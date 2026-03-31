Museovirasto jakoi hankeavustuksia maailmanperintökohteiden hoitoon

Maailmanperintökohteiden hoitoavustuksia myönnettiin yhteensä 20 hankkeelle. Avustussummat vaihtelivat 700 eurosta 45 000 euroon. Avustuksen saaneita hankkeita ovat muun muassa Petäjäveden vanhan kirkon ja Struven kolmiomittausketjun Aavasaksan mittauspisteen hoitosuunnitelmien toteuttaminen, sekä hankkeet Vanhassa Raumassa ja Verlan puuhiomossa ja pahvitehtaalla. Tyypillisiä avustettavia korjaustoimenpiteitä maailmanperintökohteissa ovat vesikattojen kunnostaminen, rakennusrunkoon liittyvät korjaukset sekä julkisivujen ja ikkunoiden korjaaminen.



Unescon yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemiseksi kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen. Osana maailmanperintöön liittyvä hoitotyötä Museovirasto jakaa avustuksia Suomessa sijaitsevien maailmanperintökohteiden hoitoon sekä tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Museoviraston jakamia maailmanperintökohteiden hoitoavustuksia myönnetään sellaisiin tutkimus-, suunnittelu-, entistämis-, hoito-, kunnostus- ja korjaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan kohteen säilyminen maailmanperintöstatuksensa arvoisena.



Hakemuksia arvioitaessa ja vertailtaessa otettiin huomioon kohteen kulttuurihistoriallinen arvo ympäristössään sekä suhteessa maailmanperintöarvoon, suunniteltujen toimien vaikuttavuus rakennuksen ja sen arvojen säilymiselle, hankkeen laatu säilyttävän restauroinnin hengessä ja sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Yhtenä arvioitsijana on toiminut Vanhan Rauman korjausneuvoja Piritta Ernvall:



”Vanha Rauma hyväksyttiin maailmanperintöluetteloon vuonna 1991 ainutlaatuisena esimerkkinä elävästä ja hyvin säilyneestä vanhasta pohjoismaisesta puukaupungista. Se on pohjoismaiden laajin yhtenäisenä säilynyt puukaupunkialue, jonka alueella on yli 600 rakennusta, joista suurin osa on yksityishenkilöiden omistamia. Maailmanperinnön hoitoavustuksilla on olennainen merkitys maailmanperintöarvon säilymiselle.”



Suomessa maailmanperintökohteita on tällä hetkellä seitsemän. Näistä kuusi on kulttuurikohteita: Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammallahdenmäki ja Struven ketju. Seitsemäs kohde on luontokohde, Merenkurkun saaristo.



Museoviraston myöntämiä valtionavustuksia voi tarkastella valtionhallinnon yhteisessä Tutkiavustuksia.fi-palvelussa.