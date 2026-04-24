Factory by the Lake -festivaali tulee taas 20.–23.8.2026
24.4.2026 11:00:44 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote
Pitkäniemen vanhalla tehdasalueella jo kahteen kertaan järjestetty Factory by the Lake –festivaali saa jatkoa. Vuoden 2026 festivaali järjestetään nelipäiväisenä to-su 20.–23.8.2026.
Torstaina venehallissa katsotaan kaitafilmielokuva Moulin Rouge!, perjantaina Movie Classics –konsertti vie elokuvamusiikin taianomaiseen maailmaan yhdessä Lohjan kaupunginorkesterin ja Maria Ylipään kanssa. Lauantaina festarikansaa viihdyttävät Suurlähettiläät yhdessä Lohjan kaupunginorkesterin muusikoiden kanssa. Sunnuntain festivaaliohjelma on suunnattu myös lapsiperheille: esiintymässä nähdään mm. Funky Monkey Club sekä Näppärit & Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto.
Torstaina alue on avoinna klo 16–22, perjantaina ja lauantaina klo 16–23 ja sunnuntaina klo 12–17. Festivaalialueelle on maksuton sisäänpääsy, mutta tapahtumat hallissa ovat maksullisia. Lippuja venehallin esityksiin voi ostaa NetTicketistä.
Lisätietoa festivaalista ja jatkuvasti päivittyvästä ohjelmasta löydät osoitteesta fbtl.fi.
Ilmoittaudu ruoka- tai taidetoimijaksi!
Konserttikävijöille toivotaan mahdollisuutta nauttia kauniista kesäillasta ja alueen tunnelmasta hyvän ruoan siivittämänä ennen konserttien alkua. Alueelle haetaan muutamaa ravintolatoimijaa, jotka olisivat valmiit tarjoilemaan vieraille elämyksiä myös ruoan ja viihtyisän ravintolamiljöön muodossa. Tämän lisäksi mukaan mahtuu jokunen nopeammin valmistuvaa syötävää toimittava ravintola-/kahvilatoimija.
Ravintola- ja anniskelutoimijat voivat ilmoittaa kiinnostuksesta osallistua tapahtumaan 11.5.2026 mennessä sähköpostilla tourist@lohja.fi.
Taidetoimijoita pyydetään ilmoittautumaan kulttuurituottaja Sara Ertekille, sara.ertek@lohja.fi.
Yhteyshenkilöt
Heidi KetolaLänsi-Uudenmaan MusiikkiopistoPuh:0443741464heidi.ketola@lohja.fi
Lue lisää julkaisijalta Lohjan kaupunki
Lähde VappuMarzille!24.4.2026 10:20:29 EEST | Tiedote
Lähde VappuMarzille Lohjalla 30.4.2026 klo 18! Laurentius-salissa koettavassa konsertissa Lohjan kaupunginorkesteri ja Marzi Nyman yhdistävät voimansa tarjoten musiikin juhlaa ja yllätyksiä. Liput: NetTicket 23€/28€, ovelta 32€. Kesto noin 1 tunti, ei väliaikaa. Tule nauttimaan kevään energisimmästä elämyksestä!
Vinoilua vallanpitäjille ja jotain kestämättömän kaunista15.4.2026 11:01:00 EEST | Tiedote
Lohjan kaupunginorkesteri esittää "SINFONIAN VARJOT" -konsertissa 23.4.2026 teoksia Shostakovitshilta, Kailalta ja Sibeliukselta. Konsertissa kuullaan mm. Shostakovitshin klassinen Sinfonia no. 9, Kailan hypnoottinen "Kellojen kumarrus" ja harvinainen Sibeliuksen Cassazione. Jukka Untamala johtaa, Emil Holmström pianosolistina. Liput NetTicket.
Lohjan kaupungin perinteiset roskatalkoot 202610.4.2026 14:53:45 EEST | Tiedote
Lohjalaisten oma roskienkeruupäivä järjestetään torstaina 7.5.2026.
Kunnanjohtajien kannanotto: Länsi-Uudenmaan asukkaat eivät voi kantaa kahta kertaa sote-sopeutusta9.4.2026 21:40:13 EEST | Tiedote
Hallituksen esitys sote‑rahoituksen siirrosta on Länsi‑Uudenmaan asukkaiden näkökulmasta kestämätön. Alueen asukkaiden palvelutarve kasvaa maan kärkivauhtia. Suurin osa sote‑palveluista kohdistuu lapsille tai ikääntyneille. Länsi‑Uudellamaalla nämä molemmat ikäryhmät kasvavat nopeammin kuin muualla maassa. Hallituksen esityksen perustelut pysyville rahansiirroille pois Uudeltamaalta eivät ole uskottavia. Ratkaisujen tulee perustua läpinäkyvään tietopohjaan ja THL:n esittämälle tutkimukselle perustuvalle mallille. Sote‑rahoitusmallia ei tule käyttää aluepolitiikan välineenä. Uusimaa joutuu kohtuuttoman leikkauksen kohteeksi Koko Uudenmaan rahoitusta esitetään leikattavaksi kolme prosenttia, muualla maassa vain prosentti. Länsi‑Uudellamaalla tämä 54 miljoonan euron sopeutus vastaa mittaluokaltaan puolta kaikesta terveysasematoiminnasta tai sekä Hangon että Inkoon kaikkien asukkaiden kaikkia sote‑palveluja. On totta, että Länsi‑Uudenmaan hyvinvointialueen talous on tällä hetkellä tasapaino
Tervetuloa mukaan kehittämään Porlaa!2.4.2026 14:17:40 EEST | Tiedote
Millainen on Porlan tulevaisuus? Lohjan kaupunki kehittää parhaillaan Porlaa ja kutsuu kuntalaiset mukaan ideoimaan. Asukkaita pyydetään vastaamaan verkkokyselyyn, jossa kysytään mielipiteitä esitetyistä kehittämisvaihtoehdoista. 14.4.2026 järjestetään myös avoin yleisötilaisuus Porlan kehittämisestä, jossa kuullaan asiantuntijoiden keskustelua Porlan tulevaisuuden vaihtoehdoista ja järjestetään osallistujille ideatyöpaja.
