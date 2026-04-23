Taide kohtaa tieteen: HONOR 600 -sarja yhdistää ensiluokkaisen muotoilun ja älykkään valokuvauksen
24.4.2026 14:52:14 EEST | Burson Finland Oy | Tiedote
Globaalit älypuhelinmarkkinat ovat paineen alla. Tutkimusyhtiö Counterpoint Researchin mukaan toimitukset laskivat vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä 6 %, ja komponenttien hintojen nousu on ajanut valmistajia nostamaan hintoja. Tässä ympäristössä menestyvät ne brändit, jotka pystyvät tarjoamaan selvää ja konkreettista arvoa kuluttajille. HONOR oli yksi vuosineljänneksen nopeimmin kasvavista brändeistä 25 %:n kasvullaan, mikä heijastaa markkinan siirtymää kohti puhelimia, joissa yhdistyvät innovaatio, käytännöllisyys ja saavutettava hinta.
Juuri tähän ajatukseen perustuu uusi HONOR 600 -sarja. HONOR 600 ja HONOR 600 Pro yhdistävät premium-tason muotoilun, edistyneen mobiilivalokuvauksen ja älykkäät tekoälyominaisuudet saumattomaksi kokonaisuudeksi.
Muotoilun taidonnäyte
HONOR 600 -sarjan muotokieli on minimalistinen ja moderni. Hienostunut, yksirunkoinen rakenne, satiininsileä metallikehys ja läpikuultava, erittäin kestävä takapaneeli luovat kokonaisuuden, joka tuntuu kädessä ylelliseltä mutta kestää arjen haasteita. Pehmeät linjat ja ultraohuet reunukset antavat näytön levittyä lähes koko laitteen etualalle, tehden puhelimesta paitsi kauniin katsella, myös mukavan käyttää. Muotoilu ei ole vain ulkonäköseikka, vaan olennainen osa käyttökokemusta.
Valokuvauksen tiede
HONOR 600 -sarjan kamerajärjestelmä on kuin älykäs kumppani, joka antaa käyttäjän keskittyä luovaan visioonsa ja hoitaa monimutkaisen tekniikan taustalla. Sarjan 200 megapikselin pääkamera ja tekoälypohjainen AI Color Engine -kuvamoottori on suunniteltu tuottamaan valaistuksesta riippumatta luonnollisia ja yksityiskohtaisia kuvia, jotka ovat valmiita jaettavaksi ilman aikaa vievää muokkausta.
Sarjan älykkäät ominaisuudet on rakennettu tukemaan modernia työnkulkua: kuvaa, luo ja muokkaa saumattomasti. AI Image to Video 2.0 -toiminto herättää valokuvat eloon ja muuttaa ne lyhyiksi, elokuvamaisiksi tarinoiksi suoraan laitteessa. AI Photos Agent -kuva-agentti puolestaan tekee kuvien muokkauksesta vaivatonta, olipa kyseessä häiriötekijöiden poistaminen tai kuvan tunnelman muuttaminen.
Yksi filosofia, kaksi huippumallia
HONOR 600 tuo sarjan ydinkokemuksen saavutettavaan premium-luokkaan, kun taas HONOR 600 Pro vie konseptin pidemmälle käyttäjille, jotka vaativat edistyneintä kuvausta ja suorituskykyä. Yhdessä uutuusmallit asettavat uuden standardin sille, mitä käyttäjät voivat odottaa älypuhelimeltaan.
Hinta ja saatavuus
HONOR 600 ja HONOR 600 Pro tulevat myyntiin Suomessa 4. toukokuuta 2026. Molemmat mallit sisältävät HONORin kuuden vuoden päivitystuen (6+6 vuotta).
HONOR 600
- Hinta ja muisti: 699 euroa (8+256 Gt)
- Värit: Orange (Oranssi), Matte Black (Mattamusta)
HONOR 600 Pro
- Hinta ja muisti: 1 099 euroa (12+512 Gt)
- Värit: White Gold (Mattavalkoinen), Matte Black (Mattamusta)
Lanseerausedut
Myynnin alkaessa laitteiden ostajille on tarjolla kattava paketti etuja:
- Kaupanpäällinen (vain HONOR 600 Pro): HONOR 600 Pron ostajat saavat kaupan päälle HONOR Pad X8b -tabletin (etu koskee 4.5.–7.6.2026 välillä ostettuja laitteita ja lunastetaan erikseen honorhetki.fi -sivustolta).
