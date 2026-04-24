Varhan aluevaltuuston 29.4.2026 kokouksen esityslista julkaistu
24.4.2026 14:48:55 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Aluevaltuusto vastaa koko Varhan alueen taloudesta ja toiminnasta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa.
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu keskiviikkona 29.4.2026 klo 18.00 kokoushotelli Linnasmäessä.
Kokouksessa käsittelyssä ovat mm. seuraavat asiat:
- Aluevaltuuston kokousaikataulun vahvistaminen syksylle 2026
- Hyvinvointialuejohtajan lomauttaminen osana hyvinvointialueen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toteutusta
- Hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korjaukset ja täydennykset 2026
Kokouksen esityslista on julkaistu verkossa
Auditoriossa ei valitettavasti ole avoimia yleisötiloja, mutta kokousta voi seurata verkossa.
Aluevaltuuston kokoukset lähetetään suorana videolähetyksenä. Linkki päivittyy noin 5 minuuttia ennen kokouksen alkamista.
Uutta: Kokoustallenteen voi katsoa jälkikäteen kahden viikon ajan. Linkki kokoustallenteeseen on sama kuin suoran videolähetyksen.
Yhteyshenkilöt
Katriina HiippavuoriAluevaltuuston puheenjohtajaPuh:040 752 0759katriina.hiippavuori@varha.fi
Tarmo MartikainenHyvinvointialueen johtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 558 4579tarmo.martikainen@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
