Tekninen häiriö Kelan palveluissa on päättynyt

24.4.2026 13:00:54 EEST | Kela/FPA | Tiedote

Torstaina 23.4. alkanut häiriö Kelan palveluissa on ohi. Palvelut toimivat jälleen normaalisti. Tilanteesta johtuen jonotusaika on tällä hetkellä tavallista pidempi Kelan puhelinpalvelussa Häiriöllä ei ole ollut vaikutusta asiakkaiden etuuksien maksamiseen.

Torstaina 23.4. aamuyöllä alkanut tekninen häiriö Kelan palveluissa on päättynyt. 

Kelan verkkopalvelu kela.fi toimii normaalisti. Myös OmaKelan ja puhelinpalvelujen häiriöt on korjattu. Tilanteesta johtuen jonotusaika on tällä hetkellä tavallista pidempi Kelan puhelinpalvelussa. 

Tilanteella ei ole ollut vaikutusta asiakkaiden etuuksien maksamiseen.  

Tiedote korjattu 24.4.2026 klo 13.15; Ingressistä poistettu lause Puhelinpalvelussa voi olla ajoittain ruuhkaa. Tilalle tullut "Tilanteesta johtuen jonotusaika on tällä hetkellä tavallista pidempi Kelan puhelinpalvelussa."

Kelan viestintä

Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi

Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.

