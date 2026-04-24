Lähde VappuMarzille!

Lähde mukaan VappuMarzille Lohjan kaupunginorkesterin kanssa torstaina 30.4.2026 klo 18 Laurentius-saliin, Lohjalle! Vapun riemua, musiikin juhlaa ja yllätyksiä on luvassa, kun orkesteri saa lavalle seurakseen kotipitäjän oman multitalentin Marzi Nymanin. Tämä ei ole tavallinen vappumarssi – tämä on VappuMarzi: Konsertti, jossa tyylilajit kohtaavat ennenkuulumattomilla ja yllätyksellisillä tavoilla. Tule kokemaan kevään energisin konsertti, jossa ilo, huumori ja musiikki marssivat käsi kädessä!

Liput: NetTicket 23€/28€, ovelta 32€

Konsertin kesto noin 1 h, ei väliaikaa