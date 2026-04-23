Presidentti Stubb viralliselle vierailulle Tšekkiin: Euroopan turvallisuus keskiössä
24.4.2026 13:46:19 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 27/2026
24.4.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb tekee virallisen vierailun Tšekin tasavaltaan 4.–5. toukokuuta 2026.
Vierailulla ovat esillä muun muassa Suomen ja Tšekin kahdenväliset suhteet, talous- ja turvallisuusyhteistyö, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Lähi-idän tilanne ja energiavarmuus, Naton itäisten jäsenmaiden turvallisuus sekä transatlanttiset suhteet.
Ohjelma alkaa maanantaina 4. toukokuuta tervetuloseremonioilla ja virallisilla keskusteluilla Tšekin presidentti Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa.
Presidentti Stubb tapaa maanantaina myös senaatin varapuhemies Jiří Drahošin sekä edustajainhuoneen puhemies Tomio Okamuran.
Ensimmäinen vierailupäivä päättyy presidentti Pavelin isännöimälle juhlaillalliselle Prahan linnassa.
Tiistaina 5. toukokuuta presidentti Stubb osallistuu yritysfoorumiin yhdessä presidentti Pavelin kanssa.
Yritysfoorumin jälkeen presidentti Stubb tapaa Tšekin pääministeri Andrej Babišin. Lisäksi presidentin ohjelmassa on työlounas turvallisuuspolitiikan asiantuntijoiden kanssa.
Iltapäivällä presidentti Stubb ja presidentti Pavel osallistuvat Euroopan tulevaisuutta käsittelevään Europe as a task -konferenssiin. Presidentti Stubb pitää tilaisuudessa puheenvuoron Euroopan turvallisuudesta globaalin epäjärjestyksen aikana. Puheenvuoron jälkeen hän jatkaa samasta aiheesta keskustelulla presidentti Pavelin kanssa sekä opiskelijatapaamisessa.
Presidentti Stubbin vierailuseurueeseen kuuluvat muun muassa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen, kansanedustaja Mikko Savola sekä yritysdelegaatio. Yrityksistä mukana ovat Abloy, Aiforia Technologies, BeeHealthy, Bittium, Conlog, CPE Production, DigiFinland, Ensto Group, Helkama-Auto, ICEYE, IQM Quantum Computers, KONE, Kone Cranes, KONTIO, KT-Shelter, Lumon Invest, Nokia Solutions and Networks, Nordic Healthcare, Patria, Peikko Group Corporation, Planmeca, Proventia, Satatuote, Stora Enso, Temet, Wärtsilä ja YIT.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb vieraili Globsec Forumissa Prahassa vuonna elokuussa 2024. Edellisen kahdenvälisen päämiestason vierailun Tšekkiin teki presidentti Martti Ahtisaari valtiovierailullaan vuonna 1996.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
President Stubb deltar i nationella veterandagens huvudfest i S:t Michel23.4.2026 15:13:30 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 26/2026 23.4.2026 Republikens president Alexander Stubb och hans maka Suzanne Innes-Stubb deltar i högtidligheterna kring nationella veterandagen i S:t Michel måndagen den 27 april 2026. Presidentparet träffar veteraner och lottor vid veterandagens riksomfattande huvudfest i konsert- och kongresshuset Mikaeli. Den nationella veterandagen är en minnesdag tillägnad veteranerna från våra krig och arvet efter krigsgenerationerna. Den har firats i Finland sedan 1987. Yle TV1 direktsänder veterandagens riksomfattande huvudfest och sändningen kan ses i efterhand på Yle Arenan. Mer information Presidentens program: Henriikka Ahtiainen, kommunikationssamordnare, republikens presidents kansli, tfn 0295 226 384, press@tpk.fi Mediearrangemangen i konsert- och kongresshuset Mikaeli: Heidi Hänninen, kommunikations- och marknadsföringschef, S:t Michels stad, tfn 040 129 5048, heidi.hanninen@mikkeli.fi
