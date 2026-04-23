Pohteen uusi sosiaalipalvelujen asiakastietojärjestelmä otetaan käyttöön Oulun kotihoidossa
24.4.2026 13:29:50 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen, Pohteen uusi asiakastietojärjestelmä, Saga, otetaan käyttöön Oulun kotiin annettavissa palveluissa 28.4.2026.
Uusi järjestelmä otetaan käyttöön kotihoidon asiakastietojen käsittelyssä, kuten tietojen kirjaamisessa ja päätöksenteossa. Kotihoidon työntekijä käyttää kotikäynnillä mobiilisovellusta. Myös työnjako eli toiminnanohjaus siirtyy Saga-järjestelmään.
Aikaisemmin Saga -asiakastietojärjestelmä on otettu käyttöön Oulun ikäihmisten palveluohjauksessa sekä ikä- ja omaishoitokeskuksessa viikolla 16.
Viiveitä ikäihmisten sosiaalipalveluissa
Asiakastietojärjestelmän käyttöönotot aiheuttavat viiveitä ikäihmisten sosiaalipalveluissa. Viiveet johtuvat siitä, että vanhoista tietojärjestelmistä Sagaan siirretyt asiakastiedot tarkistetaan ja asiakasmaksupäätökset tehdään kokonaan uudestaan.
Laskutuksen käyttöönotto toteutuu viiveellä ja vaiheistetusti. Laskutuksen siirtyminen Sagaan riippuu laskutettavasta palvelusta sekä siitä, onko kyseessä uusi vai vanha asiakkuus.
Ostopalveluita voidaan laskuttaa muutamaa viikkoa myöhemmin kuin Pohteen omia palveluita. Kokonaisuudessaan laskutus saadaan toteutettua Sagasta Oulun asiakkaille viimeistään syyskuussa.
Asiakas hyötyy yhteisestä asiakastietojärjestelmästä
Pohteen yhteisellä sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmällä, Sagalla, tavoitellaan tietojen liikkuvuutta niin, että asiakkaiden palvelut sujuvat paremmin.
Tietoihin on pääsy palveluita tuottavilla ammattilaisilla, ja tiedot ovat turvassa sivullisilta.
Sosiaalipalveluiden tietojen näkyvyys OmaKannassa laajenee
Sosiaalipalveluiden asiakkaiden tiedot alkavat näkymään aikaisempaa laajemmin OmaKannassa. Aikaisemmin OmaKannassa on näkynyt asiakkaiden terveys- ja hyvinvointitietoja.
Oululaiset ikäihmisten palvelujen asiakkaat ovat päässeet tarkastelemaan omia sosiaalipalveluiden tietojaan OmaKannasta huhtikuun puolesta välistä lähtien.
Sosiaalipalvelujen tiedot näkyvät OmaKannassa asiakkaille, joiden asiakastiedot on siirretty uuteen sosiaalihuollon Saga-asiakastietojärjestelmään.
Mitä tietoja OmaKantaan siirtyy
Asiakas näkee OmaKannassa tietoja, joita hänestä on kirjattu Pohteen sosiaalipalveluissa. Jatkossa sieltä löytyvät sellaiset asiakirjat kuten palvelutarpeen arvioinnit, päätökset ja suunnitelmat. Myös omatyöntekijän yhteystiedot ja tiedot oman asiakkuuden alkamisesta tulevat näkyville.
Aikaisemmin asiakas on saattanut saada näitä tietoja vain paperisena. Jatkossa asiakas voi halutessaan luopua paperipostista, sillä OmaKannassa tiedot säilyvät tallessa ja niihin on helppo palata.
Jos asiakas ei itse käytä digitaalisia palveluja, hän voi valtuuttaa jonkun läheisensä hoitamaan asioita puolestaan, jolloin tiedot näkyvät OmaKannassa myös valtuutetulle henkilölle.
Kaikkia kirjattuja tietoja ei näy OmaKannassa
Pohteen asiakas ei näe OmaKannassa esimerkiksi turvakotipalvelujen eikä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyöhön liittyviä asiakirjoja, maksusitoumuksia tai poistettuja eli mitätöityjä asiakirjoja.
”Pohteella on linjattu, että huoli-ilmoitusten näkyvyyttä OmaKannassa rajataan siihen asti, että ne on ehditty käsitellä asiakkaan kanssa. Näin asiakas ei saa tietoa hänestä tehdystä ilmoituksesta ensimmäisenä OmaKannasta”, kertoo sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koivisto.
Jos asiakas huomaa tiedoissaan puutteita tai virheitä, hänen pitää ottaa yhteyttä asioitaan hoitavaan sosiaalipalvelujen ammattilaiseen. Ammattilainen tekee tarvittavat korjaukset asiakkaan tietoihin, jonka jälkeen ne päivittyvät OmaKantaan.
Leena Pimperi-KoivistoSosiaalijohtaja, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 395 0331leena.pimperi-koivisto@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yhdistänyt 30 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, kolme sairaalaa ja kaksi pelastuslaitosta. Oulun yliopistollinen sairaala OYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, ja se vastaa lähes puolen miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoidon palveluista. Tavoitteemme on vuoteen 2030 mennessä rakentaa maailman älykkäin sairaala.
