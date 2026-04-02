Aktivistit yllättivät ministeri Multalan baarissa Kontulassa: “Sinä voit pelastaa luonnonmetsät”
24.4.2026 16:38:57 EEST | Greenpeace | Tiedote
Greenpeacen aktivistit vetosivat ympäristöministeri Sari Multalaan Miami Mopo Baarissa Kontulassa, jotta ministeri pysäyttäisi Suomen luonnonsuojeluhistorian suurimman vedätyksen ja pelastaisi luonnonmetsät. Tilassa järjestettiin keskustelutilaisuus, johon ministeri Multala osallistui.
“Kulissien takana valmistellaan paraikaa Suomen luonnonsuojeluhistorian suurinta vedätystä. Jos temppu onnistuu, se vaarantaa historiallisen suuren määrän arvokkaita metsiämme. Ympäristöministerillä on mahdollisuus pelastaa arvokkaat metsämme ja niiden monimuotoinen elämä”, sanoo Greenpeacen vanhempi ilmasto- ja luontoasiantuntija Jehki Härkönen.
Suuri vedätys on maa- ja metsätalousministeriön valmistelema muutos luonnonmetsien määritelmän tulkintaan. Tulkintaa halutaan muuttaa, jotta Suomesta löytyisi vähemmän EU:n ennallistamisasetuksen piiriin kuuluvaa boreaalista luonnonmetsää. Ministeriö esittää luonnonmetsien ikärajan nostamista, mikä vähentäisi luonnonmetsien määrän yhteen kolmasosaan nykyisestä. Ministeriön ehdotuksen myötä jopa 70 000 hehtaaria suojelematonta luonnonmetsää uhrattaisiin hakkuille, koska ne jäisivät ennallistamisasetuksen heikentämättömyysvelvoitteen ulkopuolelle.
“Maa- ja metsätalousministeriö yrittää tieteen vastaista vedätystä. Se ei ole järkevää, koska luonnon monimuotoisuuden turvaaminen olisi meidän kaikkien etu. Metsäteollisuudenkin kannattaisi hakea luonnon tilaa turvaavia pitkäjänteisiä ratkaisuja pikavoittojen sijaan”, Jehki Härkönen sanoo.
Ympäristöministeriön virkakunta sekä Syken tutkijat vastustavat määritelmän muuttamista, koska sille ei ole tieteellisiä perusteita ja se heikentäisi luonnon monimuotoisuutta. Luonnonsuojelulain mukaan asiasta vastaa ympäristöministeriö, ja se on nyt ympäristöministeri Sari Multalan käsissä.
“Ministeri Multalalla on nyt mahdollisuus osoittaa perustavansa päätöksensä tutkittuun tietoon ja pysäyttää vedätys”, Jehki Härkönen sanoo.
Greenpeace on juuri julkaissut vetoomuksen, jossa vaaditaan, että ministeri Sari Multala
-
torjuu boreaalisen luonnonmetsän määritelmän keinotekoisen muuttamisen
-
turvaa asiantuntijoiden ja tieteen roolin päätöksenteossa
-
varmistaa että suojelemattomilla metsätalousmailla olevat nykymääritelmän mukaiset noin 70 000 hehtaaria boreaalista luonnonmetsää suojellaan
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jehki HärkönenVanhempi ilmasto- ja luontoasiantuntija
- ilmastopolitiikka
- metsäpolitiikka
Mari VaaraTiedottajaPuh:040 751 7957mari.vaara@greenpeace.org
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Greenpeace
Tuore selvitys: EU-alueen öljy-yhtiöt käärivät joka päivä 81,4 miljoonaa euroa ylimääräistä voittoa Iranin sodan seurauksena2.4.2026 13:15:00 EEST | Tiedote
EU-alueen öljy-yhtiöt takovat 81,4 miljoonaa euroa ns. windfall-voittoa joka päivä Iranin sodasta seuranneen polttoainehintojen nousun seurauksena. Tämä tarkoittaa noin 2,5 miljardin euron lisävoittoja pelkästään maaliskuun aikana.[1] Tiedot käyvät ilmi saksalaisen Energy Comment -konsulttiyhtiön tekemästä selvityksestä Excess Oil Profits in Times of War. Selvityksen tilasi Greenpeace. EU-maiden hallitusten on kiireellisesti verotettava fossiilisia voittoja energialaskujen helpottamiseksi ja investointien vauhdittamiseksi halpaan, turvalliseen ja kotimaiseen uusiutuvaan energiaan.
