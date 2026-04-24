Factory by the Lake -festivaali tulee taas 20.–23.8.2026

Torstaina venehallissa katsotaan kaitafilmielokuva Moulin Rouge!, perjantaina Movie Classics –konsertti vie elokuvamusiikin taianomaiseen maailmaan yhdessä Lohjan kaupunginorkesterin ja Maria Ylipään kanssa. Lauantaina festarikansaa viihdyttävät Suurlähettiläät yhdessä Lohjan kaupunginorkesterin muusikoiden kanssa. Sunnuntain festivaaliohjelma on suunnattu myös lapsiperheille: esiintymässä nähdään mm. Funky Monkey Club sekä Näppärit & Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto.



Torstaina alue on avoinna klo 16–22, perjantaina ja lauantaina klo 16–23 ja sunnuntaina klo 12–17. Festivaalialueelle on maksuton sisäänpääsy, mutta tapahtumat hallissa ovat maksullisia. Lippuja venehallin esityksiin voi ostaa NetTicketistä.

Lisätietoa festivaalista ja jatkuvasti päivittyvästä ohjelmasta löydät osoitteesta fbtl.fi.

Ilmoittaudu ruoka- tai taidetoimijaksi!

Konserttikävijöille toivotaan mahdollisuutta nauttia kauniista kesäillasta ja alueen tunnelmasta hyvän ruoan siivittämänä ennen konserttien alkua. Alueelle haetaan muutamaa ravintolatoimijaa, jotka olisivat valmiit tarjoilemaan vieraille elämyksiä myös ruoan ja viihtyisän ravintolamiljöön muodossa. Tämän lisäksi mukaan mahtuu jokunen nopeammin valmistuvaa syötävää toimittava ravintola-/kahvilatoimija.

Ravintola- ja anniskelutoimijat voivat ilmoittaa kiinnostuksesta osallistua tapahtumaan 11.5.2026 mennessä sähköpostilla tourist@lohja.fi.

Taidetoimijoita pyydetään ilmoittautumaan kulttuurituottaja Sara Ertekille, sara.ertek@lohja.fi.