Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 28.4. kokouksen ennakkotiedote

Talouden ja toiminnan ensimmäinen ennuste suunnitellusti hieman ylijäämäinen

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen lautakunnalle esitellään vuoden ensimmäinen talouden ja toiminnan ennuste. Tammi–helmikuun toteuman perusteella toimialan tuloksen arvioidaan olevan tänä vuonna 64,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Tulosennusteessa on huomioitu rahoitustuotot, kuten etupainotteisista maksuista aiheutuvat korkotuotot sekä poistot ja ennakoitua hieman suuremmat tulot. Kokonaisuutena ennuste on hyvin lähellä talousarviossa tälle vuodelle asetettua 54 miljoonan euron ylijäämätavoitetta.

Menokehitystä on onnistuttu tasapainottamaan vuonna 2023 käynnistetyllä muutosohjelmalla. Ohjelman kustannusvaikutusten arvioidaan olevan 7,9 miljoonaa euroa kuluvana vuonna.

Alkuvuoden tulokset palveluista ovat myönteisiä. Asiakkaiden tyytyväisyys on kasvanut, pelastustoimen vasteajat ovat tavoitteen mukaisia ja muun muassa odotusaika kasvatus- ja perheneuvolaan on lyhentynyt. Sen sijaan terveysasemien kiireettömään hoitoon pääsy vaatii yhä lisäpanostuksia. Hoidon saatavuuden parantamiseksi Helsinkiin on muun muassa palkattu 50 uutta lääkäriä.

Epävarmuutta taloudenhallintaan tuovat palvelujen kysynnän ja käytön vaihtelut sekä erityisesti mahdolliset valtionrahoituksen muutokset, jotka leikkaisivat merkittävästi toimialan rahoitusta jo ensi vuonna.

”Hallituksen rahoituslain uusinkin esitys kohdistaa Uudellemaalle maan suurimmat rahoitusleikkaukset – ja Helsinkiin kaikkein kovimmat, 131 euroa asukasta kohden. Tämä on kohtuutonta alueella, jossa väestö ja palvelutarve kasvavat nopeimmin. Esitys rikkoo rahoitusmallin perusperiaatteita ja heikentää kannusteita vastuulliseen taloudenpitoon”, toimialajohtaja Juha Jolkkonen kuvaa tilannetta.

Valtion kokonaisrahoitus Helsingille sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimenpalvelujen järjestämiseen on tälle vuodelle 3 087,9 miljoonaa euroa.

Helsinki ja Uudenmaan hyvinvointialueet hankkivat yhdessä lastensuojelun ympärivuorokautisia palveluja

Lautakunnalle esitetään periaatteet lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen yhteishankinnalle, jota Helsinki ja Uudenmaan hyvinvointialueet valmistelevat. Yhteishankintaan osallistuvat hyvinvointialueet ovat valtuuttaneet Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan valmistelemaan kilpailutuksen. Tämä on kolmas kerta, kun toimijat kilpailuttavat palvelun yhdessä.

Hankinnan arvioitu arvo (alv 0 %) olisi Helsingin osalta neljältä vuodelta 273 miljoonaa euroa. Helsinki ja Uudenmaan hyvinvointialueet eivät sitoudu tiettyyn hankintamäärään, vaan palvelua hankitaan lasten ja heidän tarpeidensa mukaan. Uusi hankintakausi alkaisi vuoden 2027 alussa.

Helsinki järjestää lastensuojelun ympärivuorokautisia palveluja tuottamalla niitä itse sekä ostopalveluna. Vuonna 2024 palvelusta tuotettiin itse 62 prosenttia.

Vuonna 2025 kodin ulkopuolelle sijoitettuja helsinkiläisiä lapsia oli 1901. Heistä yli puolet oli sijoitettuna sijaisperheisiin tai perhehoitoon. Ympärivuorokautisen laitoshoidon osuus sijoituksista oli 47 prosenttia.

Kumppanuudella Symppis-päiväkeskuspalveluja Vallilan–Sörnäisten alueelle

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalle esitetään, että kaupunki hankkisi päiväkeskuspalveluja päihteitä käyttäville Vallilan-Sörnäisten alueelle suorahankintana 1.8.2026 alkaen.

Palvelua esitetään hankittavaksi Sininauha Oy:ltä, jolla on valmius käynnistää toiminta nopeasti, pitkä kokemus vastaavista palveluista sekä palveluun soveltuvat tilat.

Sörnäisten päiväkeskus Symppis on ollut pitkään kuormittunut kasvaneen asiakasmäärän ja palvelutarpeen vuoksi. Vallilan–Sörnäisten alueelle tarvitaan kiireellisesti lisää matalan kynnyksen tukea, jotta apu on saatavilla ilman viivettä. Kaupunki etsii parhaillaan Sörnäisten Symppikselle uusia, suurempia ja toimivampia tiloja, mutta sopivia tiloja ei ole vielä löytynyt. Esitetty ostopalvelu turvaa palvelujen riittävyyttä siihen saakka, kunnes uudet pysyvät tilat löytyvät.

Päiväkeskuspalvelulla tavoitetaan haavoittuvassa tilanteessa olevia päihteitä käyttäjiä. Helposti saavutettavat palvelut ehkäisevät tilanteen kriisiytymistä ja vähentävät päihteiden käytöstä lähiympäristöön heijastuvia haittoja.

Helsingissä on tällä hetkellä päihteiden käyttäjille tarkoitettu päiväkeskus Symppis Sörnäisissä ja Itäkeskuksessa, terveysneuvontapista Kontulassa ja Liikkuva Symppis. Liikkuvan Symppiksen työntekijät tukevat ja auttavat asiakkaille eri puolella kaupunkia.

Keskustan seniorikeskuksen tarveselvitys

Kivelän seniorikeskukselle on etsitty uusia tiloja lähes kymmenen vuotta. Nykyiset tilat eivät vastaa ryhmäkotiasumisen vaatimuksia, eikä niitä ole mahdollista muuttaa palveluasumisen tarpeita vastaaviksi.

Ikääntyneiden pitkäaikainen laitoshoito tulee purkaa vuoden 2027 loppuun mennessä, joten korvaavat tilat on löydettävä kiireellisesti.

Kivelän seniorikeskus sijaitsee eteläisessä Helsingissä. Eteläisen Helsingin yli 75-vuotiaiden asukkaiden määrän arvioidaan lisääntyvän vuoteen 2037 mennessä 26 prosenttia.

Ennustetun palvelutarpeen perusteella tulevaan Keskustan seniorikeskukseen esitetään 180 ryhmäkotityyppistä palveluasuntoa. Lisäksi seniorikeskukseen suunnitellaan tilat päivätoiminnalle ja palvelukeskukselle.

Lautakunnalle esitetään tässä kokouksessa Keskustan seniorikeskuksen tarveselvitys ja tilaohjelma, joiden perusteella hanke kilpailutettaisiin.

