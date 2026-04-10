RadioMedia myönsi elämäntyöpalkinnon Matti ”Kustaa” Hietalalle

Matti ”Kustaa” Hietala on suomalaisen paikallisradion pitkäaikainen uranuurtaja ja musiikin asiantuntija. Hänen luomansa Matin MusiikkiMakasiini® oli yksi kaupallisen radion pitkäikäisimmistä ja arvostetuimmista ohjelmista, ja sitä tehtiin yli kolmen vuosikymmenen ajan useilla kanavilla. Ohjelma oli Suomessa ensimmäinen tavaramerkiksi rekisteröity radio-ohjelma.

Hietala on tehnyt merkittävän elämäntyön suomalaisen radiokulttuurin rikastuttajana tuomalla esiin laajasti eri musiikkityylejä jazzista harvinaisempiin kansainvälisiin huippuihin. Hän on toiminut esikuvana ja mentorina useille radiotekijöille sekä edistänyt musiikillista sivistystä poikkeuksellisella asiantuntemuksellaan.

Elämäntyöpalkinto myönnettiin hänen pitkäjänteisestä ja ainutlaatuisesta työstään suomalaisen radion, musiikkijournalismin ja kulttuuriperinnön hyväksi.

Palkinto myönnettiin hallituksen kokouksessa, jota ennen järjestettiin RadioMedian liittokokous Helsingissä 22. huhtikuuta 2026.