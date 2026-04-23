EK välitti pääministerin viestin jäsenyrityksilleen: Kannustamme yhdessä yrityksiä työllistämään nuoria
24.4.2026 15:26:01 EEST | Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Tiedote
Elinkeinoelämän keskusliitto on välittänyt pääministeri Petteri Orpon viestin kaikkiin jäsenyrityksiinsä. Viestissään pääministeri korostaa nuorten työllistymisen merkitystä ja kannustaa yrityksiä tarjoamaan kesätyö- ja harjoittelupaikkoja.
Pääministeri nostaa viestissään esiin nuorten työllistymisen keskeisen roolin Suomen tulevaisuuden kannalta sekä kertoo hallituksen tuoreista toimista nuorten aseman parantamiseksi. Näihin kuuluvat muun muassa lisärahoitus nuorten työllistymisseteliin, nuorisotyöttömyyteen kohdennetut pilotit sekä uusi kesätyöohjelma, jonka myötä valtionhallintoon palkataan satoja nuoria. Samalla pääministeri haastaa yritykset mukaan lisäämään kesätyö- ja harjoittelupaikkoja.
Nuorten työllisyystilanne on tällä hetkellä vaikea, ja ensimmäisten työkokemusten merkitys korostuu entisestään. EK haluaa omalta osaltaan vauhdittaa nuorten pääsyä työelämään ja on mukana kannustamassa yrityksiä lisäämään työllistämismahdollisuuksia.
“Toivomme, että mahdollisimman moni yritys tarttuu tähän haasteeseen. Jokainen nuorelle tarjottu työ- tai harjoittelupaikka on investointi tulevaisuuteen – sekä yksilön että koko Suomen näkökulmasta”, sanoo toimitusjohtaja Minna Helle.
EK on jo aiemmin käynnistänyt Työ antaa tulevaisuuden -kampanjan, jonka tavoitteena on lisätä nuorten työllistymismahdollisuuksia ja tuoda esiin työn merkitystä tulevaisuuden rakentamisessa. Nyt välitetty pääministerin viesti tukee tätä työtä ja vahvistaa yhteistä tavoitetta.
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
