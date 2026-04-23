Taide kohtaa tieteen: HONOR 600 -sarja yhdistää ensiluokkaisen muotoilun ja älykkään valokuvauksen

Globaalit älypuhelinmarkkinat ovat paineen alla. Tutkimusyhtiö Counterpoint Researchin mukaan toimitukset laskivat vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä 6 %, ja komponenttien hintojen nousu on ajanut valmistajia nostamaan hintoja. Tässä ympäristössä menestyvät ne brändit, jotka pystyvät tarjoamaan selvää ja konkreettista arvoa kuluttajille. HONOR oli yksi vuosineljänneksen nopeimmin kasvavista brändeistä 25 %:n kasvullaan, mikä heijastaa markkinan siirtymää kohti puhelimia, joissa yhdistyvät innovaatio, käytännöllisyys ja saavutettava hinta.

Juuri tähän ajatukseen perustuu uusi HONOR 600 -sarja. HONOR 600 ja HONOR 600 Pro yhdistävät premium-tason muotoilun, edistyneen mobiilivalokuvauksen ja älykkäät tekoälyominaisuudet saumattomaksi kokonaisuudeksi.

Muotoilun taidonnäyte

HONOR 600 -sarjan muotokieli on minimalistinen ja moderni. Hienostunut, yksirunkoinen rakenne, satiininsileä metallikehys ja läpikuultava, erittäin kestävä takapaneeli luovat kokonaisuuden, joka tuntuu kädessä ylelliseltä mutta kestää arjen haasteita. Pehmeät linjat ja ultraohuet reunukset antavat näytön levittyä lähes koko laitteen etualalle, tehden puhelimesta paitsi kauniin katsella, myös mukavan käyttää. Muotoilu ei ole vain ulkonäköseikka, vaan olennainen osa käyttökokemusta.

Valokuvauksen tiede

HONOR 600 -sarjan kamerajärjestelmä on kuin älykäs kumppani, joka antaa käyttäjän keskittyä luovaan visioonsa ja hoitaa monimutkaisen tekniikan taustalla. Sarjan 200 megapikselin pääkamera ja tekoälypohjainen AI Color Engine -kuvamoottori on suunniteltu tuottamaan valaistuksesta riippumatta luonnollisia ja yksityiskohtaisia kuvia, jotka ovat valmiita jaettavaksi ilman aikaa vievää muokkausta.

Sarjan älykkäät ominaisuudet on rakennettu tukemaan modernia työnkulkua: kuvaa, luo ja muokkaa saumattomasti. AI Image to Video 2.0 -toiminto herättää valokuvat eloon ja muuttaa ne lyhyiksi, elokuvamaisiksi tarinoiksi suoraan laitteessa. AI Photos Agent -kuva-agentti puolestaan tekee kuvien muokkauksesta vaivatonta, olipa kyseessä häiriötekijöiden poistaminen tai kuvan tunnelman muuttaminen.

Yksi filosofia, kaksi huippumallia

HONOR 600 tuo sarjan ydinkokemuksen saavutettavaan premium-luokkaan, kun taas HONOR 600 Pro vie konseptin pidemmälle käyttäjille, jotka vaativat edistyneintä kuvausta ja suorituskykyä. Yhdessä uutuusmallit asettavat uuden standardin sille, mitä käyttäjät voivat odottaa älypuhelimeltaan.

Hinta ja saatavuus

HONOR 600 ja HONOR 600 Pro tulevat myyntiin Suomessa 4. toukokuuta 2026. Molemmat mallit sisältävät HONORin kuuden vuoden päivitystuen (6+6 vuotta).

HONOR 600

Hinta ja muisti: 699 euroa (8+256 Gt)

699 euroa (8+256 Gt) Värit: Orange (Oranssi), Matte Black (Mattamusta)



HONOR 600 Pro

Hinta ja muisti: 1 099 euroa (12+512 Gt)

1 099 euroa (12+512 Gt) Värit: White Gold (Mattavalkoinen), Matte Black (Mattamusta)



Lanseerausedut

Myynnin alkaessa laitteiden ostajille on tarjolla kattava paketti etuja:

Kaupanpäällinen (vain HONOR 600 Pro): HONOR 600 Pron ostajat saavat kaupan päälle HONOR Pad X8b -tabletin (etu koskee 4.5.–7.6.2026 välillä ostettuja laitteita ja lunastetaan erikseen honorhetki.fi -sivustolta).

Kolmen kuukauden ilmainen kokeilujakso Google AI Pro -palveluun. (Tutustu ehtoihin ja palvelukuvaukseen tuotesivulla, tarjouksen kampanjaehdot on eritelty linkein tuotesivulla disclaimer numero 25.) HONOR Image-to-video 2.0: Ostajat saavat käyttöönsä laajan paketin krediittejä, joilla voi luoda videoita tekoälyn avulla. (Tutustu ehtoihin ja palvelukuvaukseen tuotesivulla.)



Lisätiedot:

Pekko Honkasalo

PR Manager, HONOR Suomi

pekkohonkasalo@honor.com

Lue lisää HONORista: https://www.honor.com/fi/

HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.