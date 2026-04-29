Mediakutsu ja tiedote: Vaasan hovioikeus 250 vuotta -juhlanäyttely avautuu Vanhan Vaasan museossa kesäksi - tiedotustilaisuus ti 5.5.2026 klo 10 Vanhan Vaasan museossa
29.4.2026 12:00:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
MEDIAKUTSU
Tervetuloa näyttelyn Vaasan hovioikeus 250 vuotta -tiedotustilaisuuteen tiistaina 5.5.2026 klo 10 Vanhan Vaasan museossa, os. Kauppiaankatu 10, 65380 Vaasa.
Tilaisuudessa ovat paikalla: museotoimenjohtaja Elina Bonelius, hovioikeuden notaari Tiina Holm, maakuntamuseotutkija Kaj Höglund, rakennustutkija Annika Harjula-Eriksson, rakennustutkija Outi Orhanen, aluetaideamanuenssi Silvia Rinne.
Tervetuloa näyttelyn avoimiin avajaisiin keskiviikkona 6.5. klo 18–20 Vanhan Vaasan museossa.
Haastattelumahdollisuudet ja lisätietoa:
Museotoimenjohtaja Elina Bonelius, p. 040 487 2856, elina.bonelius@vaasa.fi
Hovioikeuden notaari Tiina Holm, p. 029 564 1662, tiina.holm@oikeus.fi
Haastatteluita voi sopia tiedotustilaisuuden jälkeen. Median edustajat voivat halutessaan varata erillisen ajan näyttelyyn tutustumista varten.
Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/OA6GGowyQ3K9P8vq
TIEDOTE
Vaasan hovioikeus 250 vuotta -juhlanäyttely avautuu Vanhan Vaasan museossa kesäksi
Vanhan Vaasan museossa avautuu kesäksi näyttely Vaasan hovioikeuden 250-vuotisesta historiasta. Näyttely kertoo Vaasan hovioikeuden varhaisvaiheista, sen toiminnasta ja vaikutuksesta vaasalaisten ja koko historiallisen Pohjanmaan elämään. Näyttely on avoinna 7.5.-29.8.2026.
Vaasan hovioikeuden syntysanat lausuttiin vuonna 1775. Hovioikeus perustettiin kuningas Kustaa III:n päätöksellä osana valtakunnallista hallinto- ja oikeuslaitoksen uudistusta. Hovioikeus aloitti toimintansa nykyisessä Vanhassa Vaasassa vuonna 1776. Näyttely kertoo hovioikeuden perustamisesta aina 1800-luvun puoliväliin ja hovioikeuden muuttoon Vaasan palon jälkeen uuteen oikeustaloon.
Näyttelyssä tarkastellaan hovioikeuden perustamiseen liittyviä seremonioita ja vallankäyttöä, ensimmäisen hovioikeustalon suunnittelua ja rakentamista sekä hovioikeuden virkamiesten ja heidän perheidensä elämää Vaasassa. Esillä on myös pienoismalleja, kuvallista aineistoa ja kertomuksia hovioikeuden arjesta, oikeudenkäytöstä ja hallinnosta.
Hovioikeuden perustaminen ja rakennushanke
Vaasan hovioikeuden toiminta käynnistyi juhlallisesti Tukholmassa 28.6.1776, kun Kustaa III luovutti hovioikeuden valtakirjan ja nimitti Arvid Fredrik Kurckin sen presidentiksi. Vaasan hovioikeuden tuomiopiiriin kuului laajoja alueita Pohjois- ja Itä-Suomesta, jotka olivat aiemmin kuuluneet Turun ja Svean hovioikeuksille.
Vaasa valittiin hovioikeuden sijaintipaikaksi sen hyvien liikenneyhteyksien, hallinnollisen aseman ja symboliarvon vuoksi. Kaupunki ja lähialueet suhtautuivat hankkeeseen myönteisesti ja tukivat rakentamista lahjoituksilla. Hovioikeudentalon suunnittelusta vastasi yli-intendentti Carl Fredrik Adelcrantz, ja Kustaa III osallistui itse rakennuksen päälinjojen määrittelyyn.
Rakennustyöt alkoivat 1770-luvulla, mutta etenivät suunniteltua hitaammin. Rakennuspaikka jouduttiin siirtämään kuivemmalle alueelle, mikä johti samalla Vaasan ensimmäisen puistokujan syntyyn. Puistokuja on edelleen olemassa. Rakennus valmistui vaiheittain, ja hovioikeus muutti tiloihin vuonna 1786.
Kustavilaista tyyliä edustava rakennus koostuu päärakennuksesta sekä kahdesta siipirakennuksesta, jotka palvelivat hovioikeuden lisäksi asumis- ja taloustiloina. 1800-luvulla rakennusta ja piha-aluetta korjattiin ja laajennettiin muun muassa kuivatusjärjestelmillä, arkisto ja ruiskuhuoneella sekä puutarhalla ja huvimajalla.
Hovioikeus kaupungin kehittäjänä
Hovioikeudella oli keskeinen rooli kaupungin kehityksessä, sillä sen myötä Vaasaan saapui sivistyneistöä, kulttuuria ja uusia instituutioita. Kaupunkiin perustettiin muun muassa maan toinen kirjapaino vuonna 1776, Suomen ensimmäinen yleinen luku- ja lainakirjasto vuonna 1794 sekä vilkas hallinnollinen ja kulttuurinen toimintaympäristö. Näyttely tuo esiin myös merkittäviä henkilöitä, kuten hovioikeuden presidentti Axel Christian Reuterholmin ja hänen puolisonsa, taiteilija Charlotta Malm Reuterholmin.