- HONOR Care+ -näyttöturva: Molempien mallien ostajat saavat 12 kuukauden ajaksi turvan, joka kattaa yhden näyttölasin tai takakannen korjauksen veloituksetta. (Etu aktivoituu automaattisesti liitettäessä laite verkkoon. Tutustu Care+ -palveluun ja ehtoihin täällä: https://www.honor.com/fi/support/screen-protection/)
- Google AI Pro -kokeilu: Kolmen kuukauden ilmainen kokeilujakso Google AI Pro -palveluun. (Tutustu ehtoihin ja palvelukuvaukseen tuotesivulla, tarjouksen kampanjaehdot on eritelty linkein tuotesivulla disclaimer numero 25.)
- HONOR Image-to-video 2.0: Ostajat saavat käyttöönsä laajan paketin krediittejä, joilla voi luoda videoita tekoälyn avulla. (Tutustu ehtoihin ja palvelukuvaukseen tuotesivulla.)
Lisätiedot:
Pekko Honkasalo
PR Manager, HONOR Suomi
pekkohonkasalo@honor.com
Lue lisää HONORista: https://www.honor.com/fi/
HONOR sosiaalisessa mediassa:
Facebook: www.facebook.com/honorfinland
TikTok: www.tiktok.com/@honor_suomi
Instagram: www.instagram.com/honorfinland
YouTube: https://www.youtube.com/@HONOR_finland
HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.
Lue lisää julkaisijalta Burson Finland Oy
HONOR 600 -sarja määrittelee uudelleen, mitä keskiluokan ja ylemmän keskiluokan älypuhelimet voivat olla vuonna 202623.4.2026 08:42:34 EEST | Tiedote
Älypuhelinten hintojen noustessa kuluttajat vaativat yhä enemmän vastinetta rahoilleen. Lippulaivaluokan ominaisuudet, kuten ammattitasoinen kamera ja tehokas akku, halutaan saada ilman huimaa hintalappua. Tähän kasvavaan kysyntään vastaa tuleva HONOR 600 -sarja.
Sennheiser julkaisee suljetut HD 480 PRO -kuulokkeet21.4.2026 11:01:02 EEST | Tiedote
Tarkka bassotoisto ja huippuluokan käyttömukavuus ammattimaiseen äänitykseen ja monitorointiin.
HONOR 600 Lite tuo lippulaivaluokan innovaatiot kaikkien ulottuville20.4.2026 13:19:32 EEST | Tiedote
Uutuuspuhelin yhdistää yksirunkoisen metallirakenteen, 108 megapikselin kameran ja luokkansa johtavan 6520 mAh:n akun.
HONORista ratamoottoripyöräilyn MM-sarjassa kilpailevan ZXMOTO:n strateginen kumppani16.4.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Kyseessä on enemmän kuin perinteinen kumppanuus: kaksi kunnianhimoista innovaattoria yhdistää voimansa tähdätessään maailman huipulle.
HONOR 600 Lite: Metallirunko ja huippuluokan kestävyys tuovat mielenrauhaa arkeen15.4.2026 13:51:57 EEST | Tiedote
Uusi HONOR 600 Lite tuo keskihintaluokkaan poikkeuksellisen kestävän, alumiinista valmistetun unibody-rakenteen. Sertifioidun pudotuksen- ja puristumiskestävyyden sekä suuren 6 520 mAh:n akun myötä tuloksena on älypuhelin, joka on suunniteltu tarjoamaan luotettavuutta ja mielenrauhaa vuosiksi eteenpäin. Laatua, jonka tuntee käsissään HONORin itse kehittämästä metallimateriaalista valmistettu runko antaa puhelimelle välittömästi laadukkaan ja jämäkän tuntuman. Vaikka puhelin on rakenteeltaan vankka, se on samalla vaikuttavan ohut (7,34 mm) ja kevyt (noin 180 g), eli täydellinen yhdistelmä kestävyyttä ja käyttömukavuutta. Suunniteltu kestämään arjen kolhuja Puhelin on suunniteltu kestämään todellisessa elämässä, jossa puhelimet putoavat ja kolhiintuvat vahingossa. Se on läpäissyt sveitsiläisen SGS:n viiden tähden pudotus- ja puristuskestävyystestit ja kestää HONORin laboratorio-olosuhteissa pudotuksen jopa 1,8 metrin korkeudesta. Lisäksi IP66-luokitus takaa suojan pölyltä ja voimakkailta
