Neuvoloiden ja perhekeskuspalveluiden puhelinnumeroihin tulee muutoksia 4.5. alkaen – myös chat uudistuu
24.4.2026 13:54:46 EEST | Oma Häme | Tiedote
Muutoksella halutaan selkeyttää ja helpottaa asiakkaiden yhteydenottoa.
Oma Häme uudistaa neuvoloiden ja perhekeskuspalveluiden yhteydenottokanavia 4. toukokuuta alkaen. Muutoksella halutaan selkeyttää ja helpottaa yhteydenottoa sekä varmistaa, että asiakkaat ohjautuvat nopeasti oikean ammattilaisen luo. Muutos koskee Ensilinjan puhelinnumeroita ja chat-palvelua.
Samalla lasten, nuorten ja perheiden palveluiden verkkosivut uudistuvat. Sivuille tulee uusi ilme ja sisältöjä kehitetään entistä selkeämmiksi. Esimerkiksi neuvolan digitaalinen ajanvaraus löytyy jatkossa perhekeskuksen verkkosivujen kautta.
Uudistuksen yhteydessä perhekeskuspalveluiden verkkosivuille avataan uusi avunpyyntökanava: Pyydä apua -nappi. Se on matalan kynnyksen, sähköinen yhteydenottotapa, jonka kautta asiakas voi ottaa yhteyttä ammattilaiseen, keskustella tilanteestaan ja saada ohjausta sopiviin palveluihin. Pyydä apua -napin kautta lapsi, nuori tai vanhempi voi kertoa huolestaan tai avuntarpeestaan sekä jättää omat yhteystietonsa. Ammattilainen soittaa asiakkaalle 1-3 arkipäivän kuluessa.
Yhteinen Ensilinjan numero käyttöön
Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvonnan, äitiys- ja lastenneuvolan sekä perhekeskuksen palveluohjauksen ja neuvonnan puhelinnumerot yhdistyvät yhdeksi numeroksi. Perhekeskuspalveluiden Ensilinja palvelee 4. toukokuuta alkaen numerossa 03 629 6200.
Vanhoihin numeroihin soittavat kuulevat nauhoitetun tiedotteen uudesta numerosta.
Perhekeskuksen Ensilinjassa työskentelee yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, kuten terveydenhoitajia ja sosiaaliohjaajia. Puhelinnumerossa on käytössä valikko, jossa on kolme valintaa. Valinnan perusteella asiakas ohjautuu suoraan oikealle ammattilaiselle oman asiansa mukaisesti.
Perhekeskuksen Ensilinja on avoinna ma, ke ja to klo 8–15, ti ja pe klo 8–12.
Tekstiviestinumerot säilyvät ennallaan:
- Äitiys- ja lastenneuvola 040 629 6200 (vastaanottoajan peruutukset)
- Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvonta 040 629 6201 (vastaanottoajan peruutukset)
- Perhekeskuksen palveluohjaus ja neuvonta 040 629 6252 (puhe- ja kuulovammaisille, sekä tulkkipalvelua tarvitseville asiakkaille)
Chat uudistuu perhekeskuksen chatiksi
Toukokuun alussa neuvola-chat muuttuu Perhekeskuksen chatiksi. Chatissa vastaavat jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, kuten neuvola- ja kouluterveydenhoitajat, sosiaaliohjaajat sekä kätilöt erikseen sovittuna aikana (ma ja to klo 12–14).
Chatissa voi asioida kaikissa lasten, nuorten ja perheiden palveluihin liittyvissä asioissa. Perhekeskuksen chat on avoinna ma, ke ja to klo 8–15, ti ja pe klo 8–12. Voit käyttää chatia Oma Häme -sovelluksen kautta tai avata keskustelun verkkosivuillamme klikkaamalla chat-ikkunaa oikeasta alakulmasta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elina Laakkonenneuvola- ja perhepalveluiden päällikköPuh:050 303 9725elina.laakkonen@omahame.fi
