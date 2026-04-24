SOK:n hallintoneuvosto 2026 on valittu, Tapio Finér nimitettiin SOK:n hallitukseen

SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Timo Santavuo ja 1. varapuheenjohtajana Jarkko Rautaoja. Hallintoneuvoston 2. varapuheenjohtajana aloittaa Varuboden-Oslan toimitusjohtaja Mathias Kivikoski.

Hallintoneuvoston uusina jäseninä aloittivat Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Panu Ruoste ja Turun Osuuskaupan hallintoneuvoston puheenjohtaja Toni Eklund.

Hallintoneuvostosta jäivät pois Turun Osuuskaupan hallintoneuvoston aiempi puheenjohtaja Mika Rantanen sekä Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér. Muutoin SOK:n hallintoneuvoston kokoonpano säilyi ennallaan.

Muutoksia SOK:n hallituksessa

Osuuskunnan kokouksen jälkeen 28.4. pidetyssä SOK:n hallintoneuvoston kokouksessa valittiin SOK:n hallitukseen uudeksi jäseneksi Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér.

Hallituksessa vuodesta 2021 lähtien toiminut Harri Miettinen pyysi eroa hallituksen jäsenyydestä, sillä hän on siirtynyt eläkkeelle Kymen Seudun Osuuskaupan toimitusjohtajan tehtävästä. Miettisen tilalle SOK:n hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

– Haluan kiittää Tapiota hyvästä ja asiantuntevasta yhteistyöstä hallintoneuvostossa ja sen puheenjohtajistossa. Lämmin kiitos myös Harrille arvokkaasta työstä SOK:n hallituksessa kuluneiden viiden vuoden aikana. Harrin poikkeuksellisen monipuolinen kokemus eri tehtävistä kaupparyhmässämme ja rakentava, eteenpäin katsova toimintatyyli ovat tuoneet hallitustyöhön vahvaa osaamista, näkemystä ja strategista ymmärrystä yritysverkostomme menestystekijöistä, SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Timo Santavuo toteaa.

SOK:n hallintoneuvosto 28.4.2026

Puheenjohtaja Timo Santavuo, asianajaja, varatuomari, laamanni, Pori

Ensimmäinen varapuheenjohtaja Jarkko Rautaoja, toimitusjohtaja, Heinola

Toinen varapuheenjohtaja Mathias Kivikoski, toimitusjohtaja, Espoo

Toni Eklund, toimitusjohtaja, Turku

Perttu Huusko, lehtori, yliopettaja, Sotkamo

Mikko Junttila, toimitusjohtaja, Kuopio

Henrik Karvonen, toimitusjohtaja, Seinäjoki

Sinikka Kelhä, asianajaja, Rauma

Sami Kettunen, toimitusjohtaja, Jyväskylä

Juha Kivelä, toimitusjohtaja, Joensuu

Mikko Lassila, MMM, agronomi, Kouvola

Antti Latola, asianajaja, Oulu

Martti Lokka, kiinteistöneuvos, toimitusjohtaja, Otava

Harri Lämsä, toimitusjohtaja, Kuusamo

Anne Mäkelä, asianajaja, Kälviä

Heli Puura, johtaja, Helsinki

Marco Roth, kehityspäällikkö, Tampere

Panu Ruoste, rehtori, Lohja

Kari Suninen, toimitusjohtaja, Lappeenranta

Henkilöstön edustajat:

Ulla Kivilaakso, markkinointipäällikkö, Helsinki

Anu Akkanen, palveluneuvoja, Helsinki. Varajäsen Tomi Ylijoki, myyntineuvottelija, Helsinki

SOK:n hallitus 28.4.2026 alkaen