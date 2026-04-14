Feta siirtyy uunista grilliin – tänä kesänä grillauksessa korostuvat helppous ja valmiit makuparit
28.4.2026 08:00:00 EEST | HOK-Elanto | Tiedote
Helppo ja nopea grillaaminen nousee kesällä 2026 keskeiseksi trendiksi pääkaupunkiseudulla. Suunta näkyy HOK-Elannon myyntidatassa vuosilta 2024 ja 2025. Kuluttajat suosivat grillauksessa yhä useammin valmiiksi mietittyjä makupareja ja ratkaisuja, joilla on vaivatonta onnistua. Tänä kesänä muun muassa täyteläinen fetajuusto siirtyy uunista grilliin.
Fetajuuston käyttö on laajentumassa tänä kesänä suosituista uuniruoista grillaukseen, kun kuluttajat etsivät grilliruokiin uusia makuja. Juustojen grillaaminen on yleistynyt halloumin suosion myötä, mikä on madaltanut kynnystä kokeilla myös muita lämpöä kestäviä juustoja.
HOK-Elanto tuo tänä kesänä saataville valmiin grillifetasetin, joka sisältää fetajuuston, folioastian sekä fetan päälle ennen grillausta lisättävän kuivamausteen.
-Grillissä feta kannattaa valmistaa joko folioastiassa tai grillivuoassa miedolla lämmöllä. Näin juusto pehmenee ja lämpenee ilman, että se sulaa liikaa tai hajoaa. Grillifeta toimii hyvin dippailtavana lisukkeena tarjoilupöydässä, koska sen täyteläinen maku tasapainottaa muiden grillituotteiden paahteisuutta ja savuisuutta, HOK-Elannon Head of Design and Development Anne-Maria Mikkonen kertoo.
Valmiit grillipöydän ratkaisut kasvattavat suosiotaan
Grillaukselta, kuten muultakin ruoanlaitolta, haetaan tänä päivänä usein nopeita ja vaivattomia ratkaisuja. Tämä näkyy myös HOK-Elannon myyntidatassa vuosilta 2024 ja 2025, sillä valmiiksi valmistellut grillipöydän tuotteet kiinnostavat kuluttajia aiempaa enemmän. Viime vuosina erityisen suosittuja ovat olleet esivalmistellut grillivartaat, uniikit Herkku Grills -maustekastikkeet sekä erilaiset valmislisukkeet, kuten Herkku Grills -chimichurri-perunat.
-Puolivalmiit ja valmiit grillaustuotteet houkuttelevat kuluttajia, koska ne helpottavat ruoanlaittoa ja varmistavat maukkaan lopputuloksen. Tähän alati kasvavaan kysyntään vastaamme Herkku Grillsin kesän uutuusmakupareilla, joita ovat smoky pepper -possun kylkipalat & chimichurri-perunat, za'atar-kanan paistileike & grillifeta sekä pulpo & punainen chimichurrikastike. Tuotteet ovat nyt saatavilla kaikista HOK-Elannon Prismoista, valikoiduista S-marketeista sekä Food Market Herkku -myymälästä, Mikkonen kertoo.
Pinsa jatkaa vahvana suosikkina – grilliklassikoita maustetaan rohkeammin
Kahden edellisen kesän grillihitti, italialainen pinsa, jatkaa vahvana suosikkina myös kesällä 2026. Pinsat sopivat helppoa ja nopeaa ruonlaittoa korostavaan trendiin, sillä ne tuovat grillipöytään jaettavan, nopeasti valmistuvan ja ruokaisan vaihtoehdon.
-Grillipinsat soveltuvat niin ikään dippailtaviksi erilaisten grillipöydän kastikkeiden kanssa. Pinsan dippaamiseen ja myös muiden grillattavien kanssa yhteensopivia uusia kastikkeita ovat esimerkiksi uudet Yrtti-fetadippi, Za’atar-dippi, Hummus ja Tzatziki, Mikkonen vinkkaa.
Samalla perinteiset grillisuosikit, kuten lohi, kana ja possu, pitävät asemansa, mutta niiden maustamisessa näkyy aiempaa rohkeampi makujen yhdistely. Grilliruoassa korostuvat sitrusten ja yrttien rinnalla myös makean, tulisen ja savuisen yhdistelmät sekä valmiiden marinadien, kastikkeiden ja rubien käyttö uudenlaisten makumaailmojen rakentamisessa.
HOK-Elanto
S-ryhmän suurin osuuskauppa HOK-Elanto on yli 720 000 asiakasomistajan oma osuuskauppa, jonka liikevaihto vuonna 2025 oli noin 2,7 miljardia euroa. HOK-Elannossa työskentelee lähes 7 000 henkeä, ja osuuskaupan monipuolisia palveluita käyttää vuosittain yli 150 miljoonaa asiakasta Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Tuusulassa ja Vantaalla.
Kun kaikki Alepat, S-marketit, Prismat, Food Market Herkku, ravintolat, ABC-asemat ja latauspisteet, Sokokset ja Sokos Emotion -myymälät, Hautaus- ja lakipalvelupisteet sekä Omistajapalvelupisteet lasketaan yhteen, toimipaikkoja HOK-Elannolla on yli 400.
