KuljetusAreena kokoaa kuljetusyritykset Paviljonkiin

30.4.2026 10:06:24 EEST | Jyväskylän Messut Oy / Paviljonki | Tiedote

Jyväskylän Paviljongissa järjestetään 5.5.2026 toista kertaa kuljetus- ja logistiikka-alan verkostoitumistapahtuma KuljetusAreena. Tapahtuma esittelee tuotteita ja palveluita kuljetusalan yrityksille ja tarjoaa alustan keskusteluille ja kohtaamisille alan sisällä.

KuljetusAreena järjestettiin ensimmäisen kerran 2025. Anne Kalliola Jyväskylän Messut Oy

”Järjestimme alan toiveita kuunnellen pienemmän, tarkemmin kohdennetun tapahtuman viime vuonna ensimmäistä kertaa ja saimme erittäin positiivista palautetta mukana olleilta yrityksiltä ja kävijöiltä”, kertoo Jyväskylän Messut Oy:n myyntijohtaja Hannu Mennala.

Yksipäiväisen tapahtuman ohjelmassa kuullaan asiaa alan ajankohtaisista aiheista. Mielenkiintoisen asiasisällön lisäksi tapahtuma tarjoaa erinomaisen verkostoitumismahdollisuuden alan toimijoille.

Yrityksille tapahtuma tarjoaa tilaisuuden esitellä palveluita aidosti kiinnostuneille kävijöille. Esillä on tuotteita ja palveluita kuljetusyrityksille ja yrittäjille, kuten logistiikkajärjestelmien toimittajia.

”Kyseessä ei ole kalustonäyttely, vaan mukana olevat yritykset esittelevät palveluitaan valmisosastoilla, mikä myös helpottaa yritysten osallistumista”, Mennala tarkentaa.

Laadukasta ohjelmaa kolmella lavalla

Tapahtuma järjestetään viime vuoden tapaan yhteistyössä LIMOWAN kanssa. LIMOWA ry on valtakunnallisesti toimiva logistiikan kehittämis- ja yhteistyöverkosto, jonka missiona on suomalaisen logistiikan edistäminen ja kilpailukyvyn lisääminen.

LIMOWA oman verkostonsa kanssa vastaa laadukkaan seminaariohjelman tuottamisesta.

”Ohjelma on rakennettu kuljetusyritysten tarpeeseen saada tietoa laajasti tulevaisuuden ratkaisuista ja haasteista”, kertoo Janne Lausvaara LIMOWA ry:stä.

Aiheina ohjelmassa on mm. kuljetusalan digitalisoituminen, käyttövoiman murros, kuljetusalan vetovoima ja henkilökunnan sitoutuminen.

Event-ohjelmalavalla nähdään muun muassa Jylhä Logisticsin toimitusjohtaja Pekka Jylhä, ST1:n Head of ST1 Business Tuomas Tenkanen, Volvo Trucksin Manager Product & Logistics Antti Heinonen, Postin ilmasto- ja luontojohtaja Anna Heino, Logiappin toimitusjohtaja Panu Silvasti sekä Heiti Mering, Digital Logistics Center of Excellence.

Kuljetus-ohjelmalavalla kuullaan puheenvuoroja mukana olevilta yrityksiltä kuten Scania Suomi Oy, Keypoint Oy, Mapon Finland Oy ja Aurafleet Oy.  Areena-ohjelmalavalla kuullaan lisäksi myös HR- ja vastuullisuusaiheista, kuten henkilökunnan sitouttamisesta ja osaamisen kehittämisestä sekä SKAL:N ja LOGY:n puheenvuorot.

”Kävijät saavat tapahtumassa helposti yhden päivän aikana katsauksen kuljetusalalle. Tämä on todellinen ammattilaisten kohtaamispaikka - KuljetusAreena yhdistää tehokkaasti kuljetusyritysten päätöksentekijät ja tuotteiden ja palveluiden tarjoajat, mielenkiintoisten sisältöjen parissa”, Mennala toteaa.

KuljetusAreena on kävijöille maksuton rekisteröitymällä. Tapahtuma on avoinna 5.5.2026 klo 9.30–16.30.

Paviljonki on todellinen kohtaamispaikka ja yksi Suomen suurimmista tapahtumakeskuksista, jossa järjestetään satoja tapahtumia ja vierailee noin 300 000 asiakasta vuosittain.

Jyväskylän Messut Oy vastaa messu- ja tapahtumakeskus Paviljongin toiminnasta kokonaisuudessaan. Järjestämme suosittuja ammatti- ja kuluttajamessuja sekä muita arvostettuja tapahtumia Paviljongissa Jyväskylässä ja muualla Suomessa. Vuokraamme Paviljongin muunneltavia tiloja ja tuotamme tapahtumia muille tapahtumajärjestäjille.

Uusi Arctic Performance -asiantuntijatapahtuma nostaa esiin kriisinkestävyyden ja kaksoiskäyttöteknologian28.4.2026 12:16:07 EEST | Tiedote

Jyväskylään syntyy uusi valtakunnallinen asiantuntijatapahtuma, kun Arctic Performance järjestetään ensimmäistä kertaa 11.11.2026 Paviljongissa. Tapahtuma kokoaa yhteen julkisen sektorin, puolustuksen ja teollisuuden toimijat, teknologia- ja startup-yritykset sekä tutkimuksen ja koulutuksen edustajat. Sisällöllisesti tapahtuma keskittyy kaksoiskäyttöteknologioihin, varautumiseen, kunnossapitoon ja suorituskyvyn kehittämiseen.

Jyväskylän Rakennusmessuilla jaettiin Keski-Suomen vuoden 2025 Rakennusmestari, Isännöintityöntekijä ja Esimerkillinen rakennushanke -tunnustukset20.3.2026 19:07:10 EET | Tiedote

Jyväskylän Rakennusmessuilla myönnetään vuosittain tunnustuksia ansiokkaasta työstä rakennusalalla. Tänä vuonna messuilla myönnettiin Keski-Suomen vuoden 2025 Rakennusmestari -tunnustus Sanna Lehdolle ja Keski-Suomen vuoden 2025 Isännöintityöntekijä -tunnustus Jaakko Koivistoiselle. Keski-Suomen vuoden 2025 Rakennushanke -tunnustus myönnettiin kohteelle Huhtasuon jalkapallohalli – Huhtahalli.