Presidentti Stubb osallistuu veteraanipäivän valtakunnalliseen pääjuhlaan Mikkelissä23.4.2026 15:13:30 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 26/2026 23.4.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb osallistuvat kansallisen veteraanipäivän juhlallisuuksiin Mikkelissä maanantaina 27. huhtikuuta 2026. Presidenttipari tapaa Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa järjestettävässä valtakunnallisessa pääjuhlassa sotiemme veteraaneja ja lottia. Kansallinen veteraanipäivä on sotiemme veteraanien ja sotasukupolvien perinnön muistopäivä. Sitä on vietetty Suomessa vuodesta 1987. Yle TV1 lähettää veteraanipäivän valtakunnallisen pääjuhlan suorana lähetyksenä, ja se on katsottavissa Yle Areenassa tilaisuuden jälkeen. Lisätietoja Presidentin ohjelma: viestintäkoordinaattori Henriikka Ahtiainen, tasavallan presidentin kanslia, puh. 0295 226 384, press@tpk.fi Mediajärjestelyt Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa: viestintä- ja markkinointipäällikkö Heidi Hänninen, Mikkelin kaupunki, puh. 040 129 5048, heidi.hanninen@mikkeli.fi
President Stubb to attend National Veterans’ Day main event in Mikkeli23.4.2026 15:13:30 EEST | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 26/2026 23 April 2026 President of the Republic of Finland Alexander Stubb and his spouse Suzanne Innes-Stubb will attend the National War Veterans’ Day commemorations in Mikkeli on Monday 27 April 2026. The presidential couple will meet veterans and lottas at the main event of the annual National Veterans’ Day in the Mikaeli Concert and Congress Hall. National Veterans’ Day is a day of remembrance dedicated to Finland’s war veterans and the legacy of the wartime generations. It has been observed in Finland since 1987. Yle TV1 will broadcast the main event of the National Veterans’ Day live, and it will be available to watch on Yle Areena after the event. Inquiries President Stubb’s programme: Henriikka Ahtiainen, Communications Coordinator, Office of the President of the Republic of Finland, +358 295 226 384, press@tpk.fi Media arrangements at the Mikaeli Concert and Congress Hall: Heidi Hänninen, Communications and Mark
President Stubb to attend the 80th birthday celebration of the King of Sweden23.4.2026 14:03:59 EEST | Pressmeddelande
Office of the President of the Republic of Finland Press release 25/2026 23 April 2026 President of the Republic of Finland Alexander Stubb and his spouse Suzanne Innes-Stubb will attend the 80th birthday celebrations of King Carl XVI Gustaf of Sweden on Thursday 30 April 2026 in Stockholm. King Carl XVI Gustaf ascended the throne in 1973 and is the longest-reigning monarch in the country’s history. In the morning, the presidential couple will take part in a Te Deum service in the Royal Palace Church, after which the festivities will continue at the Royal Palace. The King’s birthday celebrations will culminate in a gala dinner in the evening. During the day, President Stubb will also meet Swedish Prime Minister Ulf Kristersson for talks on bilateral relations between Finland and Sweden, as well as current foreign and security policy issues.
Presidentti Stubb Ruotsin kuninkaan 80-vuotissyntymäpäiville23.4.2026 14:03:59 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 25/2026 23.4.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb osallistuvat Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaan 80-vuotissyntymäpäiville Tukholmassa torstaina 30. huhtikuuta 2026. Kuningas Kaarle XVI Kustaa nousi valtaistuimelle 1973, ja hän on maansa historian pisimpään hallinnut kuningas. Presidenttipari osallistuu aamulla kiitosjumalanpalvelukseen Tukholman kuninkaanlinnan kirkossa, minkä jälkeen juhlallisuudet jatkuvat Kuninkaanlinnassa. Kuninkaan syntymäpäiväjuhla huipentuu juhlaillalliseen. Presidentti Stubb tapaa samana päivänä myös Ruotsin pääministeri Ulf Kristerssonin. Tapaamisen aiheena ovat Suomen ja Ruotsin kahdenväliset suhteet sekä ajankohtaiset ulko- ja turvallisuuspoliittiset kysymykset.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme