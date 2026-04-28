KuljetusAreena kokoaa kuljetusyritykset Paviljonkiin

”Järjestimme alan toiveita kuunnellen pienemmän, tarkemmin kohdennetun tapahtuman viime vuonna ensimmäistä kertaa ja saimme erittäin positiivista palautetta mukana olleilta yrityksiltä ja kävijöiltä”, kertoo Jyväskylän Messut Oy:n myyntijohtaja Hannu Mennala.

Yksipäiväisen tapahtuman ohjelmassa kuullaan asiaa alan ajankohtaisista aiheista. Mielenkiintoisen asiasisällön lisäksi tapahtuma tarjoaa erinomaisen verkostoitumismahdollisuuden alan toimijoille.

Yrityksille tapahtuma tarjoaa tilaisuuden esitellä palveluita aidosti kiinnostuneille kävijöille. Esillä on tuotteita ja palveluita kuljetusyrityksille ja yrittäjille, kuten logistiikkajärjestelmien toimittajia.

”Kyseessä ei ole kalustonäyttely, vaan mukana olevat yritykset esittelevät palveluitaan valmisosastoilla, mikä myös helpottaa yritysten osallistumista”, Mennala tarkentaa.

Laadukasta ohjelmaa kolmella lavalla

Tapahtuma järjestetään viime vuoden tapaan yhteistyössä LIMOWAN kanssa. LIMOWA ry on valtakunnallisesti toimiva logistiikan kehittämis- ja yhteistyöverkosto, jonka missiona on suomalaisen logistiikan edistäminen ja kilpailukyvyn lisääminen.

LIMOWA oman verkostonsa kanssa vastaa laadukkaan seminaariohjelman tuottamisesta.

”Ohjelma on rakennettu kuljetusyritysten tarpeeseen saada tietoa laajasti tulevaisuuden ratkaisuista ja haasteista”, kertoo Janne Lausvaara LIMOWA ry:stä.

Aiheina ohjelmassa on mm. kuljetusalan digitalisoituminen, käyttövoiman murros, kuljetusalan vetovoima ja henkilökunnan sitoutuminen.

Event-ohjelmalavalla nähdään muun muassa Jylhä Logisticsin toimitusjohtaja Pekka Jylhä, ST1:n Head of ST1 Business Tuomas Tenkanen, Volvo Trucksin Manager Product & Logistics Antti Heinonen, Postin ilmasto- ja luontojohtaja Anna Heino, Logiappin toimitusjohtaja Panu Silvasti sekä Heiti Mering, Digital Logistics Center of Excellence.

Kuljetus-ohjelmalavalla kuullaan puheenvuoroja mukana olevilta yrityksiltä kuten Scania Suomi Oy, Keypoint Oy, Mapon Finland Oy ja Aurafleet Oy. Areena-ohjelmalavalla kuullaan lisäksi myös HR- ja vastuullisuusaiheista, kuten henkilökunnan sitouttamisesta ja osaamisen kehittämisestä sekä SKAL:N ja LOGY:n puheenvuorot.

”Kävijät saavat tapahtumassa helposti yhden päivän aikana katsauksen kuljetusalalle. Tämä on todellinen ammattilaisten kohtaamispaikka - KuljetusAreena yhdistää tehokkaasti kuljetusyritysten päätöksentekijät ja tuotteiden ja palveluiden tarjoajat, mielenkiintoisten sisältöjen parissa”, Mennala toteaa.

KuljetusAreena on kävijöille maksuton rekisteröitymällä. Tapahtuma on avoinna 5.5.2026 klo 9.30–16.30.