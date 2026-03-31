Asuntosäätiön vuosikatsaus ja vastuullisuusraportti vuodelta 2025 julkaistu – ilmastotiekartta ohjaa päästövähennystyötä
24.4.2026 13:43:04 EEST | Asuntosäätiö | Tiedote
Asuntosäätiön vuoden 2025 raportit kertovat toiminnan laajuudesta, tuloksista ja strategiassa etenemistä.
Vuosikatsaus sisältää Asuntosäätiön toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Vastuullisuusraportissa Asuntosäätiö kertoo vastuullisuuden kehittymisestä GRI-viitekehyksen mukaisesti. Vastuullisuusraportin yhteydessä julkaistaan Asuntosäätiön ilmastotyön tavoitteita ja toimenpiteitä kuvaava ilmastotiekartta.
Vuonna 2025 Asuntosäätiö jatkoi asiakaskokemuksen ja kilpailukyvyn kehittämistä sekä aktiivista vaikuttamistyötään kohtuuhintaisen asumisen edellytysten turvaamiseksi ja kehittämiseksi.
Asuntosäätiö onnistui tavoitteidensa mukaisesti vahvistamaan asiakastyytyväisyyttä edellisvuodesta asiakkaiden suositteluhalukkuuden eli NPS-luvun noustessa 47,5:een (2024: 42,8). Asiakaskokemusta kehitettiin esimerkiksi laajentamalla asukkaiden asiointikanava myös vuokra-asukkaiden käyttöön sekä ottamalla käyttöön asiointikanavan mobiilisovellus.
Henkilöstökokemus säilyi edellisvuoden tavoin erinomaisella tasolla. Asuntosäätiölle myönnettiin raportointivuonna toista kertaa henkilöstön vahvasta omistautuneisuudesta kertova Suomen Innostavimmat työpaikat -tunnustus.
“Veimme vastuullisuustyötämme kokonaisvaltaisesti eteenpäin vuonna 2025. Selvitimme kaksoisolennaisuusanalyysin avulla sidosryhmiemme näkemyksiä Asuntosäätiölle tärkeistä vastuullisuusteemoista. Päivitimme näkemysten pohjalta vastuullisuusohjelmamme, jonka ytimessä säilyi Asuntosäätiön alkuperäinen tehtävä ja missiomme Hyvä koti kaikille. Vastuullisuusohjelmamme teemat linkittyvät YK:n Kestävän kehityksen tavoitteisiin, joita olemme sitoutuneet tukemaan”, kertoo Asuntosäätiön viestintä- ja henkilöstöjohtaja Johanna Otranen.
Ilmastotyön tavoitteet ja toimenpiteet kuvattuna ilmastotiekartassa
Asuntosäätiö kehitti päästölaskentaa alan standardeja vastaavaksi, ja laati raportointivuonna ensimmäisen ilmastotiekarttansa. Ilmastotiekartta perustuu GHG-protokollan mukaiseen, toiminnan suorat ja epäsuorat päästöt kattavaan, päästölaskentaan. Asuntosäätiön tavoitteena on vähentää toiminnastaan aiheutuvia päästöjä 43 prosenttia vuoteen 2035 mennessä.
Asuntosäätiö jatkoi raportointivuonna omistamiensa kiinteistöjen energian- ja vedenkulutuksen tehostamista vähentämällä kiinteistöjen energian ominaiskulutusta 7,6 % ja veden ominaiskulutusta 12,2 % edellisvuoteen verrattuna.
Asuntosäätiö peruskorjasi vuoden aikana yhteensä 1 152 asumisoikeusasuntoa 52 asumisoikeuskohteessa, mikä on Asuntosäätiön kaikkien aikojen ennätys. Vuoden 2025 loppuun mennessä yli 40 prosenttia Asuntosäätiön 1990-luvulla rakennetusta asumisoikeuskannasta oli peruskorjattu.
Johanna Otranenviestintä- ja henkilöstöjohtajaPuh:020 161 2292Puh:040 747 2461johanna.otranen@asuntosaatio.fi
Jukka HelminenToimitusjohtaja
Asuntosäätiö
Milla KalmiPuh:020 161 2444milla.kalmi@asuntosaatio.fi
Asuntosäätiö on yksi suurimmista kotimaisista asuinkiinteistöjen omistajista Suomessa. Kehitämme asumista sekä turvallisia, kestäviä ja kohtuuhintaisia asuinympäristöjä. Asuntosäätiöllä on yli 18 000 kotia eri puolilla Suomea 33 eri paikkakunnalla, joissa asuu lähes 32 000 asukasta. Suurin osa asunnoistamme on yleishyödyllisiä asumisoikeusasuntoja, mutta tarjoamme myös vuokra- ja omistusasuntoja.
Lue lisää julkaisijalta Asuntosäätiö
Asuntosäätiölle valmistui uusia asumisoikeusasuntoja Espoon Suurpeltoon31.3.2026 10:11:52 EEST | Tiedote
Asuntosäätiön kaksikerroksiseen rivitalokohteeseen valmistui yhteensä 24 tilavaa asumisoikeusasuntoa.
Järvenpään Ainolaan valmistui uusia Asuntosäätiön asumisoikeusasuntoja26.3.2026 15:39:17 EET | Tiedote
Järvenpäähän Ainolan rautatieaseman viereen on valmistunut 30 uutta Asuntosäätiön asumisoikeusasuntoa. Asukkaat pääsevät muuttamaan koteihinsa tällä viikolla.
Asuntosäätiön asumisoikeuskohteesta Kangasalan vuoden 2025 rakennushanke18.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Asuntosäätiön asumisoikeuskohde osoitteessa Mossin Puistokatu 26 on valittu Kangasalan vuoden rakennushankkeeksi 2025. Valinnasta vastasi Kangasalan kaupunki, jonka mukaan kohteen arkkitehtuuri ja toteutuksen laatu erottuivat poikkeuksellisella tavalla.
Asuntosäätiö jälleen Suomen Innostavimpien työpaikkojen joukossa6.2.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Asuntosäätiö on saanut jo toista kertaa peräkkäin Suomen Innostavimmat työpaikat -tunnustuksen. Poikkeuksellisen hyvät henkilöstötutkimustulokset kertovat Asuntosäätiön henkilöstön vahvasta sitoutumisesta ja yrityksen tavoitteellisesta, osallistavasta kehittämisestä.
Asuntosäätiö valitsi Vuoden asukastoimikunnan 20254.2.2026 13:13:29 EET | Tiedote
Asuntosäätiö palkitsi ensimmäistä kertaa Vuoden asukastoimikunnan. Tunnustus annettiin Lahden Töyrykatu 3:n aktiiviselle asukastoimikunnalle. Asuntosäätiö jakaa jatkossa tunnustuksen vuosittain.
