Tiia Rantanen Keski-Suomen elinvoimakeskuksen maaseutu- ja ympäristöosaston päälliköksi
24.4.2026 15:12:52 EEST | Keski-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Vuodenvaihteessa toimintansa aloittaneen Keski-Suomen elinvoimakeskuksen ensimmäinen osastopäällikkö on valittu. Maaseutu- ja ympäristöosaston päällikkönä toimii 1.6.2026-31.5.2031 Tiia Rantanen (KTM, FM). Rantanen on hoitanut alkuvuoden ajan maaseutu- ja ympäristöosaston päällikön väliaikaista tehtävää ja toiminut myös Keski-Suomen elinvoimakeskuksen strategiapäällikkönä.
Elinvoimakeskuksen osastopäällikkö johtaa maaseutu- ja ympäristöosastolle määriteltyjen tehtävien hoitamista. Näitä ovat maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen liittyvät tehtävät sekä luonnon monimuotoisuuden, alueidenkäytön ja ympäristön tilan edistämiseen liittyvät tehtävät.
Lisäksi osastolle on keskitetty valtakunnalliset ympäristökasvatuksen yhteensovittamistehtävät. Osastolla hoidetaan myös keskitettyihin rakennerahastotehtäviin ja maaseuturahastotehtäviin sisältyvät maksatus- ja tarkastustehtävät.
"Maaseutu- ja ympäristöosaston kokonaisuus tarjoaa hyvän näkymän alueen luonnonvaroihin ja niiden käyttöön. Kahden ohjaavat ministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön, tehtävissä on luontevia yhtymäkohtia. Otan tehtävän innostuneena ja motivoituneena vastaan. Meillä on osastolla laaja tehtäväkenttä muun muassa yritysrahoituksesta luonnonhoitoon ja vapaaehtoisesta suojelusta EU-tukien maksatuksiin ja tarkastuksiin asti. Monipuolista asiakaskuntaa palvelevat osaavat asiantuntijat, joiden kanssa on mukava tehdä töitä yhdessä", Tiia Rantanen sanoo.
Keski-Suomen elinvoimakeskuksessa on kolme osastoa. Kahden muun osaston osastopäälliköiden nimitykset valmistuvat lähiaikoina.
Jukka LehtinenYlijohtajaKeski-Suomen elinvoimakeskusPuh:0295 024 698jukka.lehtinen@elinvoimakeskus.fi
Keski-Suomen elinvoimakeskus hoitaa liikenteeseen, maaseutuun, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Keski-Suomen elinvoimakeskus toimii Keski-Suomen maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen elinvoimakeskus
Valtatie 9: Rantaväylän kehittämisen suunnitelmia esitellään yleisölle Jyväskylässä22.4.2026 08:08:54 EEST | Tiedote
Keski-Suomen elinvoimakeskus ja Jyväskylän kaupunki laativat parhaillaan aluevaraussuunnitelmaa Jyväskylään valtatien 9 (Rantaväylän) parantamiseksi välillä Pumperi–Aholaita. Suunnittelun tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä turvata valtatien 9 merkittävä rooli valtakunnallisena pääväylänä ja Jyväskylän tärkeänä sisäisenä liikenneyhteytenä. Kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 29.4.2026 pääkirjastolla Minnansalissa.
Keski-Suomen työttömyys maaliskuussa 15,3 %22.4.2026 08:04:06 EEST | Tiedote
Työttömien määrä kasvoi 11,9 % ja kokoaikaisesti lomautettujen määrä 8,1 % edellisvuoteen verrattuna. Työttömistä työnhakijoista oli maaliskuun lopussa miehiä 11 510 (59,2 %) ja naisia 7 933 (40,8 %). Uusia avoimia työpaikkoja oli 38,8 % vähemmän kuin vuosi sitten. Työllistymistä edistävissä palveluissa olevien määrä oli 12,7 % pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi, mutta heidän osuutensa kaikista työttömistä (39,8 %) oli koko maan osuutta (40,7 %) matalampi.
Maaseudun ympäristötekoihin tarjolla reippaasti rahoitusta20.4.2026 08:55:00 EEST | Tiedote
Maaseudun yleishyödyllisiin ympäristöinvestointeihin on Keski-Suomessa käytettävissä yhä reippaasti rahoitusta. Yhdistysten ja muiden yhteisöjen kannattaa laittaa tukihakemus tulille pikapuoliin.
Valtatien 9 ympäristövaikutusten arviointi (YVA) Korpilahden ja Keljonkankaan välillä etenee — palautekanava uudelleen avoinna15.4.2026 13:37:50 EEST | Tiedote
Ympäristövaikutusten arviointi etenee hankkeessa valtatien 9 parantaminen välillä Korpilahti-Keljonkangas, YVA ja yleissuunnitelma, Jyväskylä ja Muurame. Arvioitavia vaihtoehtoja on tarkennettu saadun palautteen sekä tarkentuneiden lähtötietojen perusteella.
Yksilöllisiä hauta-arkkuja ja valokuitua kylille – Keski-Suomeen 1,2 miljoonaa euroa maaseuturahoitusta14.4.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Keski-Suomeen myönnettiin alkuvuoden 2026 aikana lähes 1,2 miljoonaa euroa EU:n maaseuturahoituksen hanke- ja yritystukia. Suurimman rahoituksen sai laajakaistan rakentamishanke Äänekoskella.
