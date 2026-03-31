Museovirasto jakoi hankeavustuksia maailmanperintökohteiden hoitoon
24.4.2026 14:22:18 EEST | Museovirasto | Tiedote
Maailmanperintökohteiden hoitoavustusten tarkoituksena on edistää Suomessa sijaitsevien maailmanperintökohteiden säilymistä. Avustusta jaettiin vuonna 2026 yhteensä 225 000 euroa. Avustukset on suunnattu maailmanperintökohteissa sijaitsevien kiinteistöjen omistajille.
Maailmanperintökohteiden hoitoavustuksia myönnettiin yhteensä 20 hankkeelle. Avustussummat vaihtelivat 700 eurosta 45 000 euroon. Avustuksen saaneita hankkeita ovat muun muassa Petäjäveden vanhan kirkon ja Struven kolmiomittausketjun Aavasaksan mittauspisteen hoitosuunnitelmien toteuttaminen, sekä hankkeet Vanhassa Raumassa ja Verlan puuhiomossa ja pahvitehtaalla. Tyypillisiä avustettavia korjaustoimenpiteitä maailmanperintökohteissa ovat vesikattojen kunnostaminen, rakennusrunkoon liittyvät korjaukset sekä julkisivujen ja ikkunoiden korjaaminen.
Unescon yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemiseksi kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen. Osana maailmanperintöön liittyvä hoitotyötä Museovirasto jakaa avustuksia Suomessa sijaitsevien maailmanperintökohteiden hoitoon sekä tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Museoviraston jakamia maailmanperintökohteiden hoitoavustuksia myönnetään sellaisiin tutkimus-, suunnittelu-, entistämis-, hoito-, kunnostus- ja korjaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan kohteen säilyminen maailmanperintöstatuksensa arvoisena.
Hakemuksia arvioitaessa ja vertailtaessa otettiin huomioon kohteen kulttuurihistoriallinen arvo ympäristössään sekä suhteessa maailmanperintöarvoon, suunniteltujen toimien vaikuttavuus rakennuksen ja sen arvojen säilymiselle, hankkeen laatu säilyttävän restauroinnin hengessä ja sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Yhtenä arvioitsijana on toiminut Vanhan Rauman korjausneuvoja Piritta Ernvall:
”Vanha Rauma hyväksyttiin maailmanperintöluetteloon vuonna 1991 ainutlaatuisena esimerkkinä elävästä ja hyvin säilyneestä vanhasta pohjoismaisesta puukaupungista. Se on pohjoismaiden laajin yhtenäisenä säilynyt puukaupunkialue, jonka alueella on yli 600 rakennusta, joista suurin osa on yksityishenkilöiden omistamia. Maailmanperinnön hoitoavustuksilla on olennainen merkitys maailmanperintöarvon säilymiselle.”
Suomessa maailmanperintökohteita on tällä hetkellä seitsemän. Näistä kuusi on kulttuurikohteita: Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammallahdenmäki ja Struven ketju. Seitsemäs kohde on luontokohde, Merenkurkun saaristo.
Museoviraston myöntämiä valtionavustuksia voi tarkastella valtionhallinnon yhteisessä Tutkiavustuksia.fi-palvelussa.
Erikoisasiantuntija Jaakko Holma, mpavustus@museovirasto.fi
Lisätietoa kustakin kohteesta erikseen kohteita hallinnoivilta.
Museovirasto Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja ja toimialansa kehittäjä. Museovirasto pitää huolta monimuotoisen kulttuuriperinnön säilymisestä sekä edistää sen saavutettavuutta ja avointa käyttöä. Museovirasto on opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimiva viranomainen.
Falkens vrak i Kyrkslätt får ett skyddsområde31.3.2026 14:17:38 EEST | Pressmeddelande
Museiverket har den 31 mars 2026 beslutat att fastställa ett skyddsområde enligt lagen om fornminnen för Falkens vrak. Vraket utanför Porkala är ett fornminne som skyddas enligt lagen om fornminnen. Skyddsområdet inrättades för att trygga bevarandet av ett betydande undersökningsobjekt. I fortsättningen krävs Museiverkets tillstånd för att dyka vid vraket.
Falkenin hylky Kirkkonummella saa suoja-alueen31.3.2026 14:17:38 EEST | Tiedote
Museovirasto on 31.3.2026 päättänyt vahvistaa muinaismuistolain mukaisen suoja-alueen Falkenin hylylle. Porkkalan edustalla sijaitseva laivanhylky on muinaismuistolailla rauhoitettu muinaisjäännös. Suoja-alue perustettiin, jotta merkittävän tutkimuskohteen säilyminen voidaan turvata. Jatkossa hylylle sukeltaminen vaatii Museoviraston luvan.
Museovirasto jakoi 445 000 euroa hankeavustuksina paikallismuseoille31.3.2026 10:17:09 EEST | Tiedote
Vuoden 2026 avustusta myönnettiin kaikkiaan 76 hankkeelle yhteensä 445 000 euroa. Yli 80 % haetuista ja myönnetyistä avustuksista kohdentui paikallismuseoiden kokoelmatyöhön ja museorakennusten korjauksiin.
Museoalalla vahva kiinnostus tekoälyn käyttöön kokoelmatyössä – Museoviraston ja Kansallisgallerian yhteishankkeessa kehitetään museoiden yhteistä tekoälyosaamista19.3.2026 09:19:50 EET | Tiedote
Sitran Tuottavuutta julkiselle sektorille -ohjelmaan kuuluvassa hankkeessa otetaan käyttöön kuvantunnistukseen perustuvia tekoälytyökaluja ja uusia työmenetelmiä. Näin rakennetaan ja vahvistetaan suomalaisten museoiden vastuullista tekoälyosaamista, ohjeistuksia ja toimintamalleja. Tämä parantaa kulttuuriperintöön liittyvän tiedon saavutettavuutta ja lisää sen käyttömahdollisuuksia.
Museovirasto avasi avustushaun Euroopan neuvoston kulttuurireittitoimintaan liittyviin hankkeisiin16.3.2026 13:31:05 EET | Tiedote
Avustuksella tuetaan Euroopan neuvoston kulttuurireittitoimintaan liittyviä yhteistyö- ja kehittämishankkeita. Jaossa on yhteensä enintään 122 000 euroa. Museovirasto jakaa avustusta nyt neljättä kertaa. Avustuksen hakuaika päättyy 12.5.2026 klo 15.
