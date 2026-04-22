Kutsu medialle: Ratkaisuja kansainvälisten osaajien sitouttamiseen, mediatilaisuus 6.5.
27.4.2026 13:42:33 EEST | Akava ry | Kutsu
Akava esittelee tilaisuudessa mallin, joka mahdollistaa kotoutumisen ja työllistymisen kannalta potentiaalisimmille osaajille nopeamman väylän pysyvän elämän ja uran rakentamiseen Suomessa.
Tervetuloa keskiviikkona 6.5. kello 11.30–12.30 Akavan tilaisuuteen lounaan merkeissä. Tilaisuudessa kerromme, miten Suomi voi vahvistaa kykyään houkutella ja sitouttaa kansainvälisiä osaajia sekä esittelemme Akava Worksin tuoreen katsauksen erityisasiantuntijoiden työperäistä maahanmuuttoa koskeviin tilastoihin.
Aihetta kommentoivat Akavan erityisasiantuntijat Heikki Taulu ja Jutta Linna sekä Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.
Tilaisuuden paikka on Sofia Helsinki, Ellen-kabinetti (Aleksanterinkatu 28, 00170 Helsinki).
Ilmoitathan osallistumisesi maanantaihin 4.5. mennessä viestintäpäällikkö Eeva Karhamolle (050 322 6757, eeva.karhamo@akava.fi).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eeva KarhamoviestintäpäällikköPuh:+358503226757eeva.karhamo@akava.fi
Akava ry
Akava on jäsenliittojaan edustava korkeakoulutettujen ja korkeakouluopiskelijoiden palkansaajakeskusjärjestö. Teemme jäsenjärjestöjemme ja neuvottelujärjestöjemme kanssa yhdessä työtä, jotta akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme