Presidentti Stubb viralliselle vierailulle Tšekkiin: Euroopan turvallisuus keskiössä

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 26/2026 23.4.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb osallistuvat kansallisen veteraanipäivän juhlallisuuksiin Mikkelissä maanantaina 27. huhtikuuta 2026. Presidenttipari tapaa Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa järjestettävässä valtakunnallisessa pääjuhlassa sotiemme veteraaneja ja lottia. Kansallinen veteraanipäivä on sotiemme veteraanien ja sotasukupolvien perinnön muistopäivä. Sitä on vietetty Suomessa vuodesta 1987. Yle TV1 lähettää veteraanipäivän valtakunnallisen pääjuhlan suorana lähetyksenä, ja se on katsottavissa Yle Areenassa tilaisuuden jälkeen. Lisätietoja Presidentin ohjelma: viestintäkoordinaattori Henriikka Ahtiainen, tasavallan presidentin kanslia, puh. 0295 226 384, press@tpk.fi Mediajärjestelyt Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa: viestintä- ja markkinointipäällikkö Heidi Hänninen, Mikkelin kaupunki, puh. 040 129 5048, heidi.hanninen@mikkeli.fi