Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2026: Isoja tiehankkeita käynnistyy, mutta rahoitus ei riitä koko tieverkon tarpeisiin

4.5.2026 11:37:31 EEST | Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan elinvoimakeskusten liikenneosastot ovat julkaisseet Tienpidon ja liikenteen suunnitelman 2026. Suunnitelma kokoaa ajantasaisen kuvan alueen liikenteestä, tienpidosta, rahoituksesta sekä käynnissä ja suunnitteilla olevista hankkeista.

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2026 kokoaa yhteen mm. alueen liikenteen tilannekuvan, rahoituksen sekä hankkeet, jotka odottavat päätöksiä tuleville vuosille. kuva Sara Alasuutari.

Suunnitelma kattaa Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat ja sitä päivitetään vuosittain. 

Suuria rakennushankkeita käynnistyy vuonna 2026 

Vuonna 2026 alueella alkaa useita merkittäviä tie- ja liikenneinvestointeja, joiden tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta: 

  • Valtateiden 3 ja 19 liittymään Jalasjärvellä rakennetaan eritasoliittymä.
  • Seinäjoella Nurmossa valtatieltä 19 poistetaan vaarallinen Tepon liittymä ja korvataan se uusilla tiejärjestelyillä.
  • Vaasassa Yhdystie muutetaan nelikaistaiseksi moottoritieltä Sepänkyläntielle.
  • Pedersöressä valtatielle 8 toteutetaan Edsevö–Lepplax-välille 2+2-ohituskaistaosuudet.
  • Kokkolassa valtatie 8 saa neljä kaistaa keskustan kohdalla. 


Samaan aikaan useita uusia suunnittelu- ja parantamishankkeita odottaa rahoituspäätöksiä tuleville vuosille. 

Tieverkon kunto heikkenee rahoitusvajeen vuoksi 

Valtakunnallisen Liikenne 12 -suunnitelman mukainen rahoitustaso herättää alueella huolta. Perusväylänpito on alirahoitettua, ja tämä näkyy jo nyt tieverkon kunnossa. 

Tällä hetkellä noin 25 prosenttia päällystetystä tieverkosta on huonossa tai erittäin huonossa kunnossa. Ennusteen mukaan osuus voi nousta jopa 50 prosenttiin vuosikymmenen loppuun mennessä, jos perusrahoitus pysyy nykyisellä tasolla. 

Päällystyksiä ja siltojen korjauksia tehdään vuonna 2026 käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa, mutta päällysteiden osalta tarve ylittää selvästi käytettävissä olevat määrärahat. Korjattavaa riittää etenkin alemmalla tieverkolla ja vähäliikenteisillä teillä. 

Vuoden 2026 tienpidon rahoitus 

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan elinvoimakeskuksille on osoitettu vuodelle 2026 yhteensä noin 69,8 miljoonaa euroa tienpitoon. Tästä noin 13,4 miljoonaa euroa on korjausvelkarahoitusta, joka kohdistuu pääosin päällysteisiin ja siltoihin. 

Rahoitusta käytetään muun muassa: 

  • Teiden päivittäiseen kunnossapitoon
  • Päällysteiden ja siltojen korjauksiin 
  • Liikennemerkkien, valaistuksen ja muiden varusteiden ylläpitoon 


Liikenne kasvaa ja liikenneturvallisuustyö jatkuu 

Liikennemäärät alueella ovat kasvussa ja vuonna 2025 ne ylittivät jo koronaa edeltäneen tason. Kasvu näkyy erityisesti kaupunkiseuduilla ja vilkkailla päätieyhteyksillä. 

Liikenneturvallisuutta parannetaan muun muassa: 

  • Tiehankkeiden avulla 
  • Nopeusrajoitusten tarkistuksilla 
  • Täristävillä reunaviivoilla
  • Lliittymien ja kevyen liikenteen järjestelyjen parantamisella 


Elinvoimakeskus laatii ja ylläpitää alueellisia liikenneturvallisuussuunnitelmia yhteistyössä kuntien kanssa.  

Elinvoimakeskukset vastaavat liikenneasioista alueilla 

Vuoden 2026 alusta toimintansa aloittaneet elinvoimakeskukset vastaavat Pohjalaismaakuntien liikenneasioista siten, että Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus vastaa tienpidosta ja Pohjanmaan elinvoimakeskus liikennejärjestelmästä ja liikenneturvallisuudesta. Lounais-Suomen elinvoimakeskus vastaa liikenteen investoinneista ja kunnossapidosta. 

Vaasan yhdystie kaupunkialueella, jolla kulkee useita autoja molempiin suuntiin. Taustalla näkyy metsää ja kauempana silta.
Tietoja julkaisijasta

Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus hoitaa Etelä-Pohjanmaalla elinkeinoihin, työllisyyteen, maaseutuun ja maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä. Ympäristötehtäviä sekä maanteiden pidon tehtäviä eli tienpidon hankkeiden ja kunnossapidon suunnittelua hoidamme Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.