Greenpeace tuomitsee boreaalisen luonnonmetsän määritelmähuiputuksen: “Suomen luonnonsuojeluhistorian suurin vedätys”27.3.2026 12:13:53 EET | Tiedote
Maa- ja metsätalousministeriö pyrkii muuttamaan EU:n luontodirektiivin boreaalisen luonnonmetsän määritelmää. Ministeriö esittää luonnonmetsien ikärajan nostamista, mikä sulkisi noin 70 000 hehtaaria luonnonmetsiä suojelun ulkopuolelle. Greenpeace tuomitsee ikärajan nostamisen, ja pitää määritelmävedätystä suoranaisena huiputuksena.
Ilmastotavoitteiden saavuttaminen on mahdollista ilman kriittisten mineraalien holtitonta käyttöä – Greenpeacen ja UTS:n raportti korostaa vastuullista poliittista johtajuutta18.3.2026 14:28:01 EET | Tiedote
Julkinen liikenne, nykyistä parempi kierrättäminen ja kehittyvät akkuteknologiat ovat ratkaisevia tekijöitä vihreän siirtymän vaatiman mineraalien kysynnän rajoittamisessa, ilmenee uudesta Beyond Extraction: Pathways for a 1.5°C-aligned Energy Transition with Less Minerals -raportista. Raportin on tilannut Greenpeace International, ja sen ovat toteuttaneet Sydneyn teknillisen yliopiston (UTS) kestävän tulevaisuuden instituutin tutkijat (Institute for Sustainable Futures).
Pohjois-Dakotan piirioikeus vahvisti tuomion: Greenpeacen maksettava 345 miljoonan dollarin korvaukset Energy Transferille Yhdysvalloissa – Greenpeace valittaa tuomiosta28.2.2026 09:38:01 EET | Tiedote
Mandan, Pohjois-Dakota – Greenpeace International ja Greenpeacen Yhdysvaltojen toimijat ilmoittavat hakevansa uutta oikeudenkäyntiä ja valittavansa tarvittaessa Pohjois-Dakotan korkeimpaan oikeuteen Pohjois-Dakotan piirioikeuden tänään antamasta tuomiosta. Piirioikeus määräsi Greenpeacen maksamaan energiayhtiö Energy Transferille (ET) 345 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. ET:n nostaman SLAPP-kanteen (strateginen vaientamistarkoituksessa nostettu oikeuskanne) tavoitteena on edelleen räikeä sananvapauden rajoittaminen, Standing Rock -protestiliikkeen alkuperäiskansojen toimijuuden häivyttäminen, ja tuen osoittamisesta Dakota Access -öljyputkea vastustaneelle, rauhanomaiselle vastarinnalle rankaiseminen. Greenpeace International jatkaa myös Alankomaissa korvausten vaatimista Energy Transferin häirintäkanteista EU:n anti-SLAPP-direktiivin nojalla.
Suojelullisesti arvokasta metsää Orivedeltä Metsä Groupin sellutehtaalle26.2.2026 14:32:20 EET | Tiedote
Metsäliikkeen aktivistit seurasivat eilen Oriveden Oriahteelta Metsähallituksen suojelunarvoisesta valtionmetsästä hakkaamaa puuta. Rekka ajoi puun Metsä Groupin Äänekosken sellutehtaalle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme