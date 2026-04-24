SDP:n Kiuru: Hallitus on epäonnistunut kaikissa talous- ja työllisyystavoitteissaan – silti hyvinvointivaltion rajoittaminen jatkuu puskutraktorilla

– Onhan tämä perin kummallista. Hallitus on epäonnistunut kaikissa tavoitteissaan, mutta siitä huolimatta se jatkaa suomalaisen hyvinvointivaltion romuttamista puskutraktorilla. Koko hallituskauden ajan on sanottu, että rahaa ei ole ja että kaikkien on osallistuttava talkoisiin. Yhtäkkiä yhteiskunnan suurituloisten tukemiseen löytyykin rahaa. Suurituloisten tukeminen on kallista puuhaa – ja siksi sotesta leikataan taas. Meillä ei yksinkertaisesti ole enää varaa tähän hallitukseen, Kiuru korostaa.

Hallitus päätti kehysriihessä säästöistä, joista lähemmäs puolet kohdistuu jälleen sosiaali- ja terveyspalveluihin.

– Etunenässä tämä hallitus jyrää koko sosiaali- ja terveydenhuoltoa maan tasalle ja varmistaa, että tässä maassa enää vain varakkailla on todellinen mahdollisuus saada tarvitsemansa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Missä todellisuudessa tällainen politiikka voi olla mahdollista, jossa keskitytään vain parhaiten pärjäävien pärjäämisen parantamiseen, Kiuru kysyy.

Kiurun mukaan kyse on tietoisista poliittisista valinnoista, joiden seuraukset näkyvät nopeasti ihmisten arjessa.

– Tästä hallituksesta on tullut todellinen sote-leikkausten hallitus. Kerta toisensa jälkeen se osoittaa, että juuri perusterveydenhuolto, vanhuspalvelut ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tuki ovat sille helpoin leikkuukohde. Samaan aikaan rahaa kyllä löytyy, sillä kaikkein varakkaimpien eduista ei tingitä, Kiuru toteaa.

– Hoitoon pääsy vaikeutuu, kun asiakasmaksuja korotetaan. Vanhusten kotipalvelu kallistuu, jolloin yhä useampi joutuu tinkimään välttämättömästä avusta. Kuntouttavaa työtoimintaa ajetaan alas, vaikka monelle se on ollut ainoa väylä takaisin työelämään. Samalla hyvinvointialueet ja järjestöt joutuvat vähentämään työntekijöitä, ja se näkyy suoraan palvelujen heikkenemisenä, Kiuru jatkaa.

Hallitus on menettänyt uskottavuutensa, eikä hallituksella ole epäonnistumisensa jälkeen poliittisia tai moraalisia edellytyksiä jatkaa suomalaisen hyvinvointivaltion purkamista.

– Tämä hallitus kasvattaa velkaa enemmän kuin yksikään edeltävä hallitus, epäonnistuu talous- ja työllisyystavoitteissaan ja maksattaa suurituloisia tukevan politiikan lisälaskun sairailla, köyhillä, ikääntyneillä ja apua tarvitsevilla ihmisillä. Se on epäoikeudenmukaista, kylmää ja täysin vastuutonta politiikkaa. Hallituksella ei ole mitään edellytyksiä jatkaa tämän kehysriihen epäonnistumisen jälkeen, Kiuru päättää.