Tiia Rantanen Keski-Suomen elinvoimakeskuksen maaseutu- ja ympäristöosaston päälliköksi

24.4.2026 15:12:52 EEST | Keski-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Vuodenvaihteessa toimintansa aloittaneen Keski-Suomen elinvoimakeskuksen ensimmäinen osastopäällikkö on valittu. Maaseutu- ja ympäristöosaston päällikkönä toimii 1.6.2026-31.5.2031 Tiia Rantanen (KTM, FM). Rantanen on hoitanut alkuvuoden ajan maaseutu- ja ympäristöosaston päällikön väliaikaista tehtävää ja toiminut myös Keski-Suomen elinvoimakeskuksen strategiapäällikkönä.

Keski-Suomen elinvoimakeskuksen kolmeen osastopäällikön virkaan oli yhteensä 28 hakijaa.

Elinvoimakeskuksen osastopäällikkö johtaa maaseutu- ja ympäristöosastolle määriteltyjen tehtävien hoitamista. Näitä ovat maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen liittyvät tehtävät sekä luonnon monimuotoisuuden, alueidenkäytön ja ympäristön tilan edistämiseen liittyvät tehtävät.

Lisäksi osastolle on keskitetty valtakunnalliset ympäristökasvatuksen yhteensovittamistehtävät. Osastolla hoidetaan myös keskitettyihin rakennerahastotehtäviin ja maaseuturahastotehtäviin sisältyvät maksatus- ja tarkastustehtävät.

"Maaseutu- ja ympäristöosaston kokonaisuus tarjoaa hyvän näkymän alueen luonnonvaroihin ja niiden käyttöön. Kahden ohjaavat ministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön, tehtävissä on luontevia yhtymäkohtia. Otan tehtävän innostuneena ja motivoituneena vastaan. Meillä on osastolla laaja tehtäväkenttä muun muassa yritysrahoituksesta luonnonhoitoon ja vapaaehtoisesta suojelusta EU-tukien maksatuksiin ja tarkastuksiin asti. Monipuolista asiakaskuntaa palvelevat osaavat asiantuntijat, joiden kanssa on mukava tehdä töitä yhdessä", Tiia Rantanen sanoo.

Keski-Suomen elinvoimakeskuksessa on kolme osastoa. Kahden muun osaston osastopäälliköiden nimitykset valmistuvat lähiaikoina.

Keski-Suomen elinvoimakeskuksen osastopäällikkö Tiia Rantanen.
Keski-Suomen elinvoimakeskus hoitaa liikenteeseen, maaseutuun, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Keski-Suomen elinvoimakeskus toimii Keski-Suomen maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

