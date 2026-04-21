Sini Sabotagen ja Sampo Marjomaan uusi podcast vie Podmen kuuntelijat kesäleirille, josta ei poistuta nauramatta
27.4.2026 06:50:00 EEST | Podme | Tiedote
Trippileiri täydentää Podmen huhtikuun sisältötarjonnan. Uusi podcast-lanseeraus on palvelussa jo kolmas viimeisen kahden viikon sisään. Uutuuspodcastissa Podmen kuuntelijat pääsevät Sini Sabotagen ja Sampo Marjomaan johdolla mehukkaalle tripille, jossa aurinko paistaa ikuisesti, mutta jutut ovat aina taatusti pimeitä.
Maanantaina 27. huhtikuuta Podme-palvelussa alkavassa Trippileiri-podcastissa Sini Sabotage ja Sampo Marjomaa vievät Podmen kuuntelijat nauttimaan odottamattomasta sisällöstä. Trippileiriä tekijäkaksikko kuvailee cocktailiksi, jota kuuntelija ei ennen sen kokeilua tiennyt tarvitsevansa.
Luvassa on hulvaton show, kun Sabotage, oikealta nimeltään Sini-Maria Makkonen, ja Marjomaa johdattavat kuulijat ilmiöiden, populaarikulttuurin ja hämmentävien ajatuspolkujen syövereihin.
– Trippileiri on ikuisen kesän kesäleiri, jossa me leiriohjaajina toivotamme kaikki tervetulleiksi kesäisiin aktiviteetteihin ja passiviteetteihin. Tarinat ovat outoja, impulsiivisia ja yllättäviä, kertoo Marjomaa, joka on tullut monille suomalaisille vuosien saatossa tutuksi Hauskat kotivideot -tv-sarjan juontajana.
– Otamme kuuntelijat mukaan todella outoihin keskusteluihimme, jotka menevät laidasta laitaan, artistina tunnetuksi tullut Sabotage lisää.
Kaksikko lupaa podcastinsa olevan täynnä yllätyksiä. He toivovat, että ihmiset kuuntelisivat jaksoja ilman mitään ennakko-odotuksia.
– Emme itsekään tiedä, mihin nämä tarinat menevät. Sukellamme myös simultaanisesti syvälle toistemme tajuntaan. Rakastamme outoutta ja olemme outoja tyyppejä, mutta kaikki ovat outoja omalla tavallaan. Suomi on oudoista ihmisistä koostuva upea maa, ja sitä haluamme juhlistaa, selittää Marjomaa.
Sabotage palaa podcast-työn pariin pienen tauon jälkeen. Edellisen kerran hän juonsi Cheers to Ugly Me -podcastia yhdessä Sergey Hilmanin kanssa. Nyt edessä on paluu mikin varteen noin 1,5 vuoden jälkeen.
– Tuntuu niin hyvältä palata podcastmaailmaan, jota minulla on ollut iso ikävä juuri sananvapauden takia. Tykkään podimaailmassa siitä, ettei kukaan ohjaile mitä sanoa ja mitä tehdä, vaa se on mikki päälle ja ääntä kohti. Tauko teki tosi hyvää, ja kun on vähän aikaa poissa, sitä ymmärtää mitä oikeasti haluaa tehdä ja mitä ei. Nyt tuntuu, että aloitetaan taas puhtaalta pöydältä ja tämä on sitä, mitä podcastin tekeminen voi parhaillaan olla, iloitsee Sabotage.
Myös Marjomaalla on kokemusta podcastin tekemisestä. Hän juonsi Annen ja Sampon aivoliitto -nimistä podcastia syksyllä 2021 yhdessä juontaja-yrittäjän Anne Kukkohovin kanssa.
– Fiilis on upea ja minusta tuntuu, etteivät ihmiset ehkä ole nähneet kaikkia puoliani psyykkisestä olemuksestani. Tämä on vapaamuotoinen seikkailu ja sanailu, vähän kuin parhaat hetket illallisesta tai kotibileistä, jolloin juttu saa mennä siihen mihin se haluaa. Antaa jutun lentää kosmokseen ilman mitään rajoitteita. On ihan mahtavaa tehdä tämmöinen syöksy koko Podmen tiimin kanssa. Täällä on ihania tyyppejä, joista me olemme tässä ne näkyvät hahmot.