Vaasan hovioikeus vakiinnutti asemansa tärkeänä oikeudellisena ja kaupunkikuvallisena keskuksena, ja sen rakennus ympäristöineen on yhä merkittävä osa Suomen hallinto- ja rakennushistoriaa.
Hovioikeustalosta kirkoksi
Näyttelykokonaisuus käsittelee lisäksi hovioikeuden talon myöhempiä vaiheita. Vanha rakennus säilyi Vaasan palossa vuonna 1852 ja hovioikeus toimi siellä aina vuoteen 1862 asti. Tämän jälkeen rakennus muutettiin kirkoksi, mikä merkitsi suuria muutoksia sen sisätiloihin. Sisätilat toteutettiin lääninarkkitehti C.A. Setterbergin suunnitelmien mukaan. Mustasaaren kirkko vihittiin käyttöön 3.9.1863. Näyttely avaa myös tätä rakennushistoriallista murrosta.
Näyttelyn suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Vaasan museot. Näyttelyn toteutuksessa yhteistyökumppanina on ollut Vaasan hovioikeus yhteyshenkilönään hovioikeuden notaari Tiina Holm. Lisäksi näyttelyn tekemiseen ovat osallistuneet valokuvaaja Gunnar Bäckmanin lisäksi seuraavat tahot: Aalto-yliopisto, Vaasan kaupungin arkisto, Mustasaaren seurakuntayhtymä, Suomen kirjastomuseo ja Pietarsaaren museo.
Vanhan Vaasan museo on avoinna 7.5.–29.8.2026 keskiviikosta lauantaihin klo 10–17. Museoon ei ole sisäänpääsymaksua. Näyttely on esillä museon 2. ja 3. kerroksessa. Museon ensimmäisessä kerroksessa on kahvila, joka on avoinna museon aukioloaikoina.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elina BoneliusMuseotoimenjohtajaPuh:+358404872856elina.bonelius@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Vaasan museot on Pohjanmaan aluevastuumuseo, joka tuottaa, tallentaa ja esittelee alueen tiedettä, taidetta ja historiaa. Näyttelymme tarjoavat yhdistelmän paikallista ja kansainvälistä kulttuuria sekä taidetta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
”Jag känner mig inte ensam längre”: utmärkta vitsord för verkstadsverksamheten och det uppsökande ungdomsarbetet29.4.2026 12:54:06 EEST | Pressmeddelande
Unga i Vasa upplever tack vare det uppsökande ungdomsarbetet och ungdomsverkstäderna att de blir socialt starkare. Både det uppsökande ungdomsarbetet och verkstaden Kartturi hjälper unga att hitta fotfäste i livet och stöttar dem i vardagen.
”En tunne olevani yksin enää”: työpajatoiminnalle ja etsivälle nuorisotyölle loistavat arvosanat29.4.2026 12:51:36 EEST | Tiedote
Vaasalaiset nuoret kokevat etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan ansiosta paljon sosiaalista vahvistumista. Sekä etsivä nuorisotyö että työpaja Kartturi auttavat nuoria pysymään kiinni elämässä ja tukevat arkisissa asioissa.
Inbjudan och meddelande: Jubileumsutställningen Vasa hovrätt 250 år öppnas i Gamla Vasa museum till sommaren - presskonferensen ti 5.5.2026 kl. 10 i Gamla Vasa museum29.4.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
INBJUDAN TILL MEDIERNA Välkommen till presskonferensen för utställningen Vasa hovrätt 250 år tisdag 5.5.2026 kl. 10 i Gamla Vasa museum, adr. Köpmansgatan 10, 65380 Vasa. På plats under presskonferensen: museidirektör Elina Bonelius, hovrättsnotarie Tiina Holm, landskapsmuseiforskare Kaj Höglund, byggnadsforskare Annika Harjula-Eriksson, byggnadsforskare Outi Orhanen, regionkonstamanuens Silvia Rinne. Välkommen till öppningen av utställningen onsdagen den 6 maj kl. 18–20 i Gamla Vasa museum. Förfrågningar om intervjuer och mer information: Museidirektör Elina Bonelius, tfn. 040 487 2856, elina.bonelius@vasa.fi Hovrättsnotarie Tiina Holm, tfn. 029 564 1662, tiina.holm@oikeus.fi Det går att komma överens om intervjuer efter presskonferensen. Representanter för medierna kan boka en separat tid för att bekanta sig med utställningen. Pressbilder: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/OA6GGowyQ3K9P8vq MEDDELANDE Jubileumsutställningen Vasa hovrätt 250 år öppnas i Gamla Vasa museum till sommaren På
Medborgarinstitutet Almas ljudnoveller har nu publicerats – ett samarbete mellan kreativt skrivande och talkonst28.4.2026 14:01:00 EEST | Pressmeddelande
Deltagarna på kursen i kreativt skrivande vid Vasa medborgarinstitut Alma har som kursarbeten skrivit ljudnoveller som nu har sammanställts och publicerats för lyssning i Peda.nets tjänst Ääniteokset. En del av novellerna har fått sin röst genom tolkningar av deltagare på Almas kurs i talkonst. Totalt har tio ljudnoveller på finska publicerats.
Kansalaisopisto Alman kurssilaisten ääninovellit on nyt julkaistu – luovan kirjoittamisen ja lausunnan yhteistyötä28.4.2026 14:00:00 EEST | Tiedote
Vaasan kansalaisopisto Alman luovan kirjoittamisen kurssilaiset ovat kirjoittaneet kurssitöinään ääninovelleja, jotka on nyt koottu ja julkaistu kuunneltavaksi Peda.netin Ääniteokset-palvelussa. Osa novelleista on saanut äänensä Alman Lausunta-kurssilaisten tulkintoina. Ääninovelleja on yhteensä kymmenen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme