Varsinais-Suomen ja Satakunnan päällystystyöt viikolla 18
24.4.2026 13:45:00 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Viikolla 18 tehdään päällystystöitä valmistelevia töitä kevyen liikenteen väylillä Salossa ja päällystystöitä Eurassa.
Viikolla 18 päällystyskohteena olevia teitä:
- mt 43 Eura - Eurakoski, päivätyö
Päällystystä valmistelevia töitä:
- Kevyen liikenteen väylä 70110 Suomusjärven länsipuolella, Salo
- Kevyen liikenteen väylä 70110 Suomusjärven keskustan kohta, Salo
- Kevyen liikenteen väylä 72401 Tammi – Hähkänä, Salo
- Kevyen liikenteen väylä 72410 Kiikala – Komissuo, Salo
Työnaikaiset liikennejärjestelyt
Työt ajoittuvat pääosin päivä- ja ilta-aikaan.
Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa, ja tarvittaessa suosia vaihtoehtoisia reittejä.
Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Liikenne pysäytetään työkohteissa kummastakin suunnasta vuorotellen.
Työmaiden läheisyydessä on tärkeää olla tarkkaavainen, noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia sekä säilyttää riittävä turvaväli edellä ajaviin. Tämä takaa turvallisen liikkumisen tienkäyttäjille, työmailla työskenteleville sekä muille liikkujille.
Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.
Ajantasaisimman tiedon päällystystyömaiden etenemisestä, sijainneista ja mahdolliset liikennejärjestelyt löydä Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta.
On myös hyvä huomioida, että suunniteltuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia muun muassa sään tai esimerkiksi kalustorikkojen vuoksi.
Kesän päällystysohjelma kokonaisuudessaan löytyy Suomen Väylät -palvelusta.
Lisätietoja:
- Lounais-Suomen elinvoimakeskus: tienpidon asiantuntija Hanna Skants, p. 0295 022 824
- Asfalttikallio Oy: projekti-insinööri Jussi Yrjölä, p. 040 141 8900 (kevyen liikenteen väylät)
- Peab Industri Oy: projektipäällikkö Miska Hänninen, p. 050 594 8954 (mt 43)
Varsinais-Suomeen vuodelle 2026 suunnitelluissa siltatyökohteissa muutoksia23.4.2026 12:43:07 EEST | Tiedote
Varsinais-Suomeen vuodelle 2026 suunnitelluissa siltatyökohteissa on tapahtunut muutoksia. Osa kohteista on siirretty toteutettavaksi vuoteen 2027, joidenkin aikataulu on tarkentunut, ja vuodelle 2026 on tullut myös yksi uusi kohde.
Högre investeringsaktivitet hos företag på landsbygden i Sydvästra Finland än under tidigare år22.4.2026 09:14:52 EEST | Pressmeddelande
På området för Livskraftscentralen i Sydvästra Finland ökade antalet ansökningar om företagsstöd för landsbygden under år 2025 med mer än en tredjedel jämfört med året innan och den positiva utvecklingen fortsätter. Livskraftscentralens ledande företagsexpert Hilkka Halla berättar att företagarna ser framtida möjligheter som det lönar sig att ta vara på och investera i.
Lounais-Suomen maaseutuyritykset investoivat edellisvuosia vilkkaammin22.4.2026 09:14:52 EEST | Tiedote
Maaseudun yritystukihakemusten määrä kasvoi vuonna 2025 Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen alueella yli kolmanneksen edellisvuodesta, ja positiivinen kehitys jatkuu. Elinvoimakeskuksen johtava yritysasiantuntija Hilkka Halla kertoo, että yrittäjät näkevät tulevaisuudessa mahdollisuuksia, joihin kannattaa tarttua ja investoida.
Satakunnassa työttömyys nousi hieman maaliskuussa22.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Työttömyys kasvoi maaliskuussa hieman verrattuna edelliseen kuukauteen, vaikka tavanomaisesti se vähenee vuodenvaihteen jälkeen. Heikko työvoiman kysyntä näkyy etenkin pitkäaikaistyöttömien ja alle 25-vuotiaiden työttömien määrän kasvuna.
I mars minskade arbetslösheten något i Egentliga Finland, men efterfrågan på arbetskraft var alltjämt låg22.4.2026 08:00:00 EEST | Pressmeddelande
Arbetslösheten sjönk i Egentliga Finland under mars, som den brukar göra i mars. Efterfrågan på arbetskraft har ändå fortsatt att vara mycket svag, och någon förbättring syntes inte heller under mars. Den rekordhöga ökningen av långtidsarbetslösheten verkade lyckligtvis ha vänt till en liten minskning, åtminstone tillfälligt. Av regionerna har arbetslösheten i Vakka-Suomi drivits upp av situationen vid bilfabriken i Nystad.
