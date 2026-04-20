Kutsu: Miesten futsalmaajoukkueen uusi päävalmentaja julkistetaan maanantaina 27.4.
24.4.2026 14:15:06 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Palloliitto järjestää maanantaina tiedotustilaisuuden Helsingissä.
Miesten futsalmaajoukkueen uusi päävalmentaja esitellään tiedotustilaisuudessa Palloliiton toimistolla Helsingissä (Urheilukatu 5) maanantaina 27.4. kello 14.00.
Pyydämme mediaa ilmoittautumaan tilaisuuteen tämän lomakkeen kautta
Uuden päävalmentajan lisäksi tilaisuudessa ovat haastateltavissa Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande ja urheilutoimenjohtaja Aki Hyryläinen.
Miesten futsalmaajoukkueen edellinen päävalmentaja, Sergio Gargelli, jätti tehtävän vuoden alussa henkilökohtaisten syiden vuoksi. Palloliitto aloitti tammikuussa uuden päävalmentajan rekrytointiprosessin, joka on nyt saatu päätökseen.
Lisätiedot:
SUOMEN PALLOLIITTO
Taru Nyholm, viestintäjohtaja
taru.nyholm@palloliitto.fi
0400 425241
Roope Kuisma, tiedottaja
roope.kuisma@palloliitto.fi
0407298473
