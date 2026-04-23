Kelan palvelut toimivat pääosin normaalisti – katkoja voi esiintyä
24.4.2026 10:55:24 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Kelan palveluihin vaikuttanut tekninen häiriö on pääosin korjattu. Häiriöllä ei ole ollut vaikutusta asiakkaiden etuuksien maksamiseen.
Torstaina 23.4. alkanut tekninen häiriö Kelan palveluissa on pääosin korjattu. Kela.fi, OmaKelan verkkoasiointi ja puhelinpalvelu toimivat, mutta perjantain aikana voi esiintyä vielä joitakin katkoja.
Tilanteella ei ole ollut vaikutusta asiakkaiden etuuksien maksamiseen ja etuuskäsittelyä pystytään tekemään.
- Häiriö on nyt pääosin korjattu. Pahoittelemme asiakkaillemme aiheutunutta vaivaa ja haittaa, Kelan IT-johtaja Jukka Melanen sanoo.
Kyseessä on tekninen häiriö ja mitään viitteitä palvelunestohyökkäyksestä ei ole.
Yhteyshenkilöt
Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Den tekniska störningen i FPA:s tjänster fortsätter23.4.2026 17:37:29 EEST | Pressmeddelande
Den omfattande tekniska störningen som påverkar FPA:s tjänster fortsätter. Arbetet med att åtgärda problemet pågår fortfarande. FPA ber kunderna att vänta med sina ärenden om ärendet inte är akut.
Tekninen häiriö Kelan palveluissa jatkuu23.4.2026 17:37:29 EEST | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Kelan palveluihin vaikuttava laaja tekninen häiriö jatkuu. Häiriötä korjataan edelleen. Jos asiakkaan asia ei ole akuutti, Kela pyytää odottamaan, kunnes häiriö saadaan korjattua.
Omfattande teknisk störning i FPA:s tjänster23.4.2026 12:17:42 EEST | Pressmeddelande
Flera av FPA:s tjänster påverkas av en omfattande teknisk störning. Problemet åtgärdas för tillfället. FPA ber kunderna att vänta med sina ärenden om ärendet inte är akut.
Kelan palveluissa on laaja tekninen häiriö23.4.2026 12:17:42 EEST | Tiedote
Kelan palveluissa on useisiin palveluihin vaikuttava tekninen häiriö. Häiriötä korjataan. Jos asiakkaan asia ei ole akuutti, Kela pyytää odottamaan, kunnes häiriö saadaan korjattua.