– Sini ja Sampo ovat yllättävä, virkistävä ja raikas kaksikko. Heidän keskustelunsa soljuu vaivattomasti aiheesta mitä jännittävimmille sivupoluille ja takaisin. Kuulija pääsee ihmettelemään ja nauramaan maailman ihmeellisyyksille heidän kanssaan. Sampo on myös yllättävän knoppitiedon mestari, ja jakson kuuntelemisen jälkeen kuulijalla on pää täynnä uusia ajatuksia, kertoo Podme Suomen premium-tuotantojen vastaava tuottaja Mirka Vesala.
Kolmas uusi sisältölanseeraus lyhyen ajan sisään
Trippileiri on jo kolmas Podmen sisältölanseeraus viimeisen vajaan kahden viikon aikana. Ensin huhtikuun puolivälissä alkoi Janne Katajan juontama Ihme ja kumma ja vain muutama päivä myöhemmin kahden luovan alan monitaiturin Lina Schifferin ja Maaria Nuoranteen Hupiklubi.
– Huhtikuun uusien lanseerausten myötä olemme saaneet aloittaa yhteistyön monen uuden lahjakkaan tekijän kanssa. On ollut todella ilo tutustua heihin ja toivottaa heidät tervetulleeksi Podmelle, toteaa Vesala.
Trippileirin avausjaksossa kohotetaan kultainen malja leirin avaukselle. Sabotage muistelee Farmi Suomi -ohjelmaa, Marjomaa puolestaan supersuosittua nuortenohjelmaa Jyrkiä. Puhetta riittää lisäksi muun muassa robottivauvoista, rautatableteista ja siitä, saako ihminen ylipäätään syödä yksin.
Huhtikuun uudet podcastit Podmessa
Ihme ja kumma -podcastissa matkataan tavallisten ihmisten luo kuuntelemaan heidän epätavallisia tarinoitaan ja selittämättömiä kokemuksiaan. Kuskina ja oppaana matkalla toimii Janne Kataja – avoimen uteliaasti ja ilman ennakko-odotuksia.
Uusi jakso keskiviikkoisin 15.4. alkaen.
Lina Schifferin ja Maaria Nuoranteen viikoittain ilmestyvässä humoristisessa podcastissa tehdään teräviä huomioita vallitsevasta maailmasta ja pureudutaan kuohuttaviin pop-kulttuurin ilmiöihin. Podin jokainen jakso sisältää etkot, bileet ja jatkot.
Uusi jakso tiistaisin 21.4. alkaen.
Trippileiri
Leiriohjaajat Sini Sabotage ja Sampo Marjomaa vievät Trippileiri-podcastinsa kuuntelijat mehukkaalle tripille ilmiöiden, populaarikulttuurin ja hämmentävien ajatuspolkujen syövereihin. Trippileirillä aurinko paistaa ikuisesti, mutta jutut ovat aina taatusti pimeitä!
Uusi jakso maanantaisin 27.4. alkaen.
Uudet kaudet
True crime -podcast Murhan anatomian tämänkertainen syväsukellus liittyy operaatio Anagramiin. Kolmiosainen kausi uppoutuu Skotlannin poliisin maanlaajuiseen tutkintaan, joka ulottuu 1960-luvulta aina 2000-luvulle saakka. Kaikki alkaa nuoren puolalaisopiskelijan katoamisesta goottilaistyylisessä katolisessa kirkossa Glasgow’ssa syyskuussa 2006, ja pian kadonneen etsintä muuttuukin murhatutkinnaksi. Yhden murhamysteerin ratkaisu johtaa uusien mysteerien jäljille ja herättää kysymyksen: mistä tunnistaa sarjamurhaajan? Kysymystä selvitää operaatio Anagram.
Uuden kolmiosaisen kauden jaksot ilmestyvät 15., 22. ja 29. huhtikuuta.
Tietoja julkaisijasta
Podme on vuonna 2017 perustettu podcast- ja äänikirjapalvelu, jonka kautta käyttäjät voivat kuunnella premium-podcasteja ja äänikirjoja kuukausimaksulla ilman mainoksia. Lisäksi palvelun kautta voi kuunnella myös ilmaisia, vapaassa jakelussa olevia podcasteja. Podme toimii tällä hetkellä myös Ruotsissa ja Norjassa. Palvelu on saatavilla iOS- ja Android -sovelluksina.
