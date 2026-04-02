Aktivistit yllättivät ministeri Multalan baarissa Kontulassa: “Sinä voit pelastaa luonnonmetsät”

“Kulissien takana valmistellaan paraikaa Suomen luonnonsuojeluhistorian suurinta vedätystä. Jos temppu onnistuu, se vaarantaa historiallisen suuren määrän arvokkaita metsiämme. Ympäristöministerillä on mahdollisuus pelastaa arvokkaat metsämme ja niiden monimuotoinen elämä”, sanoo Greenpeacen vanhempi ilmasto- ja luontoasiantuntija Jehki Härkönen.

Suuri vedätys on maa- ja metsätalousministeriön valmistelema muutos luonnonmetsien määritelmän tulkintaan. Tulkintaa halutaan muuttaa, jotta Suomesta löytyisi vähemmän EU:n ennallistamisasetuksen piiriin kuuluvaa boreaalista luonnonmetsää. Ministeriö esittää luonnonmetsien ikärajan nostamista, mikä vähentäisi luonnonmetsien määrän yhteen kolmasosaan nykyisestä. Ministeriön ehdotuksen myötä jopa 70 000 hehtaaria suojelematonta luonnonmetsää uhrattaisiin hakkuille, koska ne jäisivät ennallistamisasetuksen heikentämättömyysvelvoitteen ulkopuolelle.

“Maa- ja metsätalousministeriö yrittää tieteen vastaista vedätystä. Se ei ole järkevää, koska luonnon monimuotoisuuden turvaaminen olisi meidän kaikkien etu. Metsäteollisuudenkin kannattaisi hakea luonnon tilaa turvaavia pitkäjänteisiä ratkaisuja pikavoittojen sijaan”, Jehki Härkönen sanoo.

Ympäristöministeriön virkakunta sekä Syken tutkijat vastustavat määritelmän muuttamista, koska sille ei ole tieteellisiä perusteita ja se heikentäisi luonnon monimuotoisuutta. Luonnonsuojelulain mukaan asiasta vastaa ympäristöministeriö, ja se on nyt ympäristöministeri Sari Multalan käsissä.

“Ministeri Multalalla on nyt mahdollisuus osoittaa perustavansa päätöksensä tutkittuun tietoon ja pysäyttää vedätys”, Jehki Härkönen sanoo.

Greenpeace on juuri julkaissut vetoomuksen, jossa vaaditaan, että ministeri Sari Multala