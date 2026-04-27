Teoksen Baabel-sarjan uutuudet: Nobel-voittaja László Krasznahorkain Seiobo tuolla alhaalla ja Robert Walserin Ryöväri
28.4.2026 14:51:14 EEST | Teos-kustantamo | Tiedote
Teoksen arvostetussa Baabel-sarjassa ilmestyy tänään, tiistaina 28.4., kaksi merkittävää käännösromaania. Krasznahorkain Seiobo tuolla alhaalla -romaanin on suomentanut Minnamari Sinisalo ja Walserin Ryövärin Erkki Vainikkala.
Uutuudet ovat unkarilaisen Nobel-palkitun László Krasznahorkain Seiobo tuolla alhaalla (alkuteos Seiobo járt odalent, 2008, suom. Minnamari Sinisalo) sekä sveitsiläisen modernistin Robert Walserin Ryöväri (alkuteos Der Räuber, 1972, suom. Erkki Vainikkala).
Pyhän ja kauneuden jäljillä: Seiobo tuolla alhaalla
Seiobo tuolla alhaalla on László Krasznahorkain meditatiivinen episodiromaani, joka etsii kauneuden ja pyhän kokemuksia ihmisten keskuudesta eri aikakausina ja eri kulttuureissa. Teos rakentuu novellimaisista kokonaisuuksista, joissa liikutaan maasta, taiteenlajista ja uskonnosta toiseen: milloin ollaan japanilaisessa teatterissa, jossa nō-naamiontekijä valmistaa vaarallisen demonin, milloin nykypäivän Venetsiassa, jossa maalauksen kuollut Kristus avaa silmänsä.
Romaanin sidoksena toimii maan päälle laskeutuva jumalatar Seiobo, joka symboloi ylimaallisuutta ja ikuista elämää. Krasznahorkaille tunnusomainen polveileva lause ja myötätuntoinen huumori imaisevat mukaansa hypnoottiseen lukukokemukseen.
Vuoden 2025 kirjallisuuden Nobel-palkinnon voittanut Krasznahorkai (s. 1954) tunnetaan Suomessa aiemmin teoksistaan Saatanatango ja Vastarinnan melankolia. Tuore suomennos paljastaa kirjailijasta uuden puolen, johon ovat vaikuttaneet hänen matkansa Kiinaan ja Japaniin sekä itämainen estetiikka.
Modernismin merkkiteos: Ryöväri
Ryöväri on kirjallinen kuriositeetti ja modernismin helmi, jonka Robert Walser kirjoitti vuonna 1925 poikkeuksellisella tavalla: 24 paperiliuskalle niin pienellä käsialalla, että tekstiä pidettiin pitkään salakirjoituksena. Näkyville piilotettu romaani julkaistiin saksaksi vasta vuonna 1972.
Kirja seuraa yhteiskunnan ulkopuolelle ajautunutta hahmoa, joka etsii omaa elämäntarinaansa. Kerronta on leikittelevää ja monikerroksista: identiteetit liukuvat, minäkertojan ja ryöväriksi nimetyn päähenkilön rajat hämärtyvät, ja teksti rakentuu keskeytyksistä, toistoista ja sivupoluista.
Walserin teos yhdistää tarkkanäköisen havainnoinnin, absurdiin vivahtavan huumorin ja kirjallisen kokeellisuuden tavalla, joka tekee siitä edelleen ajankohtaisen ja kiehtovan.
Robert Walserilta (1878–1956) on aiemmin julkaistu suomeksi kertomuskokoelma Kävelyretki ja muita kertomuksia sekä romaanit Konttoristi ja Jakob von Gunten.
Baabel-sarjasta
Teoksen Baabel-sarja keskittyy korkeatasoiseen käännöskirjallisuuteen. Sarjassa on ilmestynyt suomeksi maailmankirjallisuuden keskeisiä teoksia esimerkiksi Jorge Luis Borgesilta, Hilary Mantelilta, Thomas Bernhardilta, Samuel Beckettiltä ja Clarice Lispectorilta.
Vuonna 2003 perustettu Teos julkaisee laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta romaaneista tietokirjoihin ja runoista lastenkirjoihin.
