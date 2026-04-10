RadioMedia myönsi elämäntyöpalkinnon Matti ”Kustaa” Hietalalle
24.4.2026 13:06:58 EEST | RadioMedia ry | Tiedote
RadioMedian hallitus on myöntänyt Kultainen Mikki -elämäntyöpalkinnon Matti ”Kustaa” Hietalalle tunnustuksena hänen pitkäjänteisestä työstään suomalaisen radion, musiikkijournalismin ja kulttuuriperinnön hyväksi.
Matti ”Kustaa” Hietala on suomalaisen paikallisradion pitkäaikainen uranuurtaja ja musiikin asiantuntija. Hänen luomansa Matin MusiikkiMakasiini® oli yksi kaupallisen radion pitkäikäisimmistä ja arvostetuimmista ohjelmista, ja sitä tehtiin yli kolmen vuosikymmenen ajan useilla kanavilla. Ohjelma oli Suomessa ensimmäinen tavaramerkiksi rekisteröity radio-ohjelma.
Hietala on tehnyt merkittävän elämäntyön suomalaisen radiokulttuurin rikastuttajana tuomalla esiin laajasti eri musiikkityylejä jazzista harvinaisempiin kansainvälisiin huippuihin. Hän on toiminut esikuvana ja mentorina useille radiotekijöille sekä edistänyt musiikillista sivistystä poikkeuksellisella asiantuntemuksellaan.
Elämäntyöpalkinto myönnettiin hänen pitkäjänteisestä ja ainutlaatuisesta työstään suomalaisen radion, musiikkijournalismin ja kulttuuriperinnön hyväksi.
Palkinto myönnettiin hallituksen kokouksessa, jota ennen järjestettiin RadioMedian liittokokous Helsingissä 22. huhtikuuta 2026.
Stefan MöllerRadioMedia, toimitusjohtajaPuh:0400508877stefan.moller@radiomedia.fi
RadioMedia
RadioMedia on kaupallisten radioiden kattojärjestö, johon kuuluvat lähes kaikki suomalaiset kaupalliset radioasemat. RadioMedia vastaa radiotoimialan edunvalvonnasta, tutkimus- ja tietopalveluista, koulutuksesta sekä markkinoinnista. RadioMedia järjestää alan tärkeimmät kilpailut ja tapahtumat, kuten RadioGaalan, Kaiku-audiomainoskilpailun sekä KaikuGaalan. Kaupallisia radiokanavia kuuntelee viikoittain 3,4 miljoonaa suomalaista.
