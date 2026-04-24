Tekninen häiriö Kelan palveluissa on päättynyt
24.4.2026 13:00:54 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Torstaina 23.4. alkanut häiriö Kelan palveluissa on ohi. Palvelut toimivat jälleen normaalisti. Tilanteesta johtuen jonotusaika on tällä hetkellä tavallista pidempi Kelan puhelinpalvelussa Häiriöllä ei ole ollut vaikutusta asiakkaiden etuuksien maksamiseen.
Torstaina 23.4. aamuyöllä alkanut tekninen häiriö Kelan palveluissa on päättynyt.
Kelan verkkopalvelu kela.fi toimii normaalisti. Myös OmaKelan ja puhelinpalvelujen häiriöt on korjattu. Tilanteesta johtuen jonotusaika on tällä hetkellä tavallista pidempi Kelan puhelinpalvelussa.
Tilanteella ei ole ollut vaikutusta asiakkaiden etuuksien maksamiseen.
Tiedote korjattu 24.4.2026 klo 13.15; Ingressistä poistettu lause Puhelinpalvelussa voi olla ajoittain ruuhkaa. Tilalle tullut "Tilanteesta johtuen jonotusaika on tällä hetkellä tavallista pidempi Kelan puhelinpalvelussa."
Yhteyshenkilöt
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
FPA:s tjänster fungerar i huvudsak normalt – avbrott kan förekomma24.4.2026 10:55:24 EEST | Pressmeddelande
Den tekniska störning som påverkat FPA:s tjänster har i huvudsak åtgärdats. Störningen har inte inverkat på utbetalningen av förmåner till FPA:s kunder.
Kelan palvelut toimivat pääosin normaalisti – katkoja voi esiintyä24.4.2026 10:55:24 EEST | Tiedote
Kelan palveluihin vaikuttanut tekninen häiriö on pääosin korjattu. Häiriöllä ei ole ollut vaikutusta asiakkaiden etuuksien maksamiseen.
Kela’s services mostly back to normal – outages may still occur24.4.2026 10:55:24 EEST | Press release
The technical problems affecting Kela’s services have largely been fixed. The disruption did not affect the payment of benefits to customers.
Den tekniska störningen i FPA:s tjänster fortsätter23.4.2026 17:37:29 EEST | Pressmeddelande
Den omfattande tekniska störningen som påverkar FPA:s tjänster fortsätter. Arbetet med att åtgärda problemet pågår fortfarande. FPA ber kunderna att vänta med sina ärenden om ärendet inte är akut.
Tekninen häiriö Kelan palveluissa jatkuu23.4.2026 17:37:29 EEST | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Kelan palveluihin vaikuttava laaja tekninen häiriö jatkuu. Häiriötä korjataan edelleen. Jos asiakkaan asia ei ole akuutti, Kela pyytää odottamaan, kunnes häiriö saadaan korjattua.
