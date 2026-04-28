Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2026: Isoja tiehankkeita käynnistyy, mutta rahoitus ei riitä koko tieverkon tarpeisiin
4.5.2026 11:37:31 EEST | Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan elinvoimakeskusten liikenneosastot ovat julkaisseet Tienpidon ja liikenteen suunnitelman 2026. Suunnitelma kokoaa ajantasaisen kuvan alueen liikenteestä, tienpidosta, rahoituksesta sekä käynnissä ja suunnitteilla olevista hankkeista.
Suunnitelma kattaa Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat ja sitä päivitetään vuosittain.
Suuria rakennushankkeita käynnistyy vuonna 2026
Vuonna 2026 alueella alkaa useita merkittäviä tie- ja liikenneinvestointeja, joiden tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta:
- Valtateiden 3 ja 19 liittymään Jalasjärvellä rakennetaan eritasoliittymä.
- Seinäjoella Nurmossa valtatieltä 19 poistetaan vaarallinen Tepon liittymä ja korvataan se uusilla tiejärjestelyillä.
- Vaasassa Yhdystie muutetaan nelikaistaiseksi moottoritieltä Sepänkyläntielle.
- Pedersöressä valtatielle 8 toteutetaan Edsevö–Lepplax-välille 2+2-ohituskaistaosuudet.
- Kokkolassa valtatie 8 saa neljä kaistaa keskustan kohdalla.
Samaan aikaan useita uusia suunnittelu- ja parantamishankkeita odottaa rahoituspäätöksiä tuleville vuosille.
Tieverkon kunto heikkenee rahoitusvajeen vuoksi
Valtakunnallisen Liikenne 12 -suunnitelman mukainen rahoitustaso herättää alueella huolta. Perusväylänpito on alirahoitettua, ja tämä näkyy jo nyt tieverkon kunnossa.
Tällä hetkellä noin 25 prosenttia päällystetystä tieverkosta on huonossa tai erittäin huonossa kunnossa. Ennusteen mukaan osuus voi nousta jopa 50 prosenttiin vuosikymmenen loppuun mennessä, jos perusrahoitus pysyy nykyisellä tasolla.
Päällystyksiä ja siltojen korjauksia tehdään vuonna 2026 käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa, mutta päällysteiden osalta tarve ylittää selvästi käytettävissä olevat määrärahat. Korjattavaa riittää etenkin alemmalla tieverkolla ja vähäliikenteisillä teillä.
Vuoden 2026 tienpidon rahoitus
Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan elinvoimakeskuksille on osoitettu vuodelle 2026 yhteensä noin 69,8 miljoonaa euroa tienpitoon. Tästä noin 13,4 miljoonaa euroa on korjausvelkarahoitusta, joka kohdistuu pääosin päällysteisiin ja siltoihin.
Rahoitusta käytetään muun muassa:
- Teiden päivittäiseen kunnossapitoon
- Päällysteiden ja siltojen korjauksiin
- Liikennemerkkien, valaistuksen ja muiden varusteiden ylläpitoon
Liikenne kasvaa ja liikenneturvallisuustyö jatkuu
Liikennemäärät alueella ovat kasvussa ja vuonna 2025 ne ylittivät jo koronaa edeltäneen tason. Kasvu näkyy erityisesti kaupunkiseuduilla ja vilkkailla päätieyhteyksillä.
Liikenneturvallisuutta parannetaan muun muassa:
- Tiehankkeiden avulla
- Nopeusrajoitusten tarkistuksilla
- Täristävillä reunaviivoilla
- Lliittymien ja kevyen liikenteen järjestelyjen parantamisella
Elinvoimakeskus laatii ja ylläpitää alueellisia liikenneturvallisuussuunnitelmia yhteistyössä kuntien kanssa.
Elinvoimakeskukset vastaavat liikenneasioista alueilla
Vuoden 2026 alusta toimintansa aloittaneet elinvoimakeskukset vastaavat Pohjalaismaakuntien liikenneasioista siten, että Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus vastaa tienpidosta ja Pohjanmaan elinvoimakeskus liikennejärjestelmästä ja liikenneturvallisuudesta. Lounais-Suomen elinvoimakeskus vastaa liikenteen investoinneista ja kunnossapidosta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anders Östergårdosastopäällikkö, tienpitoyksikkö
Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus, liikenneosasto
Timo Liljamoosastopäällikkö, liikennejärjestelmäyksikkö
Pohjanmaan elinvoimakeskus, liikenneosasto
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus hoitaa Etelä-Pohjanmaalla elinkeinoihin, työllisyyteen, maaseutuun ja maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä. Ympäristötehtäviä sekä maanteiden pidon tehtäviä eli tienpidon hankkeiden ja kunnossapidon suunnittelua hoidamme Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus
Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus aloittaa yhteistoimintaneuvottelut28.4.2026 12:15:00 EEST | Tiedote
Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus on eilen 27.4.2026 antanut neuvotteluesityksen henkilöstöjärjestöille yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamisesta taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen toiminnan sopeuttamistarve voi edellyttää toimintamenoilla palkatun henkilöstömäärän vähentämistä enintään 9 henkilötyövuodella.
Etelä-Pohjanmaalla maaliskuun lopussa 7964 työtöntä työnhakijaa22.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Työttömien työnhakijoiden määrä nousi Etelä-Pohjanmaalla vuoden takaisesta vertailuajankohdasta 545 henkilöllä eli 7,3 prosentilla. Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä nousi vuoden takaisesta 7,0 prosentilla. Työttömien työnhakijoiden määrä laski edellisestä kuukaudesta 521 henkilöllä.
Hakalan silta Teuvalla suljetaan korjaustöiden ajaksi toukokuussa21.4.2026 15:00:55 EEST | Tiedote
Elinvoimakeskus aloittaa Hakalan sillan korjaustyöt Teuvalla (maantie 17197) yhdessä urakoitsijana toimivan MPV-Infrarakenne Oy:n kanssa. Työt parantavat sillan turvallisuutta ja varmistavat sillan käytettävyyden tuleville vuosille.
Cirka 7 miljoner euro satsas på broreparationer i de österbottniska landskapen10.4.2026 13:17:44 EEST | Pressmeddelande
Vägnätet i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten förbättras 2026 genom flera broförnyelse- och reparationsprojekt. Arbetet sker på både livligt trafikerade huvudvägar och lokalt viktiga objekt. Målet är att göra trafiken säkrare och smidigare samt säkerställa broarnas användbarhet även i framtiden.
Pohjalaismaakuntien siltojen kunnostamiseen panostetaan noin 7 miljoonaa euroa10.4.2026 13:17:44 EEST | Tiedote
Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan tieverkkoa parannetaan vuonna 2026 useilla siltojen uusimis- ja korjaushankkeilla. Työt kohdistuvat sekä vilkkaasti liikennöityihin pääteihin, että paikallisesti tärkeisiin kohteisiin. Tavoitteena on parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä varmistaa siltojen käytettävyys myös tulevaisuudessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme