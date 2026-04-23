Uusi PET-keskus tuo Taysiin hiukkaskiihdyttimen
24.4.2026 13:09:29 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
PET-keskuksen hiukkaskiihdytin eli syklotroni mahdollistaa radioaktiivisten lääkeaineiden valmistamisen Taysin alueella nykyisen ostopalvelun sijaan. PET-keskus sijoittuu F-rakennuksen laajennusosaan, jonka rakentaminen käynnistyy arviolta alkuvuodesta 2028.
PET (positroniemissiotomografia) on kuvantamismenetelmä, jossa käytetään apuna lyhytikäisiä radioaktiivisia lääkeaineita. Potilaalle annettava lääkeaine hakeutuu esimerkiksi syöpäkasvaimeen, josta PET-kamera havaitsee syntyvän säteilyn ja muodostaa siitä kuvan.
–PET-keskuksessa tuotetaan ja valmistetaan radioaktiivisia lääkeaineita sekä hyödynnetään niitä PET-kuvauksissa. Tuotannossa käytetään hiukkaskiihdytintä, eli syklotronia, fyysikko Pasi Korkola kertoo.
Tällä hetkellä Taysissa tehdään noin 2500 PET-tutkimusta vuosittain ja kuvausmäärät ovat jatkuvassa kasvussa.
Hiukkaskiihdytin mahdollistaa radioaktiivisten lääkeaineiden valmistuksen
Tällä hetkellä PET-kuvantamisessa käytettävät radioaktiiviset lääkkeet hankitaan pääasiassa ostopalveluna yksityiseltä toimijalta, sillä Pirkanmaalla ei ole omaa hiukkaskiihdytintä. Lääkkeiden valmistus tapahtuu Helsingissä, josta ne kuljetetaan päivittäin Tampereelle. Vakiintuneesta järjestelystä huolimatta tiettyjen lyhytikäisten radioaktiivisten aineiden kuljettaminen on etäisyyden vuoksi mahdotonta.
–Kun hiukkaskiihdytin sekä lääkevalmistustilat ovat lähellä kuvantamisyksikköä, voidaan eri lääkeaineita hyödyntää kuvantamisessa monipuolisemmin. Parhaimmillaan oikeaan diagnoosiin päästään aikaisemmin ja siten hoidoista saadaan paras mahdollinen hyöty, Korkola sanoo.
Hiukkaskiihdyttimen kilpailutusprosessi on parhaillaan käynnissä. Laite on suuri, joten uudisrakennusosa on suunniteltava sen ehdoilla. Uudisosa sijoittuu nykyisen F-rakennuksen kylkeen, R-rakennuksen puoleiselle sivulle. Rakentamisen arvioidaan käynnistyvän vuonna 2028 ja valmis uudisosa otetaan käyttöön arviolta vuosien 2031–2032 aikana.
–PET-keskuksen toiminta ei aiheuta säteilyvaaraa ympäristölle. Itse asiassa turvallisuuden ja tehokkuuden odotetaan lisääntyvän entisestään, kun lääkkeiden siirrot saadaan minimiin, Korkola sanoo.
Yhteyshenkilöt
Pasi KorkolaFyysikkoPirkanmaan hyvinvointialuePuh:044 472 9431pasi.korkola@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme