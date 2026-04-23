Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 27.–30.4.2026: istuntokatsaus

EU:n budjetti vuosille 2028–2034

Mepit keskustelevat ja äänestävät tiistaina EU:n monivuotisen rahoituskehyksen (MFF) väliraportista, joka muodostaa parlamentin kannan neuvotteluihin budjetin lopullisesta muodosta.

EU:n Lähi-idän strategia ja energian toimitusvarmuus

Keskiviikkoaamuna mepit keskustelevat neuvoston ja komission edustajien kanssa EU:n vastauksesta Lähi-idän jatkuvaan kriisiin sekä sen vaikutuksista energian hintoihin.

Oikeuden toteutuminen Ukrainassa ja suhteet Venäjään

Parlamentti keskustelee tiistaina ja äänestää torstaina päätöslauselmasta, jonka aiheena on vastuuvelvollisuus ja oikeuden toteutuminen Ukrainassa Venäjän hyökkäyksen seurauksena. Tiistaina mepit myös päättävät, käsitteleekö parlamentti kiireellisenä esityksen EU:n liittymisestä Ukrainan kansainvälisen korvausvaatimuskomission perustamissopimukseen. Keskiviikkoaamuna parlamentti käsittelee lisäksi vaaroja, jotka liittyvät suhteiden normalisointiin Venäjän kanssa, myös kulttuuri- ja urheilutapahtumien yhteydessä.

Kissojen ja koirien suojaaminen uusilla säännöillä

Tiistaina täysistunto äänestää uusista kissoja ja koiria koskevista EU-säännöistä, joiden on tarkoitus lopettaa väärinkäytökset ja julma kohtelu.

Suostumukseen perustuva määritelmä raiskaukselle

Mepit keskustelevat maanantaina ja äänestävät tiistaina oma-aloitemietinnöstä, jonka mukaan raiskaus tulisi määritellä EU-tasolla suostumuksen puuttumisen perusteella.

Verkkokiusaamisen ja -häirinnän torjuminen

Keskiviikkona mepit keskustelevat komission kanssa kohdennettujen rikossäännösten tarpeesta ja verkkoalustojen vastuun lisäämisestä verkkohäirinnän torjumiseksi. Keskustelun jälkeen torstaina mepit äänestävät asiaa koskevasta päätöslauselmasta.

Valtakirjaäänestäminen raskauden aikana ja lapsen synnyttyä

Keskiviikkona mepit äänestävät vaalilain muutoksesta, jonka myötä parlamentin jäsen voisi valtuuttaa toisen äänestämään puolestaan raskauden aikana sekä lapsen syntymän jälkeen.

Päästökauppa: rakennusten ja tieliikenteen markkinavakausvarannon muutokset

Parlamentti äänestää keskiviikkona ehdotuksesta muuttaa rakennusten ja tieliikenteen päästökauppajärjestelmän (ETS2) markkinavakausvarantoa (MSR).

Muita aiheita

Täysistunnon asialistalla on myös muun muassa äänestys muutoksista yleiseen tullietuusjärjestelmään, äänestys perusoikeuksien ja oikeusvaltion tilasta EU:ssa sekä keskustelu antisemitismistä Euroopassa.

