Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 27.–30.4.2026: istuntokatsaus
24.4.2026 14:00:39 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote
Euroopan parlamentin täysistunnossa 27.–30. huhtikuuta mepit äänestävät EU:n monivuotisen rahoituskehyksen väliraportista, oikeuden toteutumisesta Ukrainassa sekä kissojen ja koirien suojaamisesta uusilla säännöillä. Lisäksi parlamentissa keskustellaan Lähi-idän tilanteesta ja energian toimitusvarmuudesta sekä Venäjä-suhteiden normalisoinninn vaaroista.
EU:n budjetti vuosille 2028–2034
Mepit keskustelevat ja äänestävät tiistaina EU:n monivuotisen rahoituskehyksen (MFF) väliraportista, joka muodostaa parlamentin kannan neuvotteluihin budjetin lopullisesta muodosta.
EU:n Lähi-idän strategia ja energian toimitusvarmuus
Keskiviikkoaamuna mepit keskustelevat neuvoston ja komission edustajien kanssa EU:n vastauksesta Lähi-idän jatkuvaan kriisiin sekä sen vaikutuksista energian hintoihin.
Oikeuden toteutuminen Ukrainassa ja suhteet Venäjään
Parlamentti keskustelee tiistaina ja äänestää torstaina päätöslauselmasta, jonka aiheena on vastuuvelvollisuus ja oikeuden toteutuminen Ukrainassa Venäjän hyökkäyksen seurauksena. Tiistaina mepit myös päättävät, käsitteleekö parlamentti kiireellisenä esityksen EU:n liittymisestä Ukrainan kansainvälisen korvausvaatimuskomission perustamissopimukseen. Keskiviikkoaamuna parlamentti käsittelee lisäksi vaaroja, jotka liittyvät suhteiden normalisointiin Venäjän kanssa, myös kulttuuri- ja urheilutapahtumien yhteydessä.
Kissojen ja koirien suojaaminen uusilla säännöillä
Tiistaina täysistunto äänestää uusista kissoja ja koiria koskevista EU-säännöistä, joiden on tarkoitus lopettaa väärinkäytökset ja julma kohtelu.
Suostumukseen perustuva määritelmä raiskaukselle
Mepit keskustelevat maanantaina ja äänestävät tiistaina oma-aloitemietinnöstä, jonka mukaan raiskaus tulisi määritellä EU-tasolla suostumuksen puuttumisen perusteella.
Verkkokiusaamisen ja -häirinnän torjuminen
Keskiviikkona mepit keskustelevat komission kanssa kohdennettujen rikossäännösten tarpeesta ja verkkoalustojen vastuun lisäämisestä verkkohäirinnän torjumiseksi. Keskustelun jälkeen torstaina mepit äänestävät asiaa koskevasta päätöslauselmasta.
Valtakirjaäänestäminen raskauden aikana ja lapsen synnyttyä
Keskiviikkona mepit äänestävät vaalilain muutoksesta, jonka myötä parlamentin jäsen voisi valtuuttaa toisen äänestämään puolestaan raskauden aikana sekä lapsen syntymän jälkeen.
Päästökauppa: rakennusten ja tieliikenteen markkinavakausvarannon muutokset
Parlamentti äänestää keskiviikkona ehdotuksesta muuttaa rakennusten ja tieliikenteen päästökauppajärjestelmän (ETS2) markkinavakausvarantoa (MSR).
Täysistunnon asialistalla on myös muun muassa äänestys muutoksista yleiseen tullietuusjärjestelmään, äänestys perusoikeuksien ja oikeusvaltion tilasta EU:ssa sekä keskustelu antisemitismistä Euroopassa.
Lue lisää julkaisijalta Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto
Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 24.4. klo 9–1023.4.2026 09:49:21 EEST | Kutsu
Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään toimittajatilaisuuteen perjantaina 24.4. klo 9–10 Suomen aikaa. Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin huhtikuun täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.
Kutsu toimittajille 7.5.2026 klo 9.30–11.00: EU-päätöksenteko tutuksi17.4.2026 09:15:37 EEST | Kutsu
Mitä tarkoittavatkaan tavallinen lainsäätämisjärjestys, trilogit, delegoidut säädökset tai valtioneuvoston U-kirjelmä? Tervetuloa toimittajatilaisuuteemme ottamaan selvää ja kuulemaan, miten EU-asioista päätetään, ja mitkä ovat Euroopan komission, parlamentin, neuvoston ja eduskunnan roolit EU-päätöksenteossa!
Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola vierailee Suomessa 16.–17.4.15.4.2026 10:20:03 EEST | Tiedote
Kaksipäiväisen vierailun aikana Euroopan parlamentin puhemies Metsola tapaa maan johtoa. Ajankohtaisten aiheiden lisäksi keskustelujen aiheena on turvallisuus ja puolustus.
Tekoälysäädös: lisäaikaa sääntöjen soveltamiselle, kielto keinotekoisille alastonkuville26.3.2026 14:42:00 EET | Tiedote
Mepit tukevat ehdotusta, jolla yksinkertaistetaan tekoälyä koskevia sääntöjä, ja haluavat samalla kieltää deepfake-alastonkuvia luovat sovellukset.
