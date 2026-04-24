SOK:n hallintoneuvosto 2026 on valittu, Tapio Finér nimitettiin SOK:n hallitukseen
28.4.2026 15:24:04 EEST | SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | Tiedote
SOK:n hallintoneuvosto valittiin 28.4.2026 pidetyssä osuuskunnan kokouksessa. Hallintoneuvostossa aloitti kaksi uutta jäsentä. Hallintoneuvoston 2. varapuheenjohtajana aiemmin toiminut Tapio Finér nimitettiin SOK:n hallitukseen.
SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Timo Santavuo ja 1. varapuheenjohtajana Jarkko Rautaoja. Hallintoneuvoston 2. varapuheenjohtajana aloittaa Varuboden-Oslan toimitusjohtaja Mathias Kivikoski.
Hallintoneuvoston uusina jäseninä aloittivat Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Panu Ruoste ja Turun Osuuskaupan hallintoneuvoston puheenjohtaja Toni Eklund.
Hallintoneuvostosta jäivät pois Turun Osuuskaupan hallintoneuvoston aiempi puheenjohtaja Mika Rantanen sekä Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér. Muutoin SOK:n hallintoneuvoston kokoonpano säilyi ennallaan.
Muutoksia SOK:n hallituksessa
Osuuskunnan kokouksen jälkeen 28.4. pidetyssä SOK:n hallintoneuvoston kokouksessa valittiin SOK:n hallitukseen uudeksi jäseneksi Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér.
Hallituksessa vuodesta 2021 lähtien toiminut Harri Miettinen pyysi eroa hallituksen jäsenyydestä, sillä hän on siirtynyt eläkkeelle Kymen Seudun Osuuskaupan toimitusjohtajan tehtävästä. Miettisen tilalle SOK:n hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.
– Haluan kiittää Tapiota hyvästä ja asiantuntevasta yhteistyöstä hallintoneuvostossa ja sen puheenjohtajistossa. Lämmin kiitos myös Harrille arvokkaasta työstä SOK:n hallituksessa kuluneiden viiden vuoden aikana. Harrin poikkeuksellisen monipuolinen kokemus eri tehtävistä kaupparyhmässämme ja rakentava, eteenpäin katsova toimintatyyli ovat tuoneet hallitustyöhön vahvaa osaamista, näkemystä ja strategista ymmärrystä yritysverkostomme menestystekijöistä, SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Timo Santavuo toteaa.
SOK:n hallintoneuvosto 28.4.2026
- Puheenjohtaja Timo Santavuo, asianajaja, varatuomari, laamanni, Pori
- Ensimmäinen varapuheenjohtaja Jarkko Rautaoja, toimitusjohtaja, Heinola
- Toinen varapuheenjohtaja Mathias Kivikoski, toimitusjohtaja, Espoo
- Toni Eklund, toimitusjohtaja, Turku
- Perttu Huusko, lehtori, yliopettaja, Sotkamo
- Mikko Junttila, toimitusjohtaja, Kuopio
- Henrik Karvonen, toimitusjohtaja, Seinäjoki
- Sinikka Kelhä, asianajaja, Rauma
- Sami Kettunen, toimitusjohtaja, Jyväskylä
- Juha Kivelä, toimitusjohtaja, Joensuu
- Mikko Lassila, MMM, agronomi, Kouvola
- Antti Latola, asianajaja, Oulu
- Martti Lokka, kiinteistöneuvos, toimitusjohtaja, Otava
- Harri Lämsä, toimitusjohtaja, Kuusamo
- Anne Mäkelä, asianajaja, Kälviä
- Heli Puura, johtaja, Helsinki
- Marco Roth, kehityspäällikkö, Tampere
- Panu Ruoste, rehtori, Lohja
- Kari Suninen, toimitusjohtaja, Lappeenranta
Henkilöstön edustajat:
- Ulla Kivilaakso, markkinointipäällikkö, Helsinki
- Anu Akkanen, palveluneuvoja, Helsinki. Varajäsen Tomi Ylijoki, myyntineuvottelija, Helsinki
SOK:n hallitus 28.4.2026 alkaen
- Hannu Krook, pääjohtaja, SOK, puheenjohtaja
- Tapio Finér, toimitusjohtaja, Suur-Seudun Osuuskauppa SSO
- Katri Harra, hallitusammattilainen, DI, eMBA
- Antti Heikkinen, toimitusjohtaja, Pirkanmaan Osuuskauppa
- Veli-Matti Liimatainen, toimitusjohtaja, HOK-Elanto
- Minna Lindholm, toimitusjohtaja
- Reima Loukkola, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Arina
- Antti Määttä, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Keskimaa, varapuheenjohtaja
- Juha Riikola, toimitusjohtaja, Etelä-Karjalan Osuuskauppa
Yhteyshenkilöt
SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Timo Santavuo, puh. 0400 313 349
Lakiasiainjohtaja Anu Tuomola, SOK, puh. 010 768 2560
SOK:n viestintä
SOK:n viestintä tarjoaa median edustajille ajankohtaista tietoa S-ryhmästä. Viestintämme palvelee mediaa arkisin klo 9–16.
SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
S-ryhmä on suomalaisten kotitalouksien omistama kaupparyhmä. S-ryhmän muodostavat 19 alueosuuskauppaa, SOK sekä niiden tytäryhtiöt.
Tarjoamme arjen palveluita päivittäis- ja käyttötavarakaupassa, hotelleissa ja ravintoloissa, tavarataloissa, liikennemyymälöissä sekä oman pankkimme kautta.
Olemme suurin yksityinen työllistäjä Suomessa – meitä s-ryhmäläisiä on yli 40 000. Toimimme tinkimättömästi yhdenvertaisuutta edistäen sekä luonnonvaroja kunnioittaen, ja olemme Suomen suurin kotimaisen ja lähiruoan myyjä.
Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 15,4 miljardia euroa. Verojalanjälkemme on noin kaksi miljardia euroa, ja 2020-luvulla olemme investoineet vuosittain Suomeen noin 700 miljoonaa euroa.
