.
- Försäkringspremieintäkterna var på samma nivå som året innan, 1 749 (1 749) miljoner euro. Utbetalda pensioner ökade med 3 procent till 2 009 (1 951) miljoner euro.
- Kundanskaffningen netto inbringade 83 (-9) miljoner euro och den löpande kundlojaliteten under de föregående 12 månaderna var 96,3 (96,3) procent.
- Omkostnaderna sjönk till 23 (24) miljoner euro, det vill säga 0,33 (0,34) procent av de försäkrades ArPL-lönesumma och FöPL-arbetsinkomst.
- Solvenskapitalet uppgick till 14,7 (15,5) miljarder euro och solvensnivån till 127,7 (129,2) procent.
- Utsikter: Ilmarinens premieintäkter förväntas öka något långsammare än ökningen av lönesumman, eftersom ArPL-avgiftsprocenten sjönk 2026. Sänkningen av avgiftsprocenten berodde på att återbetalningen av den tillfälliga avgiftssänkningen för arbetsgivare som infördes på grund av coronapandemin avslutades år 2025.
Mer information:
- Mikko Mursula, verkställande direktör, tfn 050 380 3016, mikko.mursula@ilmarinen.fi
- Annika Ekman, placeringsdirektör, tfn 040 590 0344, annika.ekman@ilmarinen.fi
- Sami Ärilä, personal- och kommunikationsdirektör, tfn 0400 271 066, sami.arila@ilmarinen.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikko MursulaVerkställande direktörPuh:+358 50 380 3016mikko.mursula@ilmarinen.fi
Annika EkmansijoitusjohtajaPuh:+358405900344annika.ekman@ilmarinen.fi
Sami ÄriläPersonal- och kommunikationsdirektörPuh:+358 400 271 066sami.arila@ilmarinen.fi
Tietoja julkaisijasta
Ilmarinen on työeläkeyhtiö ihmistä varten. Huolehdimme 1,1 miljoonan ihmisen eläketurvasta ja pidennämme työuria, jotta jokainen voi suhtautua huomiseen luottavaisena ja toiveikkaana. Me teemme töitä tänään, jotta asiakkaittemme toimeentulo on turvattu huomenna. Näin varaudumme hyvään huomiseen. Eläkevastuiden katteena on yli 60 miljardin euron sijoitusvarallisuus. Lisätietoja: www.ilmarinen.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ilmarinen
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme