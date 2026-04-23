Kelan palvelut toimivat pääosin normaalisti – katkoja voi esiintyä

24.4.2026 10:55:24 EEST | Kela/FPA | Tiedote

Kelan palveluihin vaikuttanut tekninen häiriö on pääosin korjattu. Häiriöllä ei ole ollut vaikutusta asiakkaiden etuuksien maksamiseen. 

Torstaina 23.4. alkanut tekninen häiriö Kelan palveluissa on pääosin korjattu. Kela.fi, OmaKelan verkkoasiointi ja puhelinpalvelu toimivat, mutta perjantain aikana voi esiintyä vielä joitakin katkoja. 

Tilanteella ei ole ollut vaikutusta asiakkaiden etuuksien maksamiseen ja etuuskäsittelyä pystytään tekemään. 

- Häiriö on nyt pääosin korjattu. Pahoittelemme asiakkaillemme aiheutunutta vaivaa ja haittaa, Kelan IT-johtaja Jukka Melanen sanoo.  

Kyseessä on tekninen häiriö ja mitään viitteitä palvelunestohyökkäyksestä ei ole. 

