SDP:n Kiuru: Hallitus on epäonnistunut kaikissa talous- ja työllisyystavoitteissaan – silti hyvinvointivaltion rajoittaminen jatkuu puskutraktorilla
24.4.2026 14:56:29 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Krista Kiuru arvostelee kovin sanoin hallituksen uusia päätöksiä leikata jälleen sosiaali- ja terveyspalveluista. Kiurun mukaan on perin kummallista, että hallitus, joka on epäonnistunut kaikissa itselleen asettamissaan keskeisissä talous- ja työllisyystavoitteissaan, jatkaa silti suomalaisen hyvinvointivaltion purkamista kylmästi ja määrätietoisesti.
– Onhan tämä perin kummallista. Hallitus on epäonnistunut kaikissa tavoitteissaan, mutta siitä huolimatta se jatkaa suomalaisen hyvinvointivaltion romuttamista puskutraktorilla. Koko hallituskauden ajan on sanottu, että rahaa ei ole ja että kaikkien on osallistuttava talkoisiin. Yhtäkkiä yhteiskunnan suurituloisten tukemiseen löytyykin rahaa. Suurituloisten tukeminen on kallista puuhaa – ja siksi sotesta leikataan taas. Meillä ei yksinkertaisesti ole enää varaa tähän hallitukseen, Kiuru korostaa.
Hallitus päätti kehysriihessä säästöistä, joista lähemmäs puolet kohdistuu jälleen sosiaali- ja terveyspalveluihin.
– Etunenässä tämä hallitus jyrää koko sosiaali- ja terveydenhuoltoa maan tasalle ja varmistaa, että tässä maassa enää vain varakkailla on todellinen mahdollisuus saada tarvitsemansa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Missä todellisuudessa tällainen politiikka voi olla mahdollista, jossa keskitytään vain parhaiten pärjäävien pärjäämisen parantamiseen, Kiuru kysyy.
Kiurun mukaan kyse on tietoisista poliittisista valinnoista, joiden seuraukset näkyvät nopeasti ihmisten arjessa.
– Tästä hallituksesta on tullut todellinen sote-leikkausten hallitus. Kerta toisensa jälkeen se osoittaa, että juuri perusterveydenhuolto, vanhuspalvelut ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tuki ovat sille helpoin leikkuukohde. Samaan aikaan rahaa kyllä löytyy, sillä kaikkein varakkaimpien eduista ei tingitä, Kiuru toteaa.
– Hoitoon pääsy vaikeutuu, kun asiakasmaksuja korotetaan. Vanhusten kotipalvelu kallistuu, jolloin yhä useampi joutuu tinkimään välttämättömästä avusta. Kuntouttavaa työtoimintaa ajetaan alas, vaikka monelle se on ollut ainoa väylä takaisin työelämään. Samalla hyvinvointialueet ja järjestöt joutuvat vähentämään työntekijöitä, ja se näkyy suoraan palvelujen heikkenemisenä, Kiuru jatkaa.
Hallitus on menettänyt uskottavuutensa, eikä hallituksella ole epäonnistumisensa jälkeen poliittisia tai moraalisia edellytyksiä jatkaa suomalaisen hyvinvointivaltion purkamista.
– Tämä hallitus kasvattaa velkaa enemmän kuin yksikään edeltävä hallitus, epäonnistuu talous- ja työllisyystavoitteissaan ja maksattaa suurituloisia tukevan politiikan lisälaskun sairailla, köyhillä, ikääntyneillä ja apua tarvitsevilla ihmisillä. Se on epäoikeudenmukaista, kylmää ja täysin vastuutonta politiikkaa. Hallituksella ei ole mitään edellytyksiä jatkaa tämän kehysriihen epäonnistumisen jälkeen, Kiuru päättää.
Yhteyshenkilöt
Krista KiuruSosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja
Eduskunta-avustaja Petteri Nurmi puh. 050 339 4365, petteri.nurmi@eduskunta.fi
SDP:n Saku Nikkanen: Kokoomuksen toiminnasta paistaa epätoivo, kun se yrittää vierittää vastuuta järjestöleikkauksista oppositiolle24.4.2026 15:09:22 EEST | Tiedote
Kokoomuksen johdolla suomalaisten arjen palveluita heikennetään ennen näkemättömällä tavalla. Vastuuta pakoileva kykypuolue vierittää syytä omista vahingollisista päätöksistään oppositiolle, huomauttaa SDP:n Saku Nikkanen.
SDP:n Suhonen: Hallitus ei ota vakavasti lapsiperheköyhyyttä!24.4.2026 09:02:00 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Timo Suhosen mielestä hallitus unohti lapsiperheet kehysriihessään.
SDP:n Eloranta: Mediakasvatuksen korkeakouluopetusta ei saa päästää loppumaan24.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta on erittäin huolissaan mediakasvatuksen korkeakouluopetuksen päättymisestä Suomessa kokonaan vuonna 2027. Hänen mukaansa mediakasvatus ja -lukutaito ovat nykyään entistä tärkeämpiä sosiaalisen median ja tekoälyn yleistyessä erityisesti nuorten tietolähteenä. Eloranta on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen aiheesta.
SDP:n Kumpula-Natri: Kokoomusministeri rikkoo tahallaan tasa-arvodirektiiviä23.4.2026 17:38:02 EEST | Tiedote
EU pyrkii palkkatasa-arvoon, mutta Suomi jättää omat naisensa heikommalle, kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri harmittelee.
SDP:n Anna-Kristiina Mikkonen: Hallituksen Itä-Suomi-paketti ohittaa Etelä-Savon - ei edes turvallisuushankkeita23.4.2026 17:29:18 EEST | Tiedote
Hallituksen kehysriihessä sopima Itä-Suomen liikennepaketti jättää Etelä-Savon kokonaan ilman investointeja, huomauttaa kansanedustaja Anna-Kristiina Mikkonen (sd.).
